Un teléfono extraviado,

robado– en un pueblo

remoto de un país remoto–

cambia el ritmo

que habíamos dado

a esta vida compartida

y surge una

casi olvidada

en la cual

un ser humano

puede desaparecer

en las montañas

por la duración

de un viaje

sin señal, sin noticia,

en una ausencia que

la fe y el miedo requieren

llenar con esta carta.

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Indran Amirthanayagam Escritor Indran Amirthanayagam es poeta, músico, diplomático y editor estadounidense. Edita poemarios en Beltway Editions (www.beltwayeditions.com). Redige la revista The Beltway Poetry Quarterly (www.beltwaypoetry.com). Es anfitrión de The Poetry Channel en youtube (https://youtube.com/user/indranam) Es uno de los dirigentes de DC-ALT, una asociación de traductores literarios. Es bachiller en Literatura Inglesa de Haverford College y tiene una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia. Es poeta, ensayista y blogger en inglés, español, francés, portugués y creole haitiano (http://indranamirthanayagam.blogspot.com). Ha publicado 22 colecciones de poesía, incluyendo Isleño (R.I.L.Editores, 2021) Ten Thousand Steps Against the Tyrant (BroadstoneBooks.com,2022), Blue Window/Ventana Azul (Lavender Ink/Diálogos Books, 2021), The Migrant States (Hanging Loose Press, 2020), Sur l'île nostalgique (L'Harmattan, 2020) y Lírica a tiempo (Mesa Redonda, Lima, 2020). Otros poemarios incluyen Il n'est de solitude que l'île lointaine (Legs Editions, Haiti, 2017), The Elephants of Reckoning (Hanging Loose Press, NY, 1993) que ganó el Premio Paterson 1994 en los Estados Unidos, Uncivil War (Mawenzi House, Canada, 2013), Sin adorno: lírica para tiempos neobarrocos (Universidad Autónoma de Nuevo Leon, 2013) Ventana azul ( El Tapiz del Unicornio, México, 2016) Coconuts on Mars, Paperwall Publishers, Mumbai, 2019 (www.paperwall.in), En busca de posada (Apogeo, Lima, 2019), y Paolo 9 (Manofalsa, Lima, 2019). Amirthanayagam ha recibido becas de The Foundation for the Contemporary Arts, the New York Foundation for the Arts, the MacDowell Colony. Su poemario The Elephants Of Reckoning ganó el premio Paterson en 1994. Ver más