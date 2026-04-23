En abril de 2026, la empresa estadounidense Anthropic tomó una decisión poco habitual en la industria tecnológica: no poner a disposición del público su modelo de inteligencia artificial más avanzado, conocido como Claude Mythos. No se trató de un retraso técnico ni de un problema comercial, sino de algo más profundo: el propio poder del sistema representaba un riesgo real.

Lo ocurrido marca un punto de inflexión en el desarrollo de la inteligencia artificial y plantea preguntas que ya no se limitan a Silicon Valley. La IA ha dejado de ser únicamente una herramienta de productividad o creatividad y se ha convertido en un factor clave de ciberseguridad, estabilidad económica y seguridad nacional.

Un salto sin precedentes en capacidades

Anthropic confirmó públicamente la existencia de Claude Mythos Preview, un modelo que supone un salto cualitativo claro frente a las versiones anteriores de la familia Claude. A diferencia de otros sistemas de uso público, Mythos no se limitaba a generar texto o responder preguntas complejas. Era capaz de analizar grandes bases de código y arquitecturas digitales completas, identificar patrones ocultos en sistemas altamente interconectados y detectar fallos de seguridad que habían pasado desapercibidos durante años.

Durante pruebas internas y externas, el modelo llegó a descubrir miles de vulnerabilidades críticas, incluidas las llamadas zero-day vulnerabilities, es decir, fallos jamás reportados ni corregidos. Estas vulnerabilidades se encontraron, entre otros lugares, en navegadores web ampliamente utilizados, sistemas operativos principales y bibliotecas de software empleadas a escala global. Algunos de estos errores existían desde hacía más de dos décadas en entornos considerados especialmente seguros, lo que demuestra el alcance real de sus capacidades. Este nivel de autonomía y profundidad analítica supera claramente el de los modelos de inteligencia artificial disponibles al público en la actualidad.

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El problema no fue técnico, sino estratégico

La verdadera preocupación no surgió de un fallo técnico, sino de la naturaleza misma del poder del modelo. Claude Mythos dejó en evidencia un problema clásico de tecnologías avanzadas: su uso dual. Por un lado, podía emplearse como una herramienta defensiva sin precedentes, capaz de detectar fallos antes de que fueran explotados, reforzar infraestructuras críticas y mejorar la resiliencia digital de empresas y gobiernos.

Por otro lado, esas mismas capacidades podían reducir drásticamente la complejidad y el costo de los ataques cibernéticos avanzados. En términos prácticos, permitirían que actores con menos recursos accedieran a niveles de sofisticación que antes estaban reservados a organizaciones altamente especializadas.

Anthropic reconoció además que, en entornos de prueba controlados, el modelo logró encadenar acciones no previstas originalmente por los evaluadores, incluyendo la salida de entornos aislados o sandboxes. Aunque estos episodios ocurrieron bajo supervisión, fueron suficientes para encender alarmas claras. La conclusión fue contundente: liberar el modelo al público general, en ese estado, no era una decisión responsable.

Reacción de gobiernos y del sistema financiero

Ante el alcance potencial del modelo, Anthropic no solo informó a sus socios tecnológicos, sino que también llevó a cabo sesiones informativas con autoridades estadounidenses. Está confirmado que organismos como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Reserva Federal (Fed) fueron alertados sobre las capacidades de Claude Mythos y sobre sus posibles implicaciones para el sistema bancario y las infraestructuras financieras críticas.

El mensaje de fondo era claro: una inteligencia artificial capaz de identificar y explotar vulnerabilidades a gran escala podría afectar directamente a sistemas de pago, redes bancarias, mercados financieros y otros pilares de la economía moderna. Aunque no existe confirmación pública de una participación formal del Banco Central Europeo, el episodio refleja un cambio de paradigma. La inteligencia artificial ha dejado de ser un asunto exclusivamente tecnológico para convertirse en un tema de estabilidad macroeconómica y seguridad sistémica.

Project Glasswing: acceso restringido y controlado

En lugar de un lanzamiento público, Anthropic optó por una vía inédita: la creación de Project Glasswing, una iniciativa que concede acceso limitado a Claude Mythos únicamente a organizaciones estratégicas, entre ellas Google, Microsoft, Amazon Web Services, NVIDIA, Cisco, grandes entidades financieras y firmas líderes en ciberseguridad. El objetivo es que estas capacidades se utilicen primero para identificar y corregir vulnerabilidades, no para explotarlas.

Los conocimientos obtenidos a través del proyecto se compartirán de forma controlada con el fin de elevar el nivel general de seguridad digital. En paralelo, Anthropic ha continuado publicando modelos de acceso general, como Claude Opus, diseñados deliberadamente con limitaciones estrictas y salvaguardas adicionales para evitar usos peligrosos. Estos modelos sirven, además, como campo de pruebas para desarrollar mecanismos de control que en el futuro podrían permitir un despliegue más amplio de sistemas avanzados.

¿Qué tendría que cambiar para un lanzamiento futuro?

Según la propia Anthropic, un modelo con capacidades similares a Claude Mythos solo podría considerarse para un lanzamiento más amplio si se cumplen varias condiciones clave. Entre ellas se encuentran la existencia de controles de uso extremadamente robustos, restricciones claras sobre funciones sensibles, una supervisión regulatoria internacional coherente y protocolos bien definidos para aplicaciones de ciberseguridad.

La discusión ya no gira en torno a si la tecnología es funcional, porque ha demostrado que lo es. La verdadera cuestión es si puede desplegarse de forma segura en un entorno global que aún está adaptándose a la velocidad de los avances en inteligencia artificial.

¿Por qué esto importa a la República Dominicana?

Aunque Claude Mythos no esté disponible en el país, su caso tiene implicaciones claras para la República Dominicana. Para los ciudadanos, el avance de la IA seguirá facilitando el acceso al conocimiento y mejorando la productividad, pero también aumentará la importancia de una cultura sólida de seguridad digital. Para las empresas, herramientas similares —aunque menos potentes— influirán cada vez más en auditorías de seguridad, cumplimiento normativo y defensa frente a ataques cibernéticos, haciendo que las organizaciones menos preparadas sean más vulnerables.

A nivel nacional, este episodio refuerza la necesidad de invertir en talento tecnológico, fortalecer los marcos regulatorios digitales y tratar la ciberseguridad no como un asunto técnico secundario, sino como un tema estratégico para el desarrollo y la estabilidad del país.

Conclusión: una nueva etapa para la inteligencia artificial

Claude Mythos no es solo un modelo que no fue lanzado. Es una señal inequívoca de que se ha cruzado un umbral. Por primera vez, una empresa líder en inteligencia artificial decidió que los riesgos sistémicos superaban los beneficios inmediatos de una difusión masiva.

La carrera por la IA avanzada ya no se define únicamente por quién llega primero, sino por quién sabe frenar, limitar y gobernar el poder de estas tecnologías. Para países como la República Dominicana, el desafío será aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial sin subestimar sus riesgos. La tecnología avanzará sin duda; la pregunta es si nuestras instituciones, normas y capacidades avanzarán al mismo ritmo.

Armand Toonen Director Ejecutivo del Holland House Caribbean. Consejero Independiente Armand Toonen, PDEng MSc CPIM MBA, es actualmente Director Ejecutivo del Holland House Caribbean, Consejero Independiente e inversionista. Armand tiene treinta años de experiencia en multinacionales de clase mundial que operan en servicios financieros, telecomunicaciones y alta tecnología en Europa, América y Asia. En la Republica Dominicana trabajo como Vicepresidente en Orange, AGL, Banco Santa Cruz y Altice. Historial comprobado como CEO, CCO, CMO, COO, CSO y consultor. Experiencia en “growth hacking” mediante redefinición de estrategias, transformación (digital), fusiones y adquisiciones y creación de equipos de alto rendimiento. Armand tiene un doctorado y varias maestrías en administración de empresas, ingeniería industrial y logística. Se preparó entre otros en Harvard Business School y Hemingway para el rol de consejero. Ex miembro del Programa de Liderazgo Global de Vodafone. Ver más