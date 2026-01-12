El Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande-PMPMG ha sido concebido como una obra clave para el desarrollo de la región Enriquillo. Tiene el potencial de regular caudales, proveer agua para consumo humano, reducir riesgos de inundaciones, ampliar y estabilizar áreas bajo riego, generar energía, incrementar el turismo interno, crear fuentes de empleos e ingresos para sus habitantes, generar bienestar e impulsar su desarrollo.

Sin embargo, sin una gestión integral del agua en la cuenca del río Yaque del Sur-CRYS, enmarcada dentro de un plan de desarrollo regional en correspondencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo-END y la de Soberanía Alimentaria y Nutricional-ENSAN, estos beneficios pudieren resultar parciales, muy pobres y de corta duración. O, mejor dicho, el PMPMG devendría en un rotundo fracaso.

Mas, esta realidad parece no perturbar el sueño de quienes han tenido la responsabilidad de concebir, contratar, aprobar los diseños y dirigir la ejecución del proyecto durante los cinco gobiernos y tres direcciones del INDRHI, transcurridos desde que se firmó el contrato de estudios, diseños y construcción con el Consorcio Monte Grande (2009). Se está llenando el embalse para probar el funcionamiento de la presa y, hasta ahora, sólo se ha hablado de esta, de los canales de riego y de la conexión del acueducto del Suroeste-ASURO, pero nada se ha dicho sobre el uso de las aguas y las más de 700,000 tareas de tierras a regar: qué, cuánto, dónde, cómo, con qué y para qué se va a producir. Mucho menos del régimen de propiedad de dichas tierras.

¡Ni siquiera se ha informado en cuánto tiempo el país recuperará los más de US$1,300 MM = RDS82,000 MM a precio de hoy, que podría terminar costando el PMPMG (contratado en principio por solo US$354.3 MM = RD$12,755 MM) ni a qué tasa de retorno! Tampoco se ha vuelto a mencionar la hidroeléctrica, el dique derivador de Canoa ni la rehabilitación del sistema de riego existente, componentes de la concepción inicial.

De manera, que es muy justificable la preocupación existente en el movimiento social y sectores productivos de la región, en el sentido de que pudiéramos estar financiando un proyecto que, en definitiva, a quien más beneficiaría sería al Consorcio Azucarero Central-CAC, arrendatario del Ingenio Barahona, poseedor de más del 40% del área bajo la influencia del proyecto, en su gran mayoría sembrada de caña, y que muy pocos beneficios genera para la región, y a los grandes terratenientes que comparten del dominio de la tierra y del agua.

Es por esto por lo que la Coalición Enriquillo ha venido planteando la necesidad de desarrollar dos líneas de acción fundamentales e impostergables:

1.Enprimer lugar: formular y poner en marcha el Plan Integral de Desarrollo Económico del Valle de Neiba-PIDEVAN, basado en: a)la propiedad asociativa de la tierra , parasuperar la debilidad improductiva del minifundismo prevaleciente en la zona, evitar la concentración de la propiedad en manos de latifundistas, favorecer el uso planificado, racional y eficiente de los recursos de tierra, agua y financiamiento y de la gran producción para consumo y exportación; b) una gestión asociativa tripartita entre Estado, productores y comunidades, donde las decisiones sobre cultivos, uso del agua, inversiones e infraestructura se tomen de manera participativa, transparente y provechosa, conforme al PIDEVAN y fortaleciendo la gobernanza; c) la planificación de la producción, en correspondencia con la Estrategia Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional-ENSAN y a partir de la disponibilidad real de agua, su distribución justa y equitativa para los diferentes usos, el empleo de tecnologías eficientes de riego y la protección de ecosistemas críticos; d) la diversificación productiva, incluyendo agroindustria local, servicios ambientales y economías vinculadas a la conservación; 2.En segundo lugar:Dar inicio al proceso de recuperación del ingenio Barahona como patrimonio público del pueblo de la Región Enriquillo, a fin de convertirlo en palanca del desarrollo regional, mediante: a)la rescisión del contrato de arrendamiento que ampara su poco transparente y problemática gestión privada, b) su traspaso como bien público a un modelo de gestión asociativo tripartito: Estado-productores- municipios, c) la reorientación y diversificación de sus actividades productivas a la luz de la ENSAN y el PIDEVAN, puestas al servicio del bienestar y desarrollo de la región y del país.

Se pone fin así al injusto, violento y empobrecedor sistema de explotación de la tierra, la fuerza de trabajo y de las aguas del RYS que ha caracterizado su existencia, desde que en 1999 fue arrendado al CAC, mediante decisión errática y de peores resultados.

PROPUESTAS ESTRATÉGICAS PARA LA CUENCA DEL RÍO YAQUE DEL SUR.

En correspondencia con estas dos líneas principales, están otras importantes líneas de acción de corto, mediano y largo alcance, que complementan las anteriores:

– construir los componentes pendientes del PMPMG, a saber: los dos canales de riego, las obras complementarias (dique derivador de Canoa, rehabilitación del sistema de riego existente) la conexión del ASURO a la presa, la hidroeléctrica y el reasentamiento de las 390 desalojadas por la construcción de la presa en el proyecto agrícola comprometido en los acuerdos firmados para ellos abandonar sus tierras y mejoras;

– elaborar ¡YA! e implementar el Plan de Operación de la PMG, incorporando a esta los caudales ecológicos del RYS y de la Laguna de Rincón, junto con los pulsos de agua periódicos a esta para contrarrestar las pérdidas por evapotranspiración;

– proceder de igual manera con el Plan de Emergencia y Mitigación de Desastres y de Adaptación al CC de dicha presa;

– fortalecer la institucionalidad del agua, creando el Comité de CRYS, como autoridad regional para la gestión del agua en la cuenca, con participación de todos los actores y articulada al Plan Hidrológico Nacional-PHIN; delimitar y establecer eficaces mecanismos de protección de las zonas de recarga hídrica, cabeceras de cuenca, humedales y terrazas, prohibiendo en ellas actividades incompatibles con su conservación y preservación, como la minería metálica y no metálica;

– implementar ¡YA! el Plan de Manejo y Restauración Ecológica de la CRYS, con hincapiés en sus zonas degradadas, especialmente en las partes altas, medias y riberas.

– modernizar y tecnificar los sistemas de riego, reduciendo pérdidas y mejorando los programas de distribución del agua, en el marco del uso racional y de la justicia hídrica,

– aprobar una Ley de Aguas que reconozca el agua como bien público y derecho humano universal y que adecúe y eficientice el marco institucional y normativo,

–fortalecer la gobernanza del agua en la cuenca, mediante el desarrollo de programas la educación ambiental, la organización comunitaria y la participación ciudadana en la gestión del agua y del territorio.

Es de importancia suprema que en la presidencia de la República y en la dirección del INDRHI se tenga clara conciencia de que hacer una cuantiosa inversión como la que se ha hecho y seguirá haciendo para terminar las obras que contempla el PMPMG y no culminar este proyecto con un Plan Integral de Desarrollo Económico del Valle de Neiba-PIDEVAN, que aquí esbozamos en líneas muy generales, sería incrementar y eternizar las injusticias, la anarquía, la irracionalidad, la improductividad y los abusos que caracterizan el régimen de propiedad de la tierra y de uso y aprovechamiento de las aguas en la cuenca baja del RYS y, con ello, hundir más en el atraso y la pobreza a los laboriosos, sufridos y olvidados pueblos de esta región, que tantas esperanzas se han forjado con las ilusiones vendidas. Sería una especie de crimen imperdonable.

Leonardo Mercedes Matos Ingeniero Civil Ing. Civil y de Sistemas con maestrías en Educación Superior, Salud Pública e Ing. Sanitaria y Ambiental, estudios de Ciencias Económicas y Políticas (IIRF, Amsterdam) Política Internacional (Moscú) Desarrollo y Reforma Universitaria (Chile). 50 años ejercicio profesional en hidráulica y sanitaria, 30 años de docencia universitaria, especialista sectorial y consultor internacional en agua y saneamiento, coordinador nacional del CTI-APS, investigador senior del BM, AECID y SICA y Asesor Permanente del Foro del Agua de CA-RD. Fue miembro del Consejo Universitario UASD, secretario general FED y del CODIA, dirigente político, deportivo, cultural y social. Actualmente es presidente de Constructora Don Pérez, Fundación Cultural Los Buenos Amigos, vicepresidente Fundación Ciudad Codiana y Vocero de la Coalición Enriquillo. Ver más