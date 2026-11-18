En la República Dominicana, el crecimiento urbano ha estado marcado por la desigualdad: barrios superpoblados, servicios básicos deficientes y hacinamiento. Durante décadas, la respuesta oficial ante esta realidad fue aplicar políticas de remodelación urbana diseñadas para excluir a los sectores más pobres.

Con el regreso de Joaquín Balaguer a la presidencia en agosto de 1986, el Estado reactivó las obras públicas a costa de los barrios populares de Santo Domingo. En diez años, más de 50,000 familias fueron desalojadas a la fuerza para levantar nuevos complejos habitacionales.

Frente a este atropello nació una respuesta histórica liderada por el Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA) y la institución Ciudad Alternativa. Su gran innovación fue unir la protesta en las calles con propuestas técnicas de urbanismo, demostrando que era posible mejorar los barrios sin expulsar a su gente.

El origen de la lucha y el plan secreto

A finales de los años 70, los vecinos de nueve barrios de la Zona Norte (Gualey, Guachupita, Los Guandules, 27 de Febrero, Simón Bolívar, Capotillo, Espaillat, Las Cañitas y 24 de Abril) comenzaron a organizarse. Al principio luchaban contra la familia Vicini, que reclamaba la propiedad de esos terrenos; luego, su lucha se dirigió contra los desalojos del gobierno. Gracias al apoyo de las comunidades eclesiales de base, se formó un liderazgo local sólido que dio vida a COPADEBA.

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En 1987, en medio de desalojos violentos, salió a la luz por accidente el Plan Indicativo de la Zona Norte. Este proyecto gubernamental pretendía desalojar a más de 200,000 personas de las márgenes de los ríos Ozama e Isabela para construir avenidas de circunvalación y reubicar a los pobres en las afueras.

COPADEBA denunció el plan con el respaldo legal del CEDAIL y llevó el caso al Foro del Hábitat en Berlín (1987). Allí presentaron un estudio real de la zona y una alternativa de mejoramiento urbano. El impacto fue tal que organismos internacionales (como MISEREOR, CEBEMO y la Coalición Internacional del Hábitat) decidieron financiar la iniciativa. De ese esfuerzo nació Ciudad Alternativa en 1988, bajo la coordinación del sacerdote Jorge Cela.

¿Cómo funcionó su estrategia?

El movimiento dejó atrás la simple resistencia y aplicó cuatro tácticas clave:

Unir la protesta con la propuesta: No bastaba con decir "no al desalojo". La comunidad presentaba planes concretos de urbanización para demostrar que había mejores soluciones. Crear un "Frente Técnico": Ciudad Alternativa integró arquitectos, ingenieros, abogados y trabajadores sociales que trabajaban gratis y mano a mano con los vecinos para debatir de igual a igual con los técnicos del gobierno. Demostrar viabilidad: Mientras el Estado decía que los barrios "afeaban la ciudad", los técnicos y moradores diseñaron planos detallados que probaban que era totalmente viable llevar agua, asfaltado, escuelas y créditos a esos sectores sin sacar a una sola familia. Movilización y presión internacional: Combinaron las marchas pacíficas en Santo Domingo con la "diplomacia habitacional", presionando desde el extranjero a las entidades que financiaban las políticas de vivienda del gobierno.

Logros que cambiaron las reglas del juego

Freno a los desalojos: Se detuvo la eliminación total de varias comunidades de la Zona Norte y se obligó al Estado a sentarse a negociar.

Se detuvo la eliminación total de varias comunidades de la Zona Norte y se obligó al Estado a sentarse a negociar. Reconocimiento social: Se demostró que los habitantes de los barrios no eran un "estorbo", sino quienes realmente habían construido y sostenido la ciudad con su esfuerzo.

Se demostró que los habitantes de los barrios no eran un "estorbo", sino quienes realmente habían construido y sostenido la ciudad con su esfuerzo. Títulos de propiedad: Se abrieron las puertas para que miles de familias legalizaran sus terrenos tras décadas de incertidumbre.

Se abrieron las puertas para que miles de familias legalizaran sus terrenos tras décadas de incertidumbre. Una red vigente: El movimiento creció hasta convertirse en una red que hoy agrupa a más de 110 organizaciones en más de 35 comunidades del Gran Santo Domingo.

Lecciones para el presente

Esta experiencia dejó enseñanzas prácticas que siguen vigentes hoy en día:

La protesta necesita propuestas: Salir a la calle frena las máquinas y compra tiempo, pero solo los proyectos técnicos bien hechos ganan las batallas legales y políticas.

Salir a la calle frena las máquinas y compra tiempo, pero solo los proyectos técnicos bien hechos ganan las batallas legales y políticas. El diseño debe ser compartido: Los profesionales no deben imponer ideas desde un escritorio; las mejores soluciones nacen al unir el conocimiento técnico con la experiencia diaria de quienes viven en el barrio.

Los profesionales no deben imponer ideas desde un escritorio; las mejores soluciones nacen al unir el conocimiento técnico con la experiencia diaria de quienes viven en el barrio. La vivienda es un tema político: La falta de vivienda digna no es un problema de arquitectura, sino el resultado de la especulación con el suelo y la falta de voluntad política para regularizar terrenos.

La falta de vivienda digna no es un problema de arquitectura, sino el resultado de la especulación con el suelo y la falta de voluntad política para regularizar terrenos. Alerta ante nuevos tipos de desalojo: Hoy los desalojos suelen ser encubiertos, ofreciendo indemnizaciones de dinero insuficientes que terminan desplazando y empobreciendo igual a las familias.

Al final, la historia de COPADEBA y Ciudad Alternativa prueba que cuando una comunidad se organiza, se asesora técnicamente y mantiene la presión social, tiene el poder real para frenar abusos y construir una ciudad más justa para todos.

Conclusión: Esta experiencia demuestra que la organización comunitaria, combinada con asesoría técnica especializada, movilización pacífica y presión social, constituye un contrapeso efectivo para transitar hacia una ciudad incluyente, territorios más equilibrados y el fortalecimiento de la democracia participativa.

Fuente: Cela, Jorge, La Otra Cara de la Pobreza, Editorial Universitaria Bono, Santo Domingo, 2021.

Vargas, Tahira, Empoderamiento en los barrios, Copadeba, Periódico Hoy, 2026.

Radamés Martínez Sociólogo y animador cultural Sociologo, animador sociocultural, educador ambiental y profesor universitario. Como servidor público se ha involucrado en el desarrollo local, la reforma del Estado y la gestión de políticas públicas de inclusión social con perspectiva participativa. Ver más