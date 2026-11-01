En la arquitectura efímera y huidiza de la vanidad humana, solemos encumbrar al poderoso, al estratega frío de los mercados o al artífice de los oropeles y el brillo fugaz.

Sin embargo, cuando el tiempo descorre con rigor el velo de la historia y se ausculta el verdadero latido de la civilización, la respuesta se revela con una nitidez incontestable.

La persona verdaderamente importante no es aquella que acumula cimas estériles para contemplar el mundo desde el frío aislamiento de su privilegio, sino la que extiende las manos para alzar al caído.

Son los abnegados constructores de puentes, aquellos que eligen el dolor ajeno como causa propia y convierten la empatía incondicional en su trinchera cotidiana.

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Auxiliar al prójimo y consagrarse al servicio de los demás no constituye jamás un acto de condescendencia filantrópica, sino la manifestación más alta, pura y sagrada de nuestra humanidad compartida.

En un tiempo histórico empujado al vértigo alienante del individualismo, quien se detiene a sostener a un semejante consuma un acto de suprema rebeldía moral y de sabiduría ancestral.

Porque al final de los días, cuando los oropeles del éxito terreno se apagan y las estadísticas del mundo se disipan en el silencio, lo único que permanece indeleble en el gran libro de la existencia es la huella de amor y servicio que dejamos grabada en la vida de nuestros hermanos.

La verdadera grandeza de una vida no se mide por lo que se conquista para uno mismo, sino por los abismos que se ayudan a cruzar, por los abrazos que salvan y por la convicción ética e inquebrantable de que nadie se salva solo en esta travesía común.

Rafael Santos Badía Ministro Educación Superior Ministro de Mescyt Político, abogado y maestro. Licenciado en Derecho. Maestrías en Diplomacia y Derecho Internacional y Derecho Administrativo. Especialista Economía Política y Derecho Laboral y Sindical. Experiencia y conocimientos sobre el sector sindical, el tripartismo y el sistema político, le han permitido participar activamente en la formulación de políticas educativas y laborales de la República Dominicana Ver más