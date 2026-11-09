"Un verdadero servidor público entiende que el poder no es un privilegio para lucirse, sino una oportunidad para servir." Simón Bolívar

Vio la luz por primera vez , este esclarecido varón en los lares ubérrimos de la villa blasonada de Salvaleón de Higüey, el 13 de junio de 1935, predestinado a esculpir su nombre en los anales del derecho, la docencia, las letras y la judicatura. Fue fruto legítimo del matrimonio celebrado entre doña Marciana Cedano Cedano y don Pedro Rolando Cedeño Herrera, quien, con hidalguía, ejerció la sindicatura de aquel Municipio Altagraciano. En los albores de su existencia, fue acunado por el tierno y fervoroso celo de su abuela Doña Nicudemia Cedeño, dama de rancia estirpe.

Pertenece el doctor Cedeño Cedano a una estirpe de titanes y patricios; árbol genealógico del cual brotaron también el prócer de la Revolución de Abril y Ex -Presidente de la Cámara de Diputados, don Arévalo Cedeño Valdez, así como los preclaros fundadores del rotativo El Sol, don Víctor Livio y don Miguel Ángel Cedeño Jiménez, y los insignes galenos Miguel Aquiles (Pitico) y Rafael Cedeño, todos ellos servidores devotos del bien común y de la libertad de la República Dominicana.

Sus primeros pasos en el templo del saber los dio en las aulas de la Escuela República de Chile, en la esclarecida capital de la República, y en la Servando Morel, de su solar nativo. En ambos recintos de la sabiduría, su pluma primeriza y brillante fue laureada con encomios efusivos por sus composiciones sobre la epopeya vital del Fundador de la Patria, Juan Pablo Duarte. Alcanzó el lauro de Bachiller en Filosofía y Letras en el Liceo Gerardo Jansen, y, con el espíritu henchido de excelsas ambiciones intelectuales, fue investido con la borla de Doctor en Derecho el 14 de julio de 1966 en la muy egregia y primada Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su andadura magistral en los altares de la ley la inició como Fiscalizador en Licey al Medio y en San Rafael del Yuma, consagrando luego dos décadas consecutivas de pulcritud inquebrantable como Primer Sustituto del Fiscalizador de Higüey. Con el mismo fervor con que abrazó la toga, presidió y rigió las actas del Club Rotario local, dejando allí una estela inextinguible de filantropía.

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EL GOBERNADOR TRABAJADOR

Corría el año de la gracia de 1983 cuando el magistrado presidente de la República, doctor Salvador Jorge Blanco, con certero criterio político, le ungió como gobernador civil de la provincia de La Altagracia. En el ejercicio de tan alta magistratura, el doctor Cedeño Cedano no fue un burócrata del escritorio, sino un apóstol del servicio público, un mandatario de acción infatigable que derramó el bálsamo de su cercanía sobre los desheredados de la fortuna y las capas más vulnerables de la comarca, traduciendo el poder en un ejercicio perenne de caridad y desvelo social.

EL TESORERO DEL FONDO DEL DESARROLLO DE LA REGIÓN ESTE

Cuando el sol del progreso despuntaba en 1982, se instituyó el Fondo para el Desarrollo de la Región Este, bajo la preclara égida y presidencia de aquel prelado de imborrable memoria, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito. Dicho fondo, providencial y magnífico, sirvió para vertebrar la infraestructura vial, acueductos y templos de la salud en las comarcas orientales, singularmente en Higüey y San Pedro de Macorís. En tan delicada arca pública, la custodia de los caudales fue confiada a la probidad espartana del doctor Antonio Cedeño Cedano.

Testimoniaba el propio Monseñor Polanco Brito, con la autoridad que le confiere la historia, que el Doctor Cedeño ejercía el oficio de tesorero con una integridad monolítica e insobornable. Llevaba de su propio puño y letra una contabilidad monacal, factura por factura, complementada con un meticuloso inventario iconográfico que testimoniaba cada centavo invertido. Aquella pulcritud manual no era mero rigor contable; era el reflejo de un alma que concebía la honestidad como una religión cívica e inalterable ante las tentaciones del siglo.

EL HIJO MERITORIO DE HIGÜEY

El destino, que premia a los justos en el invierno de sus vidas, quiso que, al arribar a la venerable cumbre de sus noventa años, la alcaldesa Karina Aristy y el honorable Concejo de Regidores del Ayuntamiento de Higüey dictaran una solemne resolución municipal para declararle, con justicia imperecedera, "Hijo Meritorio del Municipio de Higüey". Este laurel de la gratitud pública venía a coronar una vida de desinteresado altruismo y preclaros aportes al progreso de la hidalga villa Altagraciana .

La resolución de la inmortalidad local le fue entregada en el calor de su propio hogar, en una ceremonia desbordante de lirismo y emoción, rodeado de sus íntimos y de las preces de su pueblo. El acto estuvo presidido por el vicealcalde del Municipio de Higüey, doctor Pablo Ávila, quien, al bosquejar la semblanza del homenajeado ante el cuerpo de regidores, esculpió en la memoria colectiva la efigie del doctor Antonio Cedeño Cedano y lo definió como la de un ciudadano paradigmático, de moralidad inconmovible y un hijo de Higüey verdaderamente excepcional.

APORTES INTELECTUALES

En el jardín de las letras, la pluma del doctor Antonio Cedeño Cedano ha sido un cincel de fina orfebrería y rescate de la memoria colectiva. Desde las páginas de la revista El Cañero, en su celebrada columna "Mis Vivencias", exhumó con rigor historiográfico las glorias del pasado y glosó con agudo juicio las obras de la intelectualidad nacional y nativa. Asimismo, cada semana, el periódico El Tiempo se engalanaba con sus crónicas costumbristas sobre el "Higüey de ayer", un fresco nostálgico y vibrante de la patria chica.

Su nombre literario quedó impreso en la antología Convocatoria de Isael Pérez, y su lírica alcanzó cimas de epopeya en su poema "Santo Domingo", pieza que el mismísimo Poeta Nacional, don Pedro Mir, consagró como un canto patriótico de hondo calado. Sus prosas y versos han dejado huellas luminosas en las columnas de los diarios El Cometa, El Planeta, El Nacional, El Sol, Primicias y Rutas, extendiendo su prestigio por toda la comarca oriental. Miembro egregio del Consejo Provincial de Cultura y del Taller Avanzado de Literatura, este humanista infatigable prepara hoy la alborada de un nuevo compendio que recogerá sus poemas, narraciones, artículos y ensayos, junto a dos novelas inéditas que aguardan para enriquecer, de manera definitiva, el acervo bibliográfico de la República Dominicana.

El Dr. Antonio Cedeño Cedano falleció el 9 de noviembre de 2025 en Salvaleón de Higüey, República Dominicana.

Mons. Jesús Castro Marte Sacerdote Monseñor Jesús Castro Marte. Labores Pastorales: Obispo de La Diócesis Nuestra Señora de La Altagracia, Presidente de la Fundación del Museo de La Altagracia, Gran Canciller de la Universidad Católica del Este (UCADE), Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Dominicano, Presidente del Pensamiento Altagraciano. Maestrías: Magíster Tecnología Educativa, en la PUCMM, 2009; Magíster en Historia Aplicada a la Educación, en la PUCMM, 2012; Máster en Gestión internacional de Universidades, en la Universidad Alcalá de Henares, España, 2014; Máster Internacional en Bioética, Fundación Jérôme Lejeune. Ver más