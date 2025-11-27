Observo a mí mismo y a los compañeros

del gremio, su arreglo, la búsqueda

de ventaja, de ser conocido

al otro lado y saltar el charco

y nadar en el océano, e imaginar

y anhelar la vida viajera

del gran poeta invitado

a los encuentros más elegantes,

y me pregunto por qué

necesito la afirmación,

el poema en papel espeso

de color marfil bordado en oro.

¿Acaso las palabras van a durar

y resonar más, en este mundo

digitado, en mi Libro de X,

una edición limitada?

¿Y para quién?…De verdad

estamos jodidos en la búsqueda

permanente de ser únicos

y permanentes. Nadie,

ni siquiera yo, pueda

recordar cada verso

de los más de treinta libros

que he llevado al parto.

¿Y quién soy yo para escribir

mi propia biografía?

¿Y quiénes, fuera

de mi cabeza

y de algunos amigos

cercanos, me piden

un ajuste de cuentas,

un recuento de mi viaje?

Indran Amirthanayagam Escritor Indran Amirthanayagam es poeta, músico, diplomático y editor estadounidense. Edita poemarios en Beltway Editions (www.beltwayeditions.com). Redige la revista The Beltway Poetry Quarterly (www.beltwaypoetry.com). Es anfitrión de The Poetry Channel en youtube (https://youtube.com/user/indranam) Es uno de los dirigentes de DC-ALT, una asociación de traductores literarios. Es bachiller en Literatura Inglesa de Haverford College y tiene una maestría en periodismo de la Universidad de Columbia. Es poeta, ensayista y blogger en inglés, español, francés, portugués y creole haitiano (http://indranamirthanayagam.blogspot.com). Ha publicado 22 colecciones de poesía, incluyendo Isleño (R.I.L.Editores, 2021) Ten Thousand Steps Against the Tyrant (BroadstoneBooks.com,2022), Blue Window/Ventana Azul (Lavender Ink/Diálogos Books, 2021), The Migrant States (Hanging Loose Press, 2020), Sur l'île nostalgique (L'Harmattan, 2020) y Lírica a tiempo (Mesa Redonda, Lima, 2020). Otros poemarios incluyen Il n'est de solitude que l'île lointaine (Legs Editions, Haiti, 2017), The Elephants of Reckoning (Hanging Loose Press, NY, 1993) que ganó el Premio Paterson 1994 en los Estados Unidos, Uncivil War (Mawenzi House, Canada, 2013), Sin adorno: lírica para tiempos neobarrocos (Universidad Autónoma de Nuevo Leon, 2013) Ventana azul ( El Tapiz del Unicornio, México, 2016) Coconuts on Mars, Paperwall Publishers, Mumbai, 2019 (www.paperwall.in), En busca de posada (Apogeo, Lima, 2019), y Paolo 9 (Manofalsa, Lima, 2019). Amirthanayagam ha recibido becas de The Foundation for the Contemporary Arts, the New York Foundation for the Arts, the MacDowell Colony. Su poemario The Elephants Of Reckoning ganó el premio Paterson en 1994. Ver más