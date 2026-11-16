El Dr. Juan Francisco Puello Herrera en Acento.com.do hizo alusión a un organismo de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la Nunciatura Vaticana en el país, con la sugerencia a que integre la terna de candidatos de la Iglesia Dominicana para que el Papa León XIV pudiera seleccionar al Monseñor Víctor Emilio Masalles Pere para integrar el Colegio Cardenalicio en un próximo consistorio, ya que en los últimos cincuenta años estuvimos representados en ese cuerpo eclesial. Gracias a la Inteligencia Artificial de Google, he podido hacer una pequeña descripción de este cuerpo de la Iglesia de Roma.

Origen del término y de los miembros

Etimología: La palabra «cardenal» proviene del latín cardo (bisagra), simbolizando que estos miembros actúan como las "bisagras" que unen al Papa con la Iglesia.

La palabra «cardenal» proviene del latín cardo (bisagra), simbolizando que estos miembros actúan como las "bisagras" que unen al Papa con la Iglesia. Clero de Roma: El colegio nació a partir de los antiguos colaboradores del obispo de Roma;

El colegio nació a partir de los antiguos colaboradores del obispo de Roma; Los 25 presbíteros (sacerdotes) de las parroquias principales de Roma; Los diáconos (regionales y palatinos) encargados de la asistencia a los pobres y la administración; y, Los obispos suburbicarios , que lideraban las siete diócesis cercanas a Roma.



Evolución histórica clave

Siglo XI (Elección papal exclusiva): En 1059, el papa Nicolás II decretó mediante una reforma que la elección del Papa correspondería exclusivamente a los cardenales, con el fin de frenar la injerencia de las familias nobles romanas y de poderes seculares.

En 1059, el papa Nicolás II decretó mediante una reforma que la elección del Papa correspondería exclusivamente a los cardenales, con el fin de frenar la injerencia de las familias nobles romanas y de poderes seculares. Siglo XII (Formación oficial e internacionalización): Hacia el año 1150 se consolida formalmente el Colegio Cardenalicio con un Decano (el obispo de Ostia) y un Camarlengo. A lo largo de ese siglo, se comenzó a nombrar cardenales a prelados residentes fuera de Roma, iniciando su expansión global.

Hacia el año 1150 se consolida formalmente el Colegio Cardenalicio con un Decano (el obispo de Ostia) y un Camarlengo. A lo largo de ese siglo, se comenzó a nombrar cardenales a prelados residentes fuera de Roma, iniciando su expansión global. Siglos XIII – XV (Límites de número y roles): En 1274 se reglamentó formalmente el cónclave (cum clave, bajo llave) tras el larguísimo cónclave de Viterbo (1268-1271) que duró casi tres años. El papa Sixto V fijó en el siglo XVI el número máximo de cardenales en 70 (en honor al Sanedrín bíblico), cifra que se mantuvo por siglos hasta que los papas del siglo XX (especialmente Pablo VI y Juan XXIII) ampliaron considerablemente el colegio y eliminaron el tope.

En 1274 se reglamentó formalmente el cónclave (cum clave, bajo llave) tras el larguísimo cónclave de Viterbo (1268-1271) que duró casi tres años. El papa Sixto V fijó en el siglo XVI el número máximo de cardenales en 70 (en honor al Sanedrín bíblico), cifra que se mantuvo por siglos hasta que los papas del siglo XX (especialmente Pablo VI y Juan XXIII) ampliaron considerablemente el colegio y eliminaron el tope. Siglo XX (Reforma de la edad para votar): En 1970, Pablo VI estableció que los cardenales mayores de 80 años pierden el derecho a votar en la elección de un nuevo Papa, limitando el cuerpo de electores.

Los tres órdenes actuales

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El Colegio de Cardenales se divide tradicionalmente en tres órdenes:

Cardenales obispos: Incluye a los titulares de las diócesis suburbicarias y a los patriarcas de las iglesias orientales. Cardenales presbíteros (sacerdotes): El grupo más numeroso, compuesto por obispos o arzobispos de diócesis de todo el mundo a quienes se les asigna "título" de una iglesia en Roma. Cardenales diáconos: Generalmente funcionarios de la Curia Romana o clérigos de alto rango a quienes se les asigna una diaconía en Roma.

El Colegio de Cardenales (o Colegio Cardenalicio) es el organismo de la Iglesia católica que asiste al Papa en el gobierno de la Iglesia universal y tiene la misión exclusiva de elegir a un nuevo sumo pontífice en un cónclave.

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Luego de este catecismo sobre la conformación histórica del Colegio Cardenalicio, pasemos a unas consideraciones geopolíticas sobre el “constructo” del futuro del Catolicismo romano. Ya lo advirtió el Papa León XIV en su reciente visita a Montevideo cuando reconoció que la realidad de una Iglesia que va siendo minoritaria –cómo es el caso de la Iglesia uruguaya en la región que mantiene la más alta concentración católica del mundo- debe amoldarse a los cambios demográficos del mundo.

La “vieja” Europa, que le dio el carácter imperial de Roma a la Iglesia, está siendo piedra de escándalo al ofrecernos una imagen de cisma y caos, por lo que León XIV ha encontrado necesario hacer viajes de urgencia hacia los vecinos: Francia, España y Portugal.

No es casual que su visita al corazón de África fuera para aliviar a las comunidades cristianas frente a la “Yihad” terrorista del Islam político. Luego, viene al cono sur latinoamericano: al país más secularizado (Uruguay), al más partidarizado que el Papa Francisco evitó (Argentina) y el más traumatizado por el escándalo de la pederastia –el “caso del “Sodalicio”– que le roza cuando era Obispo de Chiclayo (Perú).

Como el punto de vista papal es resumido en la frase “Urbi et Orbi”, el cristianismo católico tiene un ancla en la Iglesia Filipina –única nación católica de Asia- que contrasta con Corea del Sur –única nación cristiana protestante de Asia. Sin embargo, la gran “esperanza” es la evangelización de “Catay” (el nombre tradicional de China), el sueño del jesuita San Francisco Javier.

Acercándonos a nuestra isla, a la Hispaniola, el dilema de su esencia cristiana pasa por el sincretismo religioso de la crisis social de Haití y el nuevo elemento de la miríada de mezquitas en el tercio que corresponde a Haití, auspiciado por los fieles islamitas de Turquía. Un componente crítico de la geopolítica regional caribeña. Con su extrema degradación medioambiental, inestabilidad por falta de gobernanza e incapacidad de liderazgo social y político responsable, ¿no sería plausible que desde el pensamiento universal de las preocupaciones pontificias añada una presencia en esta media isla de Dios?

El Papa Francisco nombró al primer y actual Cardenal consistorio papal el 22 de febrero de 2014. Langlois es el primer haitiano en ascender al purpurado haitiano, Mons. Chilby Langlois es el obispo de la diócesis de Los Cayos y presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica en Haití.

Para equilibrar el peso interno de ambas realidades socio-culturales y pastorales, desde una perspectiva geopolítica, ha sugerido la preferencia –expresada por el texto del Dr. Juan Francisco Puello Herrera en Acento.com.do («Un cardenal para la Primada de América», 17.10.26)– para que León XIV designara a un nuevo Cardenal dominicano, Mons. Víctor Emilio Masalles Pere, cuyo perfil asumo del portal electrónico del Episcopado Dominicano.

Mons. Víctor Emilio Masalles Pere.

Mons. Masalles realizó sus estudios superiores en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1983, donde obtuvo el título de licenciado en Economía. Cursó sus estudios filosóficos y teológicos en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (SPTSA), Santo Domingo.

Recibió la ordenación sacerdotal el 7 de julio de 1991, incardinándose en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Del 1996 al 2001 estudió en la Pontificia Universidad Gregoriana (Roma), donde consiguió la licenciatura y el doctorado en Teología Bíblica, y en el Pontificio Ateneo Teresianum, donde se especializó en Espiritualidad.

En la Arquidiócesis de Santo Domingo ha ocupado las siguientes responsabilidades pastorales: vicario parroquial (1990-1991); párroco de la Parroquia Santa Clara (1991-1994); promotor diocesano de las vocaciones adultas (1991-1994); canciller diocesano (1991-1994); vicario episcopal del clero (2003-2006) y director espiritual del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino (2001-2002). Desde el 2001 fue docente de Sagrada Escritura, de Retórica y de Espiritualidad. Del 2002 al 2006 fue rector de este SPTSA.

En el 2006 fue nombrado párroco de la Parroquia San José de Calasanz, Santo Domingo, función que desempeñaba cuando el 8 de mayo de 2010, el Papa Benedicto XVI lo nombró Obispo Titular de Girba, y Auxiliar de Santo Domingo. Recibió la ordenación episcopal el 29 de junio de ese mismo año.

En el año 2017 es nombrado Obispo de la Diócesis de Baní. El 12 de septiembre de 2023 el Papa Francisco aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Diócesis de Baní presentada por Su Excelencia Mons. Víctor Emilio Masalles Pere.

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Los caminos de Dios son inescrutables. La especie humana ha desarrollado diversas “ars adivinatoria” para lograr la clarividencia. No voy a competir por lucir que poseo esas dotes. Este es un ejercicio de evaluación fáctica de una coyuntura para prever cómo el liderazgo de Dios se manifiesta en cada momento. Y éste es uno que requiere una señal de la providencia que “acoteja” a los protagonistas según las circunstancias que se avecinan. El Papa León XIV debe ver hacia esta otra parte de la media isla de la Hispaniola y prepararnos con un guía de la templanza y reciedumbre que llega del ¡Espíritu Santo! Amén.

Miguel Sang Ben Economista Economista y politólogo. Profesor Universitario en la PUCMM. Articulista. Coordinador de Extensión de la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos. Ver más