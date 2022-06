Jump, la importancia de una canción de Van Halen

Acaba de decir Jimmy Page que Led Zeppelin es la mejor banda de rock de la historia. Yo estaba pendiente de lo que sucedía en Colombia, por lo que no sé si le tiraron tomates o lo reafirmaron. Ponía música con la Asistente de Google, un aparatito que me regalaron y que sabe todo lo que le preguntas. Cuando pongo algo de Morrisey me pone algo de Robert Smith: no selecciona la música por el autor, sino por el género en la plataforma Spotify.

Con la declaración de Page, que fue el compositor de Stairway to Heaven en 1971, algunas personas habrán buscado algunas de las canciones de Led Zeppelin, banda fundada por el en 1968.

Entre miles, a mí la canción que me gusta es Jump, de Van Halen, un artista que conocí gracias a Roberto Kesting, un primo americano que venía todos los años a Santo Domingo. Ahora no recuerdo en qué lugar quedó Jumpentre la lista que sacó la Rolling Stone hace unos años. Uno se enreda con estas misiones porque se sabe, como sabe Robert Smith, que el mundo es una fantasmagoría y que las canciones, van y vienen.

En un tuit memorable, alguien le preguntaba a su audiencia en la tuitósfera, entre los que me incluyo, qué respuesta le debe dar a su hija que, de buenas a primeras, le dijo que quería 70,000 dólares para ir a ver el Mundial a Catar, algo que algunos harán por pura ostentación. Yo no tengo claro si es un ticket para ver todos los juegos y si eso incluye estadía en el hotel y todas las minucias: comer a la carta, transporte al estadio e incluso autógrafos. ¿Te imaginas con Messi después de un gol? Muchos ya hemos visto los grupos con la sensación no inédita –nos ha ocurrido en otros mundiales–, de buscar cuál es el grupo de la muerte. El dueño del tuit pregunta a sus lectores: “le dicen ustedes o le digo yo?” (a su hija).

De una forma descarada, ella le pide todo el dinero del mundo a su padre y no se sabe si llevará invitados. No tiene nada que ver con Jump, pero es la canción que uno canta mientras la pregunta cae de la mata: ¿se tirará alguna foto con la copa Jules Rimet? ¿La posteará de inmediato en las redes sociales para alegría de sus amigos?

El avestruz mete la cabeza en la arena del desierto, ese mismo desierto al que fue una amiga recién en Dubái. Entre otras cosas, el viaje incluía una foto con los camellos. Mi amiga, ni corta ni perezosa, dio las instrucciones de tirar las fotos cuando estuviera sobre el esbelto animal, no fuera a ser cuestión que se perdiera ese momento histórico.

Como puede ser calculado por algunos, es cierto que un viaje a Dubái no será más caro que ir a ver el Mundial, pero tampoco podemos decir que la cifra real del costo de un viaje a la sede para este 2022, es la dada por el tuitero mexicano: la chica quería más dinero de la cuenta.

Recomiendo tener cuidado con un montón de fakes news que tienen que ver con el mundial, como declarar en lesión a algunos jugadores cruciales. Se nos dice que se perderán el evento. Por su lado, no lesionado está Messi en Ibiza en su viaje de vacaciones con Antonela. Con la experiencia de haber jugado contra los dos, alguien pregunta, lo hace Emerson Royal, del Tottenham y selección de Brasil, quién es más difícil de marcar: Ronaldo o Messi.

Un viejo hit, la canción Jumpes de 1984, fue escrita por David Lee Roth y llegó a número uno en la Billboard Hot 100. Entre otras, la escuchábamos cuando éramos niños. Entiendo a Jimmy Page: Led Zeppelin es cierto que hizo historia. Las crónicas le han permitido explicar la razón de su aserto, que pronto será contestado por críticos de la Rolling Stone. Mientras tanto, nosotros ponemos Jumpuna vez más.