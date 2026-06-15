La política dominicana ha producido grandes líderes; lo que no ha producido con la misma eficacia son grandes sucesiones. La afirmación puede parecer extraña en un país donde los nombres de Juan Bosch, Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Leonel Fernández ocupan capítulos enteros de la historia contemporánea, pero una mirada detenida revela una constante que se repite con sorprendente frecuencia: nuestros principales líderes construyeron movimientos, partidos, corrientes de pensamiento y maquinarias electorales, sin lograr organizar una transición política clara hacia la generación que debía sucederles.

La discusión adquiere especial relevancia en momentos en que el país vuelve a especular sobre candidaturas, alianzas y respaldos de cara al próximo ciclo electoral. Sin embargo, el verdadero interés del debate no reside en los nombres que hoy ocupan los titulares, sino en una pregunta más profunda: ¿ha aprendido la política dominicana a gestionar el relevo de sus liderazgos? Durante décadas hemos confundido continuidad con permanencia, disciplina partidaria con obediencia personal y respaldo electoral con sucesión histórica; por eso cada relevo termina pareciendo una ruptura, una traición o una simple maniobra de coyuntura.

Juan Bosch constituye quizás el caso más interesante. No solo fundó partidos; también creó una escuela política. Formó dirigentes, desarrolló una visión doctrinaria del Estado dominicano y dejó una obra intelectual que todavía sirve de referencia para comprender la sociedad nacional. Pocos líderes latinoamericanos ejercieron una influencia semejante sobre varias generaciones de cuadros políticos. Sin embargo, Bosch nunca designó un sucesor. Formó una generación completa, pero dejó abierta la competencia por el liderazgo futuro. Cuando desaparece físicamente, el Partido de la Liberación Dominicana poseía organización, disciplina y doctrina, pero no una línea sucesoria claramente definida.

Leonel Fernández emergió de ese proceso y terminó convirtiéndose en una de las figuras más importantes de la historia política reciente. No obstante, su ascenso responde más a una dinámica interna de competencia, oportunidad y liderazgo personal que a una transferencia expresa de autoridad por parte de Bosch. Paradójicamente, aunque provenía de la escuela boschista, su primer gobierno se levantó sobre una estructura institucional que había sido moldeada durante décadas por Joaquín Balaguer. En términos prácticos, la transición de 1996 no fue el resultado de una sucesión organizada dentro de una tradición política, sino de una coyuntura excepcional que unió, por razones distintas, a dos corrientes que hasta poco antes parecían irreconciliables.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Balaguer representa el fenómeno contrario. A diferencia de Bosch, no construyó una escuela política comparable en términos doctrinarios; su fortaleza descansaba en un liderazgo profundamente personal, ejercido desde el centro absoluto de su proyecto. Durante años fue el eje alrededor del cual giraba todo lo demás. Cualquier figura que amenazara con desarrollar un liderazgo propio terminaba desplazada, contenida o absorbida por una estructura diseñada para depender de una sola voluntad. Por esa razón, el balaguerismo sobrevivió a Balaguer como memoria política, como nostalgia de orden y como referencia electoral dispersa, pero nunca logró consolidar un heredero capaz de asumir naturalmente su lugar.

Incluso el respaldo ofrecido a Leonel Fernández en las elecciones de 1996 debe analizarse dentro de ese contexto. Más que la construcción de una sucesión, fue la respuesta a una coyuntura específica. Balaguer buscaba influir en el resultado de una elección decisiva, cerrar el paso a José Francisco Peña Gómez y preservar, hasta donde fuera posible, su gravitación sobre el sistema político nacional. No estaba retirándose para convertirse en mentor de una nueva generación; estaba jugando, con los instrumentos que aún conservaba, una de sus últimas partidas de poder.

Peña Gómez tampoco tuvo la oportunidad de organizar una transición de largo plazo. Su liderazgo era inmenso, carismático, popular, de una fuerza emocional difícil de reproducir, pero su desaparición dejó un vacío político cuyas consecuencias todavía pueden rastrearse en la evolución posterior del PRD y de las organizaciones que surgieron de sus divisiones internas. Su caso confirma otra dificultad de nuestra cultura política: cuando el liderazgo se concentra demasiado en una figura excepcional, la sucesión queda expuesta a disputas internas que terminan consumiendo parte importante del legado recibido.

Quizás por eso la discusión actual resulta tan singular. Por primera vez en mucho tiempo, la política dominicana parece enfrentar la posibilidad de un escenario distinto: no simplemente que una nueva generación aspire a ocupar espacios de poder, porque eso ha ocurrido siempre, sino que un liderazgo histórico, conservando influencia, prestigio y capacidad de movilización, decida impulsar deliberadamente a una generación posterior. Si ese escenario llegara a materializarse, estaríamos ante una práctica poco común en nuestra tradición política, más acostumbrada a líderes que permanecen en el centro de la escena hasta el final de sus carreras que a dirigentes capaces de administrar con serenidad su propio relevo.

La figura del mentor político ha sido escasa en la historia dominicana. Nuestros líderes han tendido a ejercer el mando directamente; compiten, disputan, conservan y defienden el espacio alcanzado. Lo excepcional ha sido la transferencia voluntaria de protagonismo. Sin embargo, la existencia de un mentor tampoco resuelve automáticamente el problema de la sucesión, porque toda nueva generación enfrenta una prueba inevitable: demostrar que puede sostenerse sobre sus propios méritos. La legitimidad política no se hereda de manera permanente. Puede facilitar una oportunidad inicial, abrir puertas o generar confianza, pero termina sometida al juicio de los ciudadanos.

Ese es, en realidad, el punto central del debate. La República Dominicana de hoy enfrenta problemas muy distintos a los que ocuparon a Bosch, Balaguer o Peña Gómez. La modernización del sistema judicial, la calidad del empleo, la educación técnica, la transformación digital del Estado, la competitividad económica, la seguridad social y la gestión migratoria exigen respuestas que no pueden encontrarse únicamente en los manuales políticos del siglo pasado. Por eso la discusión sobre la sucesión importa: no porque determine quién recibirá el respaldo de quién, ni porque establezca cuál apellido tendrá más peso en una boleta electoral, sino porque obliga a preguntarnos si nuestra democracia está preparada para construir relevos ordenados sin renunciar a la renovación.

Durante décadas, la política dominicana ha demostrado una notable capacidad para producir liderazgos fuertes. Quizás haya llegado el momento de demostrar que también puede producir sucesiones exitosas. Esa sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Ramón A. Lantigua Abogado Abogado, docente y especialista en mercados regulados. Egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña; Postgrado en Derecho Procesal Civil, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y Maestría en Derecho de la Universidad de Tulane, en la ciudad de Nueva Orleans. Ver más