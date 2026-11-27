Quince frentes abiertos contra la Ley 74-25

Las promueven gremios y asociaciones jurídicas, entre ellos el Colegio de Abogados y el Colegio Médico, junto a fundaciones, colectivos, abogados, comunicadores y ciudadanos. El registro del tribunal muestra desde paquetes amplios de artículos hasta señalamientos puntuales. Los más atacados son el artículo 310 y sus conexos (el 192 y del 208 al 211), por su efecto sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico; las normas sobre interrupción del embarazo y protocolos sanitarios (del 106 al 111); la discriminación por orientación sexual (el 173); y un grupo de preceptos sobre prescripción, escalas de penas y tipos penales abiertos, como los artículos 8, 24, 49, 123, 142 y 214. Los argumentos se repiten: legalidad, proporcionalidad, igualdad, libertad de expresión y bloque de convencionalidad.

Un tribunal que debe decidir, y un código que se sigue corrigiendo

El tribunal aún no habla, pero estimo que debe estar resolviendo. La incertidumbre en la aplicación de una ley penal es demasiado costosa para dejarla correr. Cada día hay fiscales que acusan, jueces que deciden y abogados que aconsejan sin saber si el texto que usan resistirá. Esa necesidad empuja a decidir, y es natural pensar que algunas decisiones están en marcha y que otras llegarán pronto. Lo que importa es lo que significarán para el Estado constitucional: cómo se reparten la última palabra el legislador y el juez, y qué certeza queda para quien vive bajo la ley penal mientras tanto.

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Tampoco es la primera vez que este código se corrige sobre la marcha. La Ley 44-26 lo modificó antes de que entrara en vigor y dejó para después la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Ahora la Ley 88-26 aplaza esa parte otros dieciocho meses, hasta el 5 de mayo de 2028. La prórroga es razonable si sirve para que las empresas construyan programas de cumplimiento que funcionen y no se queden en papel. Pero revela algo: el propio legislador admite que ciertas piezas del código necesitan más tiempo y más cuidado.

Por eso no me interesa hoy decidir quién tiene razón en cada artículo. Me interesa algo anterior: ¿qué hace una democracia con una ley penal que ya rige y que a la vez está bajo sospecha de inconstitucionalidad?

El dilema es real. El Congreso aprobó este código tras más de veinte años de espera, y esa es su legitimidad de origen. El Tribunal Constitucional no fue creado para legislar, pero sí para decir cuándo la ley contradice la Constitución. Si anula, corrige al legislador. Si calla, deja que la norma opere. Ninguna postura es neutral.

Y el tiempo tiene un costo concreto. Un tipo penal dudoso no es una teoría, es una persona imputada, una medida de coerción, un juicio en marcha. Si la decisión llega tarde y la norma cae, quien fue procesado bajo ella no recupera lo perdido.

Ni anular de prisa ni esperar sin término

La salida no es elegir entre anular de prisa o esperar sin término. El Tribunal Constituiconal tiene herramientas intermedias. Puede dictar sentencias interpretativas que fijen el único sentido compatible con la Constitución. Puede exhortar al Congreso Nacional a corregir en un plazo determinado. Puede modular los efectos de sus decisiones en el tiempo. Todo eso respeta al legislador sin abandonar al ciudadano. Frente a un tipo penal abierto, decir con claridad qué conducta queda fuera de él puede ser más justo, y más prudente, que derribarlo.

Pero nada de eso funciona sin método. Conviene resolver primero lo que toca la libertad personal y la libertad de expresión. Conviene agrupar las acciones afines, para que haya una doctrina coherente y no decisiones dispersas. Y conviene que el país conozca cuanto antes los criterios, porque la incertidumbre también es una forma de decidir.

El Congreso Nacional, por su parte, no debería esperar a que el tribunal le haga la tarea. Ya reformó este código dos veces en pocos meses y puede volver a hacerlo, con método, donde la crítica jurídica es más sólida.

Un código se juzga por lo que dice, y también por cuánto tarda el país en saber si lo que dice cabe en la Constitución. Una nación seria no puede gobernar su ley penal a base de dudas.

Carlos Salcedo Camacho Abogado Abogado, litigante, asesor jurídico, estratégico e institucional de diversas personas, empresas e instituciones. Dirige desde 1987 su firma de abogado, Salcedo y Astacio, con oficinas en Moca y Santo Domingo. Tiene varios diplomados, postgrados y maestrías, en diversas ramas del derecho, como la constitucional, corporativa, penal y laboral. Autor y coautor de varias obras de derecho y en el área institucional. Columnista y colaborador de las revistas Estudios Jurídicos, Ciencias Jurídicas y Gaceta Judicial y periódicos nacionales y de obras internacionales como el Anuario de Derecho Constitucional, de la Fundación alemana Konrad Adenauer. Desde el año 2010 es articulista fijo del periódico El Día. Ha sido redactor y coredactor de diversas, leyes y reglamentos. Ha sido profesor en la PUCMM y en diversas universidades, tanto en grado como en maestrías. Conferencista en el país y en el extranjero, en diferentes ramas de las ciencias jurídicas y sociales. Fue Director Ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) (2001-2003). Director Estratégico del Senado de la República y Jefe del Gabinete del Presidente del Senado de la República (2004-2006). Fue asesor ejecutivo y el jefe del Gabinete del Ministerio de Cultura (2012-2016). Ver más