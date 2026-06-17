(este artículo solo tiene carácter informativo)

Introducción: El Paradigma Termodinámico

La caracterización clínica del Autismo se ha estructurado sobre la descripción fenomenológica de patrones conductuales específicos: inflexibilidad cognitiva y desórdenes sensoriales. Y, desde la neurociencia clásica se abordan esas manifestaciones bajo un modelo de "déficit" o "disfunción" en el cableado de las conexiones sinápticas. Sin embargo, a parir de una mirada desde la física y la termodinámica, emerge una comprensión diferente: el autismo resulta una respuesta adaptativa del niño ante una situación metabólica de elevada entropía interna y baja producción de energía celular debido a un flujo errático de la glucosa hacia el cerebro.

De acuerdo con el principio formulado por Schrödinger en su obra seminal ¿Qué es la vida?, la viabilidad de cualquier sistema biológico depende críticamente de su capacidad para importar entropía negativa desde su entorno, manteniendo así el orden estructural y la coherencia funcional interna frente a la tendencia hacia el caos dictada por la Segunda Ley de la Termodinámica. Bajo el marco conceptual del CEDAUC (Centro Educativo Autismo Creativo), se propone un modelo biofísico unificado, en donde las conductas atípicas del niño no son vistas como errores del desarrollo que deban extinguirse mediante intervención conductual, sino que constituyen una estrategia inteligente de supervivencia. En efecto: ante un cerebro inundado por el ruido molecular y atrapado en una severa restricción energética, el niño pone en marcha algoritmos biológicos externos para reducir la entropía macroscópica, protegiendo así su propia integridad humana.

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El Origen Molecular: Pérdida de Coherencia Cuántica del Agua y Elevada Entropía

El origen de elevada entropía en el cerebro del niño con Autismo, se localiza en la matriz líquida que constituye más del 90% de las moléculas del tejido nervioso. En un estado de desarrollo neurotípico y homeostático, el agua en la vecindad inmediata de las proteínas del citoesqueleto (rodeando y llenando los microtúbulos neuronales) no se comporta como un fluido líquido común y movimiento térmico caótico, sino que las fuerzas electrostáticas e hidrofílicas de las interfaces proteicas obligan a las moléculas de agua a alinearse en una red geométrica hexagonal densa y ordenada, denominada por el Dr. Pollack como Agua de la Zona de Exclusión (H3O2).

Esa matriz de agua vicinal representa el sustrato físico para los Dominios de Coherencia descritos por la electrodinámica cuántica biológica (Del Giudice); y, en un Dominio de Coherencia, millones de moléculas de agua oscilan en perfecta sincronía de fase con un campo electromagnético atrapado de forma endógena. Este búnker cristalino confiere al sistema nervioso central dos propiedades:

Actúa como aislante térmico y electromagnético, protegiendo los microtúbulos de las perturbaciones del calor molecular. Funciona como una fibra óptica biológica, que transmite biofotones a elevada velocidad, y se comporta en consistencia con el procesamiento cuántico orquestado de Penrose-Hameroff y la sincronización celular a larga distancia.

La cadena de eventos que observamos, y entendemos como Autismo, es:

EMF ──> Estrés Oxidativo ──> Ruptura Puentes de Hidrógeno del Agua ──> Colapso de la coherencia cuántica del Agua (H3O2)

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ELEVADA ENTROPÍA CELULAR

La exposición constante a Campos Electromagnéticos (EMF) artificiales no ionizantes, interfiere de forma destructiva con los dipolos del agua vicinal, rompiendo los puentes de hidrógeno y provocando el colapso del agua en la zona de Exclusión. Y, ante la pérdida de ese escudo cristalino, el microentorno neural experimenta una transición de fase hacia la desorganización líquida común: pérdida de la coherencia cuántica del agua.

Al disiparse los Dominios de Coherencia, el ruido térmico penetra en los microtúbulos, mediante una ruptura cuántica, caótica y fragmentada. Se produce una alteración en las cargas de la membrana celular que induce la apertura irregular de los canales de Calcio dependientes de voltaje y de los receptores sinápticos NMDA. El flujo masivo de Calcio intracelular desencadena estrés oxidativo mitocondrial y la formación de peroxinitrito; el peroxinitrito nitra la proteína estabilizadora TAU, forzando su desprendimiento de la tubulina y provocando la despolimerización física y estructural del citoesqueleto neuronal.

En consecuencia, el cerebro queda operando bajo un régimen de elevada entropía microscópica, donde el procesamiento de la información se fragmenta y las redes de conectividad a larga distancia colapsan.

Hipometabolismo Mitocondrial y Restricción Energética Celular

El incremento masivo de entropía molecular del tejido cerebral genera una crisis de viabilidad energética; la formación de peroxinitrito (resultado del estrés oxidativo) daña severamente las membranas mitocondriales e inhibe el complejo IV de la cadena respiratoria celular. En consecuencia, la síntesis de ATP se desploma, forzando al cerebro a un estado de hipometabolismo crónico.

Este escenario, obliga a una restricción energética extrema y la supresión de procesos metabólicos de elevada demanda: el potencial de acción, sinapsis y funcionalidad del sistema glinfático; evidenciando que el cerebro humano es un órgano metabólicamente hipercostoso. Se entiende entonces que, bajo una situación hipometabólica, procesar la incertidumbre de un entorno social y físico, además de dinámico y complejo (caso de interpretar lenguaje corporal no verbal, decodificar variaciones prosódicas en el habla, filtrar ruido o predecir ciertos comportamientos humanos o medioambientales) requiere un flujo continuo y masivo de energía.

Pero, bajo el Principio de Minimización de la Energía Libre, desarrollado por Karl Friston, un sistema biológico que experimenta simultáneamente un aumento drástico en sus costos operativos (elevada entropía y ruido) y una caída severa en su capital energético (hipometabolismo mitocondrial) se encuentra al borde de una falla catastrófica por sobrecarga (crisis sensoriales). Ante esa disyuntiva, el cerebro activa un plan de austeridad energética para preservar su viabilidad operativa. Como no dispone de energía para "pagar el procesamiento de la incertidumbre y la novedad del exterior, la estrategia de supervivencia económicamente viable consiste en forzar al entorno a volverse estático, predecible y de baja demanda computacional. En tal sentido, el comportamiento aparente del niño con Autismo se revela con profunda lógica física: se trata de una estrategia heroica e inteligente de navegación social bajo un ritmo impregnado por una adversidad (hipometabolismo).

Las Conductas como Respuestas al Entorno y Algoritmos de Reducción de Entropía

Bajo la luz del enfoque termodinámico, adoptado por el Centro Educativo Autismo Creativo (CEDAUC), las conductas del niño dejan de ser interpretadas como disfuncionales, sino el resultado de mecanismos biofísicos adaptativos de control homeostático externos. El niño utiliza su cuerpo y su entorno macroscópico para contrarrestar el caos microscópico de su sistema nervioso.

Alinear Objetos: Simetría de Baja Entropía

En la física estadística, los estados de máxima ordenación geométrica, simetría y predictibilidad espacial, representan los niveles de menor entropía posibles. Cuando un niño organiza minuciosamente sus juguetes en líneas perfectas o los clasifica rígidamente por colores o tamaños exactos, está ejecutando un trabajo físico macroscópico para estabilizar su campo perceptivo. Al estructurar el entorno exterior bajo una geometría estática perfecta, el cerebro hipometabólico reduce a una fracción mínima la energía libre y los recursos de computación neuronal necesarios para procesar la escena visual. El ordenamiento físico externo funciona como un amortiguador termodinámico directo frente al ruido iónico interno provocado por estresores del entorno.

La Ecolalia como Bucle de Información de Bajo Costo Energético

La formulación de un lenguaje espontáneo y fluido demanda una altísima disponibilidad de energía para la activación coordinada del Área de Wernicke y el Área de Broca, a través de la red de microtúbulos del fascículo arqueado. En un estado colinérgico deficitario, el cerebro no posee los recursos para financiar esta sincronización. La ecolalia representa un bucle de retroalimentación cerrado con una estructura lingüística pre-calculada; eso permite al niño interactuar socialmente descargando la tensión interactiva con un bajo costo metabólico; simplemente: es un algoritmo eficaz en el uso del recurso escaso.

Insistencia en la Mismidad (Misma Ropa, Rutinas y Alimentos)

En la teoría de la información, la incertidumbre y la novedad son conductas matemáticamente equivalentes a la entropía de Shannon. Enfrentarse a un cambio de ruta, a una textura de ropa nueva o a un alimento imprevisto obliga a las neuronas a enfrentar entropía máxima y realizar nuevas adaptaciones de viscoelasticidad de membrana y descargas de neurotransmisores que consumen energía. Esa rigidez (mismidad) y demanda de invarianza ambiental anulan incertidumbre; y, al mantener el entorno físico y social idéntico a sí mismo día a día, el cerebro del niño minimiza la disipación de energía, logrando operar y defender su integridad psicosocial en los límites de su restricción energética.

[ Elevada Entropía Interna + Hipometabolismo]

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[ Amenaza de Colapso del Sistema]

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[ Algoritmo Externo de Reducción de Entropía]

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[ Conductas Rígidas: Alinear Objetos / Ecolalia / Mismidad]

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[ REDUCCIÓN DE LA ENERGÍA LIBRE DE SHANNON]

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[ Mantenimiento de la Integridad Humana]

Conclusión: Enfoque CEDAUC

El modelo termodinámico propuesto por CEDAUC persigue una transformación radical sobre la visión tradicional y abordaje terapéutico del Autismo; deja de lado la búsqueda frenética de extinguir u obstaculizar las conductas observadas (alineamiento de objetos, ecolalia, insistencia en la mismidad y retardo en el lenguaje) mediante técnicas y rituales de adiestramiento; por el contrario, el CEDAUC centra su atención en las variables físicas del entorno que determinan el bioterreno interno del niño. Pues, retirar el andamio de rigidez externa a un cerebro de elevada entropía y privado de energía, equivale a empujar activamente al sistema nervioso hacia una sobrecarga termodinámica catastrófica.

El CEDAUC preconiza que la creatividad y el habla se construyen modificando los parámetros físicos de la ecuación. No intervenimos forzando la conducta del niño; restauramos el orden biológico desde la raíz iónica celular: (i) Reversión del Hipometabolismo, (ii) Reducción de Entropía Interna y, (iii) Restauración de coherencia cuántica del Agua. Lo cual requiere modificar el entorno biofísico que impide el correcto desempeño de la estructura celular del sistema nervioso central; por tanto, el objetivo terapéutico consiste en la superación de estresores que impiden la armonía sistémica del sujeto (parásitos, disbiosis intestinal, saturación intracelular de calcio, toxicidad de metales, desnutrición… y, restablecimiento de la coherencia cuántica del agua)

La limpieza del entorno: (i) potencia el presupuesto energético y, (ii) elimina el ruido entrópico interno; el cerebro recupera naturalmente su capacidad de interpretar y procesar la incertidumbre proveniente del exterior. A su vez, las compuertas de sincronización eléctrica de largo alcance —Gap Junctions— vuelven a acoplarse armónicamente. En ese momento, la rigidez externa deja de ser una necesidad matemática de supervivencia, el andamio conductual se disuelve, el habla emerge con claridad y la brillantez creativa y humana del niño florece en absoluta libertad.

Cuando el entorno agresor del niño haya sido superado y modificado para que su cerebro funcione acorde a la previsión de la biología, el hardware estará listo para recibir cualquier instalación de software proveniente del mundo de las terapias sicológicas.

📚 Referencias Bibliográficas

Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory. Physics of Life Reviews, 11(1), 39-78. [1] Pollack, G. H. (2013). The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor. Ebner & Sons Publishers. [2] Del Giudice, E., Spinetti, P. R., & Tedeschi, A. (2010). Water dynamics at the root of metamorphosis in living organisms. Water, 2(3), 566-586. [3] Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? Nature Reviews Neuroscience, 11(2), 127-138. [5] Pall, M. L. (2013). Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. Journal of Cellular and Molecular Medicine, 17(8), 958-965. [7]

Fausto J. Hernández Economista INTEC 1987. Doctorado en Economía, Bilbao 1995. Postgrado Matemáticas Puras, INTEC 2002. Máster Neurosicologia Educativa, CEUPE 2022. Profesor Economía Matemática INTEC 2009. Director Regulación y Defensa de la Competencia, Indotel 2005-2010. Ver más