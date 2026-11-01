10 mandamientos de la Estrategia Soberana de RD

El mundo tal como lo conocíamos, ese en el que una sola superpotencia marcaba el compás y ponía las reglas a su antojo se ha roto en pedazos. Ya no estamos en los tiempos de la globalización feliz, donde las mercancías y el dinero corrían sin trabas por un planeta completamente unificado; ahora caminamos a tropezones hacia un escenario regionalizado, lleno de bloques, tensiones comerciales y una competencia feroz por la tecnología.

En este nuevo desorden global, donde los gigantes se disputan el control y la inteligencia artificial redefinen las reglas de la economía, los países medianos no pueden permitirse el lujo de ser simples espectadores pasivos ante los cambios geopolíticos actuales. Menos aún la República Dominicana, una nación que, por su ubicación geográfica en el corazón del Caribe, posee una oportunidad histórica de oro. Para jugar en las grandes ligas del siglo XXI, el país debe mover sus fichas con inteligencia, astucia y un pulso sumamente firme.

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Para entender el papel que nos toca desempeñar, hay que mirar primero cómo se están moviendo los grandes bloques y las superpotencias. Estados Unidos, sintiendo que la cadena de suministro global se le escapa de las manos y que la competencia asiática pisa muy fuerte, ha volcado de lleno su estrategia económica y militar hacia todo el continente americano en busca de seguridad y estabilidad regional.

El famoso traslado de industrias y la búsqueda de proveedores seguros más cerca de casa no son una moda pasajera, sino una cuestión de supervivencia. Y es aquí precisamente donde la República Dominicana entra al tablero geopolítico mundial con una ventaja natural absolutamente inmensa. Mientras otras regiones del planeta se debaten entre rutas marítimas peligrosas y conflictos abiertos, nuestra isla ofrece una combinación ideal.

Hablamos de estabilidad política, paz social interna y una conectividad portuaria envidiable que encaja perfectamente en el nuevo mapa de seguridad económica. El gran reto dominicano, por lo tanto, no es quedarse esperando a que las cosas pasen, sino transformarse en el centro logístico regional.

Ya no basta con apostar únicamente al sol, las playas y el turismo tradicional; hay que integrarse de cabeza en las cadenas de valor. Esto implica conectar la manufactura avanzada que el bloque occidental necesita desesperadamente para blindarse frente a los gigantes de Asia. Claro que, para lograrlo, no podemos caer en la trampa de la diplomacia ingenua o el alineamiento automático y ciego con una sola parte.

El mundo multipolar exige un pragmatismo absoluto en cada decisión de política exterior que tome el Estado en los foros internacionales. Mantener una alianza histórica y sólida con Estados Unidos es vital porque es nuestro mercado natural, pero sin descuidar otros horizontes. Eso no quita que sepamos diversificar nuestras relaciones comerciales, atraer inversión en infraestructura y abrirnos a la cooperación global.

Hay que hacerlo con la cabeza fría, sabiendo que en este siglo los socios comerciales pueden multiplicarse sin comprometer la soberanía nacional. Además, si queremos pesar de verdad en la dinámica global, tenemos que hacer muy bien los deberes en el orden estrictamente interno.

Ninguna estrategia exterior resiste un minuto si por dentro el país hace aguas a nivel institucional, económico, social o administrativo. Lo primero es la educación y la apuesta decidida por la economía del conocimiento y la capacitación técnica de nuestra gente joven.

En una época donde la automatización y la inteligencia artificial mandan, un país que solo compite con mano de obra barata se condena al estancamiento. Necesitamos ingenieros, técnicos y mentes formadas que sepan exprimir la tecnología de punta para elevar la productividad de toda la economía.

Lo segundo es la seguridad energética y el aprovechamiento de nuestras propias fuentes renovables para no depender de los vaivenes de los mercados petroleros. Y lo tercero, y quizás lo más delicado, es la firmeza en la gestión interna, la seguridad fronteriza y la soberanía institucional.

Proteger las fronteras, mantener el orden y hacer respetar el Estado de derecho no son un capricho, sino la base misma de nuestra estabilidad. Es la única manera de garantizar que la casa esté en orden para recibir la inversión extranjera y el talento que provienen del exterior. En definitiva, las naciones pequeñas en territorio pueden pesar mucho cuando entienden con claridad los tiempos de cambio y transformación.

El siglo XXI no va a regalar absolutamente nada a nadie, y la marea geopolítica que se nos viene encima es compleja, rápida y brava. Si la República Dominicana pisa con astucia, aprovecha su posición geográfica para convertirse en el socio indispensable del hemisferio occidental, y blinda su desarrollo interno con educación e instituciones fuertes, asegurará una senda de prosperidad económica y estabilidad duradera.

De este modo, dejará de ser una simple ficha en el mapa internacional para convertirse en el jugador clave que el Caribe necesita ser. Esta es la gran ruta estratégica que debe trazar la nación para no quedar rezagada en la dinámica profunda del actual siglo veintiuno. El momento de tomar posiciones firmes es ahora, antes de que el nuevo orden mundial termine por consolidar sus exclusivas áreas de influencia.

Nuestra capacidad de adaptación determinará si el futuro nos encuentra liderando el desarrollo regional o simplemente contemplándolo pasar. El éxito dependerá exclusivamente de nuestra visión de Estado, de la cohesión social y del pragmatismo inteligente en la diplomacia exterior.

Richard Moreta Castillo Prof. Richard Moreta, Arquitecto, Urbanista del Mundo del Diseño. Presidente del Colegio de Arquitectos Dominicanos (CAD). Seleccionado en ARCH 20 / NEXT 7 ARQUITECTOS MÁS INFLUENCIALES DEL MUNDO. El Prof. Moreta fundó RA+D (Richard's Architecture+Design) para desarrollar diseños que sean programática y técnicamente innovadores, ya que son conscientes de los costos y los recursos. Recientemente nombrado por ARCH20 en su concurso Design Award Next_7 como uno de los arquitectos globales más influyentes. Richard fue nombrado por la revista Bloomberg de Nueva York, uno de los protegidos más exitosos de Jacques Fresco, y reconocido por los ganadores de los premios Hospitality en el concurso Radical Innovation como ganadores de "¿Cuál es la gran idea?", se encuentra entre las 100 personas más creativas de Fast Company en Diseño, y ha recibido una serie de medallas y premios en varios concursos internacionales (por ejemplo, American Institute of Architecs), así como en servicios civiles. Además de supervisar su práctica en Moscú, tiene oficinas de campo en América del Norte, América del Sur, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia. Ha enseñado en BAUHAUS University, University of South Florida, NABA, FUTURARIUM y otras universidades internacionales en el Caribe y México, así como profesor honorario en varias otras universidades. Es un orador público frecuente en el Congreso Internacional de Arquitectura y su trabajo ha sido publicado en todo el mundo. Ver más