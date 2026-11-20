Tres de los hombres más poderosos del mundo se reunieron en China, mientras la humanidad vive tiempos de guerras, rivalidades e incertidumbre.

El encuentro invita a mirar más allá de sus protagonistas y preguntarnos: después de las dos grandes tragedias bélicas del siglo XX, ¿qué ha sido del esfuerzo por construir un mundo en paz?

Tres hombres, un mundo en disputa

Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping se reunieron el jueves 19 de noviembre, en Shenzhen, China. El encuentro se celebró en el marco de una reunión internacional con agenda propia. Sobre la mesa estuvieron asuntos de especial trascendencia: la proliferación de armas nucleares y las guerras de Ucrania e Irán.

Se habrán saludado cortésmente, como exige la diplomacia. Probablemente habrán sonreído, como también manda la diplomacia. ¿Se habrán reído? Y, si lo hicieron, ¿de qué se habrán reído? Viene al caso aquella pregunta de Mario Benedetti, popularizada en la voz de Nacha Guevara: «Seré curiosa, señor ministro: ¿de qué se ríe? ¿De-qué-se-ríe?».

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Más allá de las cortesías, seguramente se habrán reconocido como lo que son: dirigentes de tres potencias cuyas decisiones tienen enormes repercusiones sobre la seguridad, la economía y el porvenir del mundo. Dos de ellos, Putin y Xi, mantienen una estrecha asociación estratégica, proclamada «sin límites»; el tercero, Trump, representa a solas a la potencia que ambos consideran su principal contrapeso geopolítico.

Tras esa fotografía asoma una disputa de mayor alcance: la configuración del orden mundial. Rusia y China propugnan un orden multipolar que presentan como más justo y cooperativo, mientras Estados Unidos procura preservar su predominio en un escenario de creciente unilateralismo y proteccionismo.

Tienen mucho de qué hablar, más allá de la agenda anunciada. De sus intereses, sus rivalidades y sus respectivas aspiraciones de poder. Pero, sobre todo, de las guerras y de la paz. De un mundo atribulado por conflictos armados, amenazas nucleares, tensiones económicas y una revolución tecnológica cuyas consecuencias apenas comenzamos a comprender. Como al cuarto de Tula, en aquella célebre canción cubana popularizada por Buena Vista Social Club, al mundo le ha cogido candela. Y la humanidad reclama “que le apaguen el fuego”.

La escena evoca, salvando las enormes distancias históricas, otra reunión de tres hombres poderosos: Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt y Iósif Stalin, en Yalta, febrero de 1945. Aquellos dirigentes, aliados frente a la Alemania nazi, discutían cuestiones fundamentales de la organización del mundo que habría de surgir de la Segunda Guerra Mundial.

No estamos ante una nueva Yalta. Pero la evocación plantea una pregunta que trasciende ambas reuniones: ¿cuánto depende la suerte de la paz del mundo de las decisiones de quienes concentran el poder?

Las lecciones de dos tragedias

Guerra y paz. Dos palabras que León Tolstói convirtió en título de una de las grandes novelas de la literatura universal. Dos experiencias que han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. Y dos realidades para cuya comprensión no hace falta ser un experto en relaciones internacionales: basta conocer el sufrimiento que produce la guerra y el valor de vivir en paz.

Las dos guerras mundiales del siglo XX dejaron una enseñanza terrible. Decenas de millones de muertos, ciudades devastadas, sociedades deshechas y una humanidad enfrentada a las expresiones más extremas de su propia capacidad destructiva. La segunda culminó, además, con la irrupción del arma nuclear: desde entonces, la posibilidad de una destrucción de dimensiones inimaginables pasó a formar parte de la condición humana.

Como enseña el dicho popular, los tropezones hacen levantar los pies. Después de semejantes tragedias vino una suerte de examen de conciencia. Hubo dolor de corazón, propósito de enmienda y, sobre todo, aprendizaje.

El resultado fue uno de los esfuerzos políticos e institucionales más trascendentes de la historia contemporánea: la construcción de un orden internacional sustentado en reglas, compromisos e instituciones compartidas. La creación de las Naciones Unidas en 1945 representó la expresión más concreta de aquel propósito común de convivir en paz.

Aquel esfuerzo no eliminó las guerras, las rivalidades ni las desigualdades de poder entre las naciones. Tampoco convirtió a los Estados en guardianes desinteresados de la convivencia internacional. Pero estableció un principio fundamental: que sus relaciones debían regirse por el derecho y no exclusivamente por la ley del más fuerte.

La igualdad soberana, el respeto a la integridad territorial, la prohibición del uso ilegítimo de la fuerza, la solución pacífica de controversias, los derechos humanos y la cooperación internacional pasaron a constituir pilares de aquel compromiso.

No fue poca cosa. La humanidad había reconocido que la paz no podía descansar únicamente en la buena voluntad de los poderosos.

Las reglas y la ley del más fuerte

Ahora bien, una cosa es establecer reglas y otra conseguir que se respeten. ¡Estas son otras quinientas!

Ocho décadas después, el examen de aquel orden internacional arroja un balance inquietante. Sus principios siguen vigentes, pero su cumplimiento está sometido a tensiones cada vez más graves, especialmente cuando entran en conflicto con los intereses de las grandes potencias.

Así, la igualdad soberana convive con profundas asimetrías de poder, institucionalizadas incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde cinco miembros permanentes disponen del derecho de veto.

Por su parte, la soberanía y la integridad territorial han sido vulneradas de manera flagrante, como evidencia la invasión rusa de Ucrania. Y la prohibición del uso ilegítimo de la fuerza ha conocido transgresiones tan significativas como la invasión estadounidense de Irak en 2003.

Asimismo, la solución pacífica de controversias sigue tropezando con conflictos enquistados, entre ellos el israelí-palestino. Y la protección de los derechos humanos continúa mostrando límites dramáticos ante catástrofes humanitarias como la de Gaza. Tampoco la cooperación internacional ha conseguido respuestas suficientes frente a desafíos comunes de la magnitud del cambio climático.

No significa esto que el orden construido después de 1945 haya sido inútil. La violación de una norma no invalida, por sí sola, su vigencia. Por el contrario, aquel orden ha proporcionado mecanismos de cooperación, instrumentos jurídicos y espacios de negociación que difícilmente podrían considerarse prescindibles.

El problema es otro: la distancia creciente entre los principios proclamados y las conductas de quienes deberían respetarlos. Una distancia que se vuelve particularmente peligrosa cuando los Estados más poderosos actúan como si las reglas obligaran a los demás, pero no necesariamente a ellos.

Y aquí volvemos a los tres dirigentes que se encontraron en China. No porque sean los únicos responsables de los males del mundo, ni porque puedan resolverlos todos alrededor de una mesa. Sino porque representan tres centros fundamentales de poder, protagonistas de una profunda transformación del escenario internacional, cuyas rivalidades e intereses están poniendo a prueba las reglas de convivencia entre las naciones.

Epílogo

La humanidad aprendió, a un costo terrible, que la paz necesita reglas. Hoy, el gran desafío no es reinventarlas, sino conseguir que se respeten. Y que quienes tienen poder para avivar los conflictos lo ejerzan también para contenerlos.

Pero ese desafío adquiere una dimensión todavía mayor en un mundo cuyo equilibrio de poder está cambiando profundamente. Las grandes potencias disputan espacios de influencia, se intensifican las rivalidades y el orden internacional construido después de las guerras mundiales atraviesa una de sus pruebas más difíciles.

La cuestión ya no es solamente qué ha sido de aquel esfuerzo histórico por preservar la paz, sino qué orden está surgiendo en medio de tantas transformaciones y rivalidades.

Porque el viejo equilibrio se resquebraja. El nuevo aún no se define. La paz está en juego.

Juan Tomás Monegro Académico y consultor. Economista, graduado en México. Académico y consultor. Doctorado en Economía. Ex viceministro de Desarrollo de Industria, Comercio y Mipymes, y ex Viceministro de Planificación en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Ver más