Señor, apóyanos para ser pan

que alimente el alma,

fortalezca la esperanza,

impulse a los desvalidos

y oriente a los que tienen

crisis de confianza.

Señor, enséñanos a ser pan en contexto trémulo,

a caminar por tus senderos

y decidir con lucidez,

a ser mujeres y hombres nuevos.

Asístenos para ser pan

MIRA TAMBIÉN

que sacie el hambre de ti,

vigorice la justicia

y transforme este país.

Señor, enséñanos a ser pan

que impulse redes de solidaridad,

abra puertas de libertad

y potencie la hermandad.

Ayúdanos a compartir con todos,

a expandir la empatía,

a construir amistad

MIRA TAMBIÉN

y a celebrar todo el día.

EN ESTA NOTA

Dinorah Garcia Romero Empatía Justicia libertad solidaridad

Dinorah García Romero

Educadora

Investigadora del Centro Cultural Poveda - Directora  del Proyecto: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. - Titular de Formación continuada en el Centro Cultural Poveda. - Docente del  Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales,  Universidad de Valencia-Universidad Autónoma de Santo Domingo. - Co-Directora de Tesis en el Programa de Doctorado en Educación, Universidad de Valencia-Universidad-Autónoma de Santo Domingo.  

Ver más