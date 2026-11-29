Imaginemos a una estudiante de Educación a quien le falta un cuatrimestre para graduarse. Durante su práctica en una escuela primaria, escucha a un niño leer en voz alta un cuento sin cometer errores. Da por supuesto que lo comprendió. La maestra que la acompaña le pregunta al niño por qué uno de los personajes cambió de opinión. Él repite la última oración. La joven duda sobre cómo ayudarlo. Días después, conversa en la universidad con los profesores que evalúan su carrera con fines de acreditación. Les cuenta lo ocurrido y les dice que habría querido tener más oportunidades de enseñar bajo la tutela de una maestra experimentada. ¿Quién recogerá esa observación y qué hará con ella?

Cualquiera que sea la ley de educación que el país decida elaborar, debería responder a esa pregunta. El aseguramiento de la calidad empieza cuando una escuela o una universidad se pregunta qué están aprendiendo sus estudiantes. Requiere que alguien externo pueda examinar la evidencia de forma independiente. Y adquiere sentido cuando lo descubierto conduce a una decisión orientada a la mejora de los aprendizajes, a que la institución reciba el apoyo que necesita y, con el tiempo, a comprobar si sus estudiantes aprendieron mejor. La acreditación desempeña un papel importante en ese proceso. Pero tanto el niño que aprende a leer como la joven que aprende a enseñar necesitan atención mucho antes de la próxima visita de los evaluadores.

Propongo que la ley articule la evaluación, el apoyo y el seguimiento en un sistema nacional de aseguramiento de la calidad educativa que abarque la educación preuniversitaria y superior. Su conducción técnica correspondería a una institución independiente. El legislador podría llamarla instituto, agencia o darle otro nombre. Podría crearse o surgir a partir de la transformación de una institución existente, aprovechando sus equipos, sus investigaciones y sus series históricas de datos. Lo decisivo es que la ley le otorgue independencia técnica, autonomía y poder de decisión para responder ante la sociedad por el aseguramiento de la calidad de la educación dominicana.

Para precisar hasta dónde llegaría ese mandato, volvamos al niño que leyó el cuento. En el aula, la maestra evalúa para decidir cómo enseñar. Al iniciar una unidad puede averiguar qué comprenden ya sus alumnos. Mientras trabajan, puede escuchar sus explicaciones, identificar dónde pierden el hilo y ofrecerles otra oportunidad de intentarlo. Son usos diagnósticos y formativos de la evaluación que dependen del juicio profesional de quien conoce al grupo. El organismo nacional podría ofrecer instrumentos útiles. La decisión sobre qué hacer mañana con ese niño seguiría en manos de su maestra.

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Si varios docentes de la escuela advierten la misma dificultad, la pregunta debe pasar del aula a la escuela; aquí cobra sentido la autoevaluación y debería intervenir el equipo docente, bajo el liderazgo del director del centro, reuniendo trabajos de distintos grados, escuchando a los estudiantes y examinando cuánto tiempo dedican a leer y discutir lo que leen. A partir de ese examen, acordarían un cambio en su enseñanza y solicitarían al distrito el apoyo necesario; el distrito ofrecería el apoyo solicitado y la escuela fijaría una fecha para revisar los resultados. La expectativa debería ser que, como resultado de los cambios aplicados, ante un cuento nuevo, los niños puedan explicar por qué un personaje actuó como lo hizo y señalar el pasaje que sustenta su interpretación.

La universidad también necesita examinar su propia práctica; esa es una de las principales razones por las que se somete a procesos de acreditación. Cuando se solicita la acreditación de una carrera, la evaluación externa permite contrastar lo que la institución piensa sobre sí misma con lo que sus pares encuentran. En la carrera de nuestra estudiante, el plan de estudios puede asignar tiempo suficiente a la práctica supervisada; a los pares, durante el proceso de evaluación y/o acreditación, les corresponde averiguar qué ocurrió durante ese tiempo. ¿Cuántas oportunidades tuvieron los futuros docentes de dirigir una clase, recibir observaciones y volver a intentarlo? Durante ese proceso, los estudiantes, sus profesores y los maestros que los recibieron en las escuelas tienen la oportunidad de ofrecer a los evaluadores sus respectivas perspectivas. Los pares responderían por el juicio que emitan tras contrastar esos testimonios con lo observado durante su visita. A la universidad le correspondería decidir cómo enseña, a quién contrata y qué cambiará en su programa, y rendir cuentas de los resultados.

Lo que ocurre en una escuela o en una carrera debería suscitar preguntas de alcance nacional que deben conducir a evaluar la calidad de la educación ofrecida en los territorios y a nivel nacional. Estas evaluaciones deben ayudarnos a responder preguntas como ¿En qué grados y territorios persisten las mayores dificultades de lectura? Las evaluaciones nacionales de aprendizaje permitirían conocerlas y seguir su evolución. Si el país financia un programa de lectura, surge otra pregunta. ¿Cuánto de la mejora observada puede atribuirse al programa? Para responderla habría que investigar a qué escuelas llegó, cómo lo utilizaron los maestros y qué resultados produjo. De esa evaluación dependería la recomendación de ampliarlo, modificarlo o destinar los recursos a otra intervención.

El organismo al que se encargue la tarea estratégica de verificar, documentar, promover e informar a la sociedad y a los diferentes actores sobre el sistema educativo y los aprendizajes de los estudiantes debería reflejar esas diferencias. Por ejemplo, pudiera contemplar tener un equipo especializado en medición que diseñara las evaluaciones de aprendizaje y cuidara que sus resultados fueran válidos y comparables. Otro, dedicado a la investigación y a la evaluación de políticas y programas, estudiaría por qué persisten las dificultades y qué intervenciones ayudan a resolverlas. Para la evaluación externa de instituciones y carreras, harían falta especialistas y pares con experiencia en el nivel y el campo que evalúan. Un equipo de apoyo a la autoevaluación ayudaría a las escuelas y universidades a interpretar la evidencia y a seguir sus planes de mejora.

Esos equipos tendrían buenas razones para trabajar juntos; una dificultad de lectura detectada en varios centros, por ejemplo, merecería que la investigaran tanto quienes miden los aprendizajes como quienes estudian la formación docente. La colaboración también exige respetar la independencia de cada juicio. Quien asesore a una universidad para mejorar su programa deberá apartarse de la evaluación externa de ese expediente.

Para que esa independencia tenga consecuencias, la ley debe precisar qué puede decidir el organismo y qué le corresponde al ministerio. El ministerio conservaría la rectoría y fijaría los estándares nacionales. Al organismo le correspondería aprobar, previa consulta, los criterios técnicos de evaluación y acreditación y establecer un marco de autoevaluación que cada institución aplicaría según su misión; sus decisiones tendrían carácter vinculante cuando decidan requerir una evaluación externa, exigir una respuesta fundada a los hallazgos o disponer, cuando proceda, la presentación y el seguimiento de un plan de mejora. El plan precisaría responsables, recursos y plazos. Las autoridades responderían por el apoyo comprometido y el centro, con sus docentes, escogería la intervención pedagógica más apropiada.

En los procesos de acreditación de carreras, la última palabra en el ámbito administrativo correspondería al organismo; la universidad tendría siempre el derecho a examinar e impugnar los hallazgos de los pares, aportando pruebas para sustentar sus reclamos, y estas deben ser sometidas al escrutinio de un equipo técnico distinto del que evaluó, el cual debe tener la autonomía y la libertad de adoptar la decisión final, explicando públicamente cómo aplicó los criterios a las pruebas del expediente evaluado. Su resolución tendría efectos vinculantes sin necesidad de ratificación ministerial.

Para el ejemplo de nuestra estudiante, con el cual comenzamos este artículo, esas garantías importan desde antes de matricularse. Debería poder verificar si la universidad está autorizada para ofrecer la carrera, saber si su acreditación es obligatoria o voluntaria y consultar en un registro público si está acreditada y hasta cuándo. Si la carrera está autorizada y la acreditación es voluntaria, la universidad debería poder otorgar el título a quien cumpla con los requisitos académicos y legales. Una eventual suspensión o cierre exigiría causa legal, un procedimiento propio y garantías para concluir los estudios o para trasladarse con reconocimiento de lo cursado.

Una institución con semejante poder de decisión también debe evaluarse a sí misma. Supongamos que sus equipos dedican días a revisar formularios sobre las prácticas docentes y apenas conversan con los maestros que las supervisan. Podrían cumplir con todo su calendario y seguir sin saber qué formación recibió nuestra estudiante. La autoevaluación del organismo debería permitirle detectar esa omisión y ensayar un cambio en la siguiente visita. Observar una clase y escuchar al maestro que acompañó al practicante podría revelar dificultades que los formularios pasan por alto. Si así fuera, el organismo tendría razones para revisar el procedimiento y preparar a sus evaluadores para aplicarlo.

Para aprender de su experiencia, el organismo confiaría su autoevaluación permanente a un equipo interno de calidad. Este examinaría qué resoluciones hubo que corregir y por qué, cuánto trabajo se exigió a los centros, qué apoyos llegaron a tiempo y qué mejoras se sostuvieron. El organismo publicaría los cambios que introdujera y comprobaría sus efectos. Un equipo externo independiente revisaría periódicamente su trabajo.

¿Ofrecen las propuestas de ley que actualmente circulan garantías para que exista un organismo de aseguramiento de la calidad con estas características y que reconozca sus errores y sostenga sus juicios? Para que un organismo de esta naturaleza exista y pueda cumplir su misión, la ley debe garantizar, entre otras cosas: que la selección de su personal se haga por mérito, que sus mandatos estén protegidos de cualquier tipo de interferencias que lo desnaturalicen, que tenga un financiamiento estable y que las reglas sobre conflictos de interés cobren sentido en casos como el de nuestra estudiante. Si los evaluadores comprobaran que faltan oportunidades de enseñar bajo supervisión, ¿podrían publicarlo aunque incomodara a la universidad o al gobierno? ¿Quién decidiría sobre la acreditación y qué razones debería hacer públicas si se apartara del juicio técnico?

La orientación de cada propuesta también se vería en lo que ocurriera con ese hallazgo. ¿A qué obligaría el informe a la universidad y a la escuela, y quién apoyaría a los maestros que supervisan las prácticas? Al despedirse de los evaluadores, nuestra estudiante podría preguntarles: La próxima vez que evalúen mi carrera, ¿vendrán a la escuela a ver cómo aprendemos a enseñar a leer?

Demos a la sociedad dominicana una institución independiente para señalar, en materia educativa, dónde fallamos y exigir mejoras. Y volvamos a esa escuela. La transformación educativa se hará visible allí cuando el niño nos explique, con sus propias palabras, por qué el personaje del cuento cambió de parecer.

Radhamés Mejía Académico Educador. Profesor Emérito de la PUCMM ExVicerrector de la PUCMM por más de 35 años y exrector de UNAPEC. Actualmente es Coodinador de la Comisión de Educación de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD). En la actualidad es Director del Centro de Investigación y Desarrollo Humano (CIEDHUMANO)-PUCMM. Ver más