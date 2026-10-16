Este artículo está relacionado con el hecho de que el fútbol se convirtió rápidamente en el deporte más popular en el mundo gracias al campeonato de la FIFA celebrado recientemente. Entrando en materia, expreso que la conocida Guerra del Fútbol ocurrió entre el 9 y el 14 de junio de 1969. Poniendo en contexto todo esto, resalto que el origen de esa guerra fue el siguiente: en todo 1969 hubo fuertes tensiones entre Honduras y El Salvador por distintas causas.

El Salvador es un país pequeño, con alta población que genera alta densidad poblacional. En cambio, Honduras tiene una extensión superior a la de El Salvador, que tiene poco desarrollo económico, lo que determinó que salvadoreños migraran masivamente hacia Honduras, donde eran discriminados porque supuestamente quitaban empleo a los hondureños. A partir de ahí se crearon fuertes tensiones entre esos dos países. Tensiones atizadas por medios de comunicación y políticos de ambos países, que provocaron un nacionalismo fanatizado que llegó a su clímax cuando Honduras y El Salvador, después de una temporada muy intensa, fueron finalistas para participar en el Mundial de Fútbol México 1970.

El equipo que pasaría a la etapa final debía ganar dos juegos de los tres de la semifinal. El primero de ellos se celebró el 8 de junio en Honduras. Siendo El Salvador el equipo visitante, sus jugadores fueron recibidos con hostilidad y rechazo. Muchos fanáticos seguidores de Honduras tocaron trompetas y tambores estruendosamente toda la noche frente al hotel donde se hospedaban los jugadores salvadoreños, quienes no pudieron dormir, por lo cual al día siguiente se presentaron a jugar en condiciones físicas inapropiadas para competir en ese primer juego de la eliminatoria contra Honduras. Bajo esas circunstancias, Honduras ganó el partido.

El fanatismo de los salvadoreños se magnificó porque una joven salvadoreña se suicidó al enterarse de que El Salvador había perdido ese primer partido. El segundo juego se celebraría en San Salvador, el 15 de junio. Empero, 24 horas antes de ese partido en San Salvador, ambos países rompieron relaciones diplomáticas. El presidente hondureño realizó una presentación televisiva pletórica de ofensas, diciendo que los salvadoreños eran ratas que debían ser eliminadas.

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A causa de ese agresivísimo ataque verbal, los salvadoreños estimaron que el próximo paso de los hondureños sería atacarlos militarmente. Los salvadoreños, sabiendo que tenían un ejército superior al hondureño, con armamentos más modernos y también con soldados mejor entrenados, decidieron atacar primero, tomando rápidamente bajo su control gran parte del territorio hondureño.

Ante ese conflicto bélico, la OEA, preocupada por una confrontación militar entre dos de sus miembros, actuó rápidamente y en junio 18 logró una tregua en esa guerra de 100 horas, culminando la tregua al día siguiente, junio 19, y firmándose un acuerdo de paz entre los contendientes para terminar definitivamente la llamada Guerra del Fútbol, que dejó grandes pérdidas económicas, miles de muertos y el desplazamiento de 300 000 salvadoreños.

Aunque la confrontación entre Honduras y El Salvador fue llamada Guerra del Fútbol, en la realidad de los hechos no fue una guerra solo por asuntos deportivos. Los juegos de fútbol fueron, estrictamente, la chispa que encendió la mecha de una bomba de tiempo que se fue gestando por muchas décadas por contradicciones sociales, económicas y migratorias, pues en Honduras, por muchos años, vivían cientos de miles de salvadoreños con estatus migratorio irregular, tal como ocurre en nuestro país con personas de nacionalidad haitiana, por lo cual cualquier partido futbolístico entre Haití y República Dominicana podría generar una confrontación bélica entre ambos países, razón que determina que este artículo lo escriba, fundamentalmente, como llamado de alerta a los dirigentes deportivos, a las autoridades encargadas del orden público y de migración para que, preventivamente, adopten, sin demoras, medidas pertinentes para evitar que se repita en nuestro país lo ocurrido entre Honduras y El Salvador.

Por tanto, teniendo en cuenta las lecciones de la historia, debemos descartar nuevos encuentros futbolísticos entre República Dominicana y Haití, allá o aquí. Lo pertinente sería que jugaran en países neutrales.

Finalmente, recuerdo que la Guerra del Fútbol ocurrió hace 57 años, y ese amargo suceso está siempre fresco en la memoria de quienes somos fanáticos de ese deporte, que va captando millones de seguidores, niños, jóvenes y ciudadanos en el mundo y en nuestro país.

Eulogio Santaella Ingeniero Ingeniero. Fue administrador del Consejo Estatal del Azúcar y embajador en Washington. Profesor universitario. Empresario. Ver más