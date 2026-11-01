La excelencia de un líder se basa en transformar los problemas en oportunidades. Peter Ducker.

Continúa en aumento la ola de protestas, huelgas y demanda de reivindicaciones sociales en distintos países en Europa, Norteamérica y el sur de Asia. Las causas son diversas; pero muchas se desprenden del agotamiento social ante la perdida del poder adquisitivo. Que expone la difícil situación económica.

Al activar las alarma de una población harta de las estructuras gubernamentales, que han desplazado las prioridades ciudadanas, por proyectos de realización personal. Y estás a su vez; se manifiestan en la creciente inconformidad colectiva. Las personas cuestionan las malas decisiones; en franco desafío gubernamental. La situación que atraviesan naciones como Francia, Bélgica.

Albania, Italia, Portugal, España, México, España, Bangladés no son un fenómeno aislado ni completamente nuevo. Porque los problemas suelen cambiar de escenario, pero conservan las mismas raíces. Especialmente, cuando quienes conducen el barco del Estado olvidan que las sociedades se asemejan a los océanos: son profundas, extrañas, cambiantes y en ocasiones profundamente impredecibles.

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La incompetencia gubernamental, se ha convertido en detonantes generadores de conflictos que trascienden fronteras. Porque muchos de esos liderazgos, surgieron bajo las expectativas creadas en torno a sus discursos; generadores de expectativas y bienestar colectivo. Sin embargo, luego de instalarse en el poder caducan como consecuencia del insostenible desgaste de sus dirigentes y dichas promesas.

Hoy, cobra relevancia especial aquella reflexión atribuida al reconocido teórico de la administración Peter Ducker: la excelencia del liderazgo consiste en transformar los problemas en oportunidades. No obstante, los discursos sin contenido y las estrategias de comunicación carentes de credibilidad; termina exponiendo las debilidades de gestión administrativa de sus representantes. Al gobernar desde la apariencia y no desde los resultados.

Ahora, en un flagrante ejercicio de catarsis social, las multitudes ocupan las calles de las importantes ciudades del mundo, donde se observa un patrón que amerita análisis profundo y es el de vandalizar los espacios y la destrucción masiva de la propiedad privada. Que revela ¿Reclamo al malestar social o purgante Aristotélico que induce a la hipnosis colectiva? Que es la combinación de deseo, repercusiones y conflictos al que Freud le llamo inconsciente.

Durante las últimas décadas, la historia reciente nos dejó un gran aprendizaje sobre los hechos que trajeron transformaciones inmediatas a políticas tradicionalmente orientadas a una excesiva concentración autoritaria de poder. Tal el caso de La Primavera Árabe del 2010. Que evidencio la intolerancia colectiva que propulso dicho cambio.

De igual forma, lo que sucedió con el movimiento Occupy Wall Street, en Estados Unidos, cuya propuesta social cuestionaba la concentración de las riquezas. Bajo su consigna 99% frente al 1% y la incongruencia de un modelo económico, que profundiza la inequidad como variables sociales. Sin ofrecer alternativas de cambio a los individuos, las familias o sus comunidades.

Actualmente, las protestas toman una fuerza imparable en las plataformas digitales, convirtiéndolos en espacios de amplificación social, que arremete contra la centralización de poder, la corrupción, el nepotismo y toda manifestación autoritaria. Ante las inconformidades ciudadanas.

Pero todo apunta, que en la postrimería de esta década, las incomodidades sociales se extenderán a más lugares, proclámente provocando el templos social que amerite los cambios inmediatos que las naciones necesitan; para que de la misma manera que las empresas necesitan modificar sus estructuras manteniendo clara la misión y su visión.

Las naciones logren comprender que las reivindicaciones en material política, laboral, social y económica de los siglos XIX y XX surgieron de revueltas sociales de aquellas naciones que cuestionaron el quehacer político del momento. Por tanto, estas no serán las últimas.

Miosotis Ledesma de Jesús Abogada y comunicadora Miosotis Ledesma es abogada, comunicadora y trabaja en relaciones publicas, Ver más