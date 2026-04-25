La arquitectura se encuentra hoy en el umbral de su transformación más radical desde que el ser humano abandonó las cavernas para construir sus propios refugios. Estamos asistiendo, de manera casi imperceptible para el ojo inexperto, al funeral de una tradición milenaria. Desde las monumentales estructuras de adobe de la antigua Babilonia hasta los rascacielos de acero y cristal que definieron el horizonte del siglo veinte, la arquitectura siempre fue entendida como una extensión directa de la mano y la voluntad humana.

Sin embargo, nos encontramos ante una mutación irreversible. Mi próximo libro, titulado El último arquitecto, no es solo una crónica de cuatro décadas de trayectoria profesional en la cúspide de la industria global; es un manifiesto sobre cómo mi generación se ha convertido en la última estirpe de creadores antes de que la máquina asuma el control total del espacio construido.

He tenido el privilegio de habitar el ojo de la tormenta del diseño mundial, operando en el tope de la producción arquitectónica en sus tres grandes fases: la análoga, la digital y la actual era de la inteligencia artificial. Mi carrera no solo ha cruzado fronteras geográficas en los cinco continentes, sino fronteras tecnológicas que hoy parecen pertenecer a dimensiones distintas. Durante mis años como director de diseño para las firmas más influyentes del planeta —HOK, SOM, HHCP, Arquitectonica y WATG— gestioné la transición del dibujo en mesa a la complejidad paramétrica, supervisando proyectos donde la eficiencia y la forma empezaron a ser dictadas por el procesador antes que por el carboncillo.

En la etapa inicial de mi trayectoria, en gigantes como HOK y SOM (Skidmore, Owings & Merrill), viví el ocaso de la hegemonía del dibujo manual. En ese entonces, el arquitecto seguía siendo un artesano del trazo, un maestro de la geometría descriptiva que utilizaba la computadora apenas como una calculadora avanzada o un repositorio de datos. La arquitectura temprana se enfocaba en el refugio básico y funcional, pero en estas firmas de alcance global, la escala industrial ya exigía una precisión que empezaba a empujar los límites de la capacidad humana. Fue el preludio de una transformación donde el diseño dejaría de ser un acto puramente intuitivo y artístico para convertirse en una sofisticada gestión de datos.

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Con el cambio de década hacia los años noventa, la arquitectura digital dejó de ser una teoría de vanguardia para transformarse en una realidad plástica y constructiva. En mi paso por HHCP y Arquitectonica, fuimos testigos y protagonistas de cómo la tecnología permitió experimentar con formas y estructuras que antes eran físicamente imposibles de concebir o construir. Inspirados por pioneros como Frank Gehry y el uso de software de alta precisión derivado de la industria aeroespacial como CATIA, rompimos definitivamente con la rigidez ortogonal del pasado. Pasamos de ser dibujantes de planos estáticos a modeladores de superficies complejas y splines, visualizando edificios en tres dimensiones con un nivel de detalle que permitía detectar errores estructurales meses antes de que se colocara el primer ladrillo. Este periodo marcó el nacimiento de la personalización masiva, donde la variación no estándar podía fabricarse en serie sin costos adicionales, cumpliendo así uno de los grandes sueños del posmodernismo.

Posteriormente, en mi etapa con WATG, la arquitectura se desespacializó. La llegada del Building Information Modeling (BIM) permitió una colaboración en red sin precedentes, donde diseñadores, ingenieros y contratistas trabajábamos sobre un mismo cerebro digital compartido. La tecnología comenzó a jugar un papel vital y proactivo, simulando cómo un edificio interactúa con su entorno, optimizando la incidencia de la luz natural y la ventilación cruzada para lograr una eficiencia energética que antes era solo una aspiración utópica en los bocetos de la arquitectura verde.

Esta visión se consolidó a través de mi labor académica, impartiendo clases de Metodología del Diseño en la Bauhaus University en Weimar, Alemania. En el mismo suelo donde nació la modernidad y se gestó la unión entre arte e industria, pude constatar que la arquitectura ya no se enseña como una disciplina puramente humanista, sino como una ciencia de sistemas asistidos. Hoy, la inteligencia artificial basada en datos ha captado la atención de estudiantes en todo el planeta. A diferencia de los experimentos teóricos fallidos de los años setenta, la IA actual funciona de manera sorprendente y aterradora, siendo capaz de resolver problemas complejos de diseño de forma autónoma.

El libro analiza este punto de inflexión crítico. Estamos pasando de una arquitectura donde la creatividad y la visión del autor eran el núcleo, a una donde la resolución de problemas se entrega a máquinas con un poder de procesamiento sobrehumano. El diseño generativo y el discretismo computacional reflejan una lógica ya poshumana, donde billones de partículas de información —vóxeles— son posicionadas individualmente por algoritmos de optimización. Como alguien que ha dirigido departamentos de diseño en los cinco continentes, reconozco que la IA pronto superará nuestra capacidad para gestionar la complejidad técnica del edificio contemporáneo en su totalidad.

En este proceso de metamorfosis, es innegable que se ha perdido parte del alma del proyecto, ese soplo humano, errático e imperfecto que habitaba en el papel y en la duda del arquitecto frente a la página en blanco. Sin embargo, se ha ganado una excelencia productiva, una seguridad estructural y una sostenibilidad que rayan en lo absoluto. No podemos ignorar que las máquinas pueden simular miles de variaciones de un diseño en segundos, encontrando la solución más eficiente para el consumo de energía o el uso de materiales, tareas que a un equipo humano le tomarían meses.

Por todo ello, nosotros somos los últimos representantes de la alta técnica manual en la arquitectura y el diseño; somos aquellos que aún conservamos en la memoria muscular la presión de la pluma y la lógica de la construcción análoga. Pero, paradójicamente, somos también los pioneros de la arquitectura digital, de la inteligencia artificial y ahora de la arquitectura cuántica. Esta nueva frontera integra principios físicos avanzados y computación de escala nanométrica para crear edificios que no solo son estructuras estáticas, sino organismos adaptativos.

La arquitectura cuántica permite simulaciones que antes eran ciencia ficción, optimizando el diseño estructural a nivel molecular y posibilitando espacios que responden a nuevas percepciones del entorno y a flujos energéticos invisibles. Nosotros somos los últimos arquitectos de la tradición babilónica y los primeros exploradores de un mundo donde el diseño ya no tiene límites físicos, sino solo los límites de la información. El último arquitecto es, en última instancia, el testigo de cómo el arte de construir se desprende de la mano del hombre para fundirse con la inteligencia infinita de la creación digital.

Richard Moreta Castillo Prof. Richard Moreta, Arquitecto, Urbanista del Mundo del Diseño. Seleccionado en ARCH 20 / NEXT 7 ARQUITECTOS MÁS INFLUENCIALES DEL MUNDO. El Prof. Moreta fundó RA+D (Richard's Architecture+Design) para desarrollar diseños que sean programática y técnicamente innovadores, ya que son conscientes de los costos y los recursos. Recientemente nombrado por ARCH20 en su concurso Design Award Next_7 como uno de los arquitectos globales más influyentes. Richard fue nombrado por la revista Bloomberg de Nueva York, uno de los protegidos más exitosos de Jacques Fresco, y reconocido por los ganadores de los premios Hospitality en el concurso Radical Innovation como ganadores de "¿Cuál es la gran idea?", se encuentra entre las 100 personas más creativas de Fast Company en Diseño, y ha recibido una serie de medallas y premios en varios concursos internacionales (por ejemplo, American Institute of Architecs), así como en servicios civiles. Además de supervisar su práctica en Moscú, tiene oficinas de campo en América del Norte, América del Sur, el Caribe, Europa, Medio Oriente y Asia. Ha enseñado en BAUHAUS University, University of South Florida, NABA, FUTURARIUM y otras universidades internacionales en el Caribe y México, así como profesor honorario en varias otras universidades. Es un orador público frecuente en el Congreso Internacional de Arquitectura y su trabajo ha sido publicado en todo el mundo. Ver más