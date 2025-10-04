Señor, apóyanos para ser pan

que alimente el alma,

fortalezca la esperanza,

impulse a los desvalidos

y oriente a los que tienen

crisis de confianza.

Señor, enséñanos a ser pan en contexto trémulo,

a caminar por tus senderos

y decidir con lucidez,

a ser mujeres y hombres nuevos.

Asístenos para ser pan

que sacie el hambre de ti,

vigorice la justicia

y transforme este país.

Señor, enséñanos a ser pan

que impulse redes de solidaridad,

abra puertas de libertad

y potencie la hermandad.

Ayúdanos a compartir con todos,

a expandir la empatía,

a construir amistad

y a celebrar todo el día.

Dinorah García Romero Educadora Investigadora del Centro Cultural Poveda - Directora del Proyecto: Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda. - Titular de Formación continuada en el Centro Cultural Poveda. - Docente del Máster en Psicología de la Educación y Desarrollo Humano en Contextos Multiculturales, Universidad de Valencia-Universidad Autónoma de Santo Domingo. - Co-Directora de Tesis en el Programa de Doctorado en Educación, Universidad de Valencia-Universidad-Autónoma de Santo Domingo. Ver más