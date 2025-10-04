Señor, apóyanos para ser pan
que alimente el alma,
fortalezca la esperanza,
impulse a los desvalidos
y oriente a los que tienen
crisis de confianza.
Señor, enséñanos a ser pan en contexto trémulo,
a caminar por tus senderos
y decidir con lucidez,
a ser mujeres y hombres nuevos.
Asístenos para ser pan
que sacie el hambre de ti,
vigorice la justicia
y transforme este país.
Señor, enséñanos a ser pan
que impulse redes de solidaridad,
abra puertas de libertad
y potencie la hermandad.
Ayúdanos a compartir con todos,
a expandir la empatía,
a construir amistad
y a celebrar todo el día.
