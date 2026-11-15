Giovanni Di Pietro ha alcanzado la senectud con plena conciencia poética; lo que significa haberse dado cuenta y aceptar —no sin un amago de inútil rebeldía— que la vida está integrada por las múltiples pérdidas padecidas; que el desarraigo, el olvido y el inexorable paso del tiempo constituyen su singular esencia.

La otra cara de esta averiada moneda es la “aventura de la muerte”, que se siente cada día más cercana. De ahí que el cementerio sea a veces el locus amoenus evocado; un espacio, por otra parte, idóneo para el silencio y el reconocimiento filosófico: “Anhela más bien el punzante olor / del esbelto y verde ciprés, el sosiego / que recorre el sendero entre las cruces / y los varios, a veces imponentes, mausoleos, / y esto, a sabiendas de que todo en la vida / no es más que vanidad, y lo único que queda / no pasa de ser sólo la mera recompensa / del olvido”.

El vuelo del Fénix es un poemario de postrimerías; un conjunto de reflexiones sobre la existencia humana y su dudosa trascendencia desde la perspectiva de un poeta sin futuro, con un pasado al que no desea regresar (“Deja el pasado donde está”) y que acaricia el presente como su única posesión: “Olvídate del ayer y del mañana. / Concéntrate en el hoy, y haz / que la inocencia y el amor / triunfen en tu herido corazón. / […] / Sólo el hoy; sólo lo que es, / ahora, en lo concreto, es / la única realidad que hay”.

El presente es el punto de convergencia entre lo ya vivido y el incierto porvenir, un cruce que recuerda el Carpe diem: “Aprovecha los días que te quedan porque, / quizás hasta el último instante algo puedes / aprender, algo puedes hacer, que haga / de las flores de la vida tu más íntima / realidad”.

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En el vasto desierto existencial que Di Pietro esboza en sus poemas no todo es muerte o melancolía. El contrapunto lo constituye la esperanza, que se concreta mediante el mito del ave Fénix. Se trata de un sentimiento que se niega a desaparecer, al renacer de las cenizas intelectuales en los momentos más hondos de pesimismo y derrota. Los símbolos poéticos asociados al Fénix son la luz y el asueto (“La luz que es asueto”), la mariposa y la flor, a veces marchita pero hermosa —encarnación del propio poeta—, otras perenne, blanca y consoladora: “No queda sino la flor, / y, con la flor, quedan / su hermosura y su aroma. / Más allá de eso, nada hay”.

La trayectoria más significativa del Fénix se cifra en la inocencia y el amor, con los que se podría superar el rampante materialismo que abruma a la humanidad. La inocencia es una flor que verifica la pureza de corazón; el amor es un pájaro que vuela libre y descubre la bondad del mundo. El poeta adopta así una suerte de espíritu platónico: una aparente ilusión marca su pensamiento. Pero el “lagarto de la materia y el tiempo” asedia los frágiles muros de su esperanza, desbaratando su alborozo.

El sentimiento trágico de la vida —tan característico de la poesía de Di Pietro— define los últimos poemas de este libro. En ellos aparece “un niño que nunca / salió de su pueblo olvidado / entre las montañas”; “un hombre que no quiso / vivir en este mundo”; “un alma perdida” o “una sombra, / que busca consistencia en la oscuridad / del vacío”.

El poeta, ya anciano, reconoce su irreparable fracaso: nada de valor ha logrado a lo largo de sus 82 años. Tampoco ha aprendido del todo las enseñanzas de Spinoza y Montaigne, a pesar de haber fatigado sus filosofías. La muerte inminente le preocupa, problematizando sus poemas, pero a la vez intenta no caer en el terror mediante la contemplación de los pequeños seres que pueblan la naturaleza: “La blanca flor en la vereda / conversa con la libre mariposa / que aletea en el aire. ¿De qué será?”. He aquí un enigma.

Hombre memorioso que añora la fe perdida, el poeta se esfuerza por creer. No queda claro si lo consigue a través de la poesía: “¿De qué se escribe, cuando ya no se cree / en nada, cuando no queda esperanza / en lo que hay aquí o que haya un más / allá?”. Posible respuesta: se escribe, precisamente, de la nada.

Tal vez sea la nada el tema por antonomasia de la poesía de Di Pietro.

Carlos Ardavin Trabanco Escritor Carlos X. Ardavín Trabanco es profesor de literatura española en la Universidad de Trinity, San Antonio, Tejas. Es autor de La pasión meditabunda (2002), La torre de los panoramas (2009), Diccionario personal de literatura dominicana (2010) y Elogio de José Mármol (2026). Como editor ha publicado Valoración de Francisco Umbral (2003), Anatomía de un poeta. Aproximaciones críticas a José Mármol (2005), La isla letrada (2011), José Mármol. Archivos (2024) y Escritores dominicanos contestan el Cuestionario Proust (2026). Entre sus libros de creación cabe mencionar los poemarios Aprendiz de poeta (2001) y Breviario de la melancolía (2010), y la novela La memoria inefable (2013). Ver más