Un dispositivo de seguimiento puede decirte que te acostaste demasiado tarde, pero no te dice que estabas ocupado viviendo tu vida.

Si le pidieras a un modelo de IA que elaborara una parodia de dos presentadores extremadamente serios, defensores de hacer sus propias investigaciones y vestidos con camisetas negras ajustadas, conversando entre sí, probablemente sonaría muy parecido a Steven Bartlett hablando con Chris Williamson sobre el alcohol en un episodio del exitosísimo pódcast del primero, Diary of a CEO. (El segundo presenta el ligeramente menos popular e igualmente sentencioso Modern Wisdom).

«Es una de esas áreas en las que no entiendes el coste oculto hasta que realmente lo dejas durante un tiempo», dice Bartlett con tono solemne, explicando que abandonó el alcohol a los 30 años (ahora solo tiene 33) y que volvió a beber un año después. Ahora «podía realmente hacer una prueba A/B».

«Tomé un par de copas de vino, no me emborraché, y eso arruinó tres días de mi vida por el efecto dominó que provocó», explica Bartlett. «Como dormí peor esa noche, comí peor al día siguiente porque mi sistema de dopamina, o lo que fuera, y el del cortisol estaban completamente alterados». Mientras se acaricia literalmente la barba, la estrella de Love Island convertida en gurú moderno Williamson interviene: «Eso es resiliencia, sí».

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«Y podía seguir todo esto en mi Whoop: #anuncio, #patrocinador, #inversor, lo que sea», continúa Bartlett. (Whoop es, en efecto, un dispositivo de seguimiento de la actividad física que patrocina e invierte en el programa de Bartlett).

El intercambio, perteneciente a un episodio del pódcast publicado originalmente el pasado diciembre, volvió a ocupar titulares esta semana después de que el presentador de radio de la BBC Greg James compartiera su opinión en una publicación en redes sociales que también servía para promocionar su «libro anti-Bartlett», All the Best for the Future.

«Mi problema con esto es esta optimización y medición interminables de todo, hasta el punto de que empiezas a sentirte un poco miserable si no alcanzas tus propios objetivos», dijo James. «La optimización está matando la diversión. Debemos rebelarnos absolutamente contra eso. Así que hoy deja los teléfonos a un lado, sale a pasar un buen rato. Y no lo registres».

Es difícil no estar de acuerdo con él. No puedo abrir X sin encontrarme con un hilo de veinte publicaciones sobre lo que hacen los CEO entre las cuatro y las siete de la mañana (lamentablemente, no es dormir) o sobre cómo utilizar la IA para hacer mi vida más eficiente y productiva. No puedo abrir Instagram sin que me sugieran formas de consumir en el desayuno una cantidad de proteínas equivalente a mi propio peso corporal.

Todo ello resulta bastante desprovisto de alegría, egocéntrico y solitario. Y creo que nace de un pensamiento utilitarista propio del capitalismo tardío (el mismo que dio origen al movimiento del «altruismo eficaz»; ¿alguien recuerda a Sam Bankman-Fried?). No te preocupes por vivir una vida alegre o virtuosa; simplemente concéntrate en el objetivo, aunque nunca llegues realmente a alcanzarlo. Y, si lo consigues, sigue optimizándote.

En cualquier caso, mi experiencia suele ser la contraria a la de Bartlett: tomé varios martinis, me emborraché, y aquello mejoró mi mes gracias al efecto dominó que provocó. No soy la única. Una amiga muy cercana está a punto de tener un bebé con un hombre al que conoció en una fiesta que organicé en 2023, durante la cual la invité a ella —y a todos los demás— a beber white negronis. ¿Habría tenido la osadía de abandonar la cita con la que había llegado para marcharse con el hombre que acabaría siendo su pareja si no hubiera estado completamente ebria? Ella dice que no: habría sido una falta de educación.

Debo decir que esta columna no pretende ser una oda al alcohol. Muchos amigos y familiares viven vidas mejores, más sanas y más satisfactorias desde que dejaron de beber. Mientras escribo estas líneas, estoy lidiando con una resaca provocada por un largo almuerzo regado con abundante bebida, seguido inmediatamente de una cena igualmente líquida, de la que me arrepiento ligeramente.

También creo que en algunos de estos debates existen ciertos matices clasistas; no resulta muy propio de las familias de vieja fortuna dejar de beber, obsesionarse con maximizar la ingesta de proteínas o incluso ir al gimnasio con demasiada frecuencia. Y convertir el cuerpo en una máquina de músculo puro, definida y eficiente es una de las pocas áreas en las que el estatus socioeconómico no importa.

Pero el hecho es que nos estamos optimizando en exceso, simplificando en exceso y olvidando las cosas que más importan. Las investigaciones sugieren que los mayores arrepentimientos de las personas al final de su vida son no haber pasado suficiente tiempo con sus seres queridos, no haberse permitido ser felices o auténticas y haber trabajado demasiado. Tu Fitbit puede decirte que te acostaste demasiado tarde y que llevas cinco horas seguidas sin moverte, pero no te dice que estabas muerto de risa o que acabas de conocer al amor de tu vida.

«Ningún placer merece ser abandonado a cambio de dos años más en una residencia geriátrica en Weston-super-Mare», dijo el fallecido Kingsley Amis.

Así es. Y ninguna noche con amigos merece sacrificarse por conseguir un par de puntos adicionales en tu puntuación diaria de preparación.

(Jemima Kelly. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web).

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