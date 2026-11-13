Comienzo expresando que originalmente me había propuesto que este artículo fuera dedicado a presentar informaciones numerosas y detalladas acerca de la mosca tse-tsé, llamada también la mosca del sueño, ya que quienes sufren su picadura caen en un letargo profundo y persistente como síntoma inicial, pudiendo fallecer sin atenciones médicas adecuadas.

Decidí cambiar el tema que originalmente me había propuesto desarrollar, puesto que esa mosca prolifera únicamente en África, muy por el contrario del mosquito, que está difundido por todo el planeta, exceptuando muy pocas regiones del mapamundi, tales como el Ártico, Islandia, las Seychelles y parte de la Polinesia Francesa.

Adicionalmente, en términos cuantitativos, se ha estimado que el mosquito cuenta aproximadamente con el astronómico número de 10 billones de ejemplares, que se magnifica aún más si se compara con los 7 billones de personas que en la actualidad habitamos en nuestro planeta y, ante el permanente ataque de los mosquitos, cada año gastamos en nuestra defensa 11 billones de dólares. Aunque nuestros contraataques reducen el número de bajas que causan los mosquitos cada año, estos siguen siendo los cazadores de seres humanos más mortíferos del planeta.

El año pasado exterminaron a 830.000 personas. Nosotros, Homo sapiens, sensatos y sabios, ocupamos el segundo lugar: matamos a 580.000 individuos de nuestra propia especie. La Fundación Bill y Melinda Gates, que desde que fue creada en el año 2000 ha donado más de 4.000 millones de dólares para investigar sobre los mosquitos, publica anualmente un informe sobre los animales más letales para los humanos. Nunca la competencia es reñida. El eterno campeón peso pesado y máximo depredador es el mosquito.

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Desde el año 2000, los mosquitos han causado un promedio anual de muertes a los humanos cercano a los 2 millones, mientras que nosotros, los humanos, nos situamos en un distante segundo puesto tras ellos, pues hemos causado 475.000 muertes, seguidos por las serpientes, con 50.000 muertes; los perros y los lobos, con 50.000 muertes cada uno. La mosca tse-tsé y la chinche matan a 10.000 personas anuales. Los cocodrilos se hallan en décimo lugar, con 1.000 muertes anuales. Continúan los hipopótamos, con 500 muertes, y los elefantes y leones, con 100 muertes cada uno. Los tiburones, muy denostados, comparten el puesto decimoquinto y matan en promedio a 10 personas anualmente.

Los mosquitos han provocado un mayor número de muertes de personas que todas las demás causas de fallecimientos en toda la historia de la humanidad. Según la extrapolación estadística, los mosquitos han matado cerca de la mitad de todos los seres humanos que han vivido. Así pues, en números redondos, los mosquitos han eliminado unos 52 mil millones de personas del total de 108 mil millones que han existido durante nuestra relativamente breve existencia.

Empero, los mosquitos, por sí solos, no hacen daño a nadie. Son las enfermedades que transmiten, muy tóxicas y evolucionadas, las que causan un aluvión infinito de desastres, muertes y desolación. No obstante, sin los mosquitos, estos siniestros patógenos no podrían ser transferidos a los humanos ni continuar su contagio cíclico, por lo cual, sin la función transmisora de los diminutos mosquitos, estas enfermedades sencillamente no existirían. Unas no son posibles sin los otros.

Sin su toxicidad, los mosquitos serían tan inocuos como la hormiga común y las moscas domésticas, y su señorío mortal se habría borrado de los anales de la historia. Si imagináramos un mundo sin la letalidad de los mosquitos, nuestra historia y el mundo que conocemos, o creemos conocer, serían totalmente irreconocibles. Tendríamos la sensación de vivir en un mundo completamente extraño, de una lejana galaxia.

Al ser máximos proveedores de exterminio, los mosquitos han estado sistemáticamente en la primera línea histórica como la Parca, la segadora de la población humana y agente definitivo del cambio histórico; han desempeñado un papel preponderante en el trazado de nuestra historia, más decisivo que el de ningún otro animal con el que compartimos nuestra aldea global. Queramos o no, los mosquitos, con su capacidad letal, influyen poderosamente, moldeando diariamente el rumbo seguido por la existencia humana, total o parcialmente.

Eulogio Santaella Ingeniero Ingeniero. Fue administrador del Consejo Estatal del Azúcar y embajador en Washington. Profesor universitario. Empresario. Ver más