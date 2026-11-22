El mes pasado, British Airways (BA) anunció una importante renovación de su flota de Airbus A380, como parte de un plan de modernización integral de la aerolínea valorado en 7.000 millones de libras esterlinas, lo que la convertirá en la mayor aerolínea con clase ejecutiva del mundo. Por su parte, Virgin Atlantic ha declarado que planea aumentar el número de asientos premium en un 30 % durante los próximos cuatro años.

Estas aerolíneas británicas son las últimas en actualizar sus aviones, apostando a que la medida dará sus frutos en la próxima década, a pesar de la reciente inquietud en el sector ante el vertiginoso aumento de los costos del combustible.

«La demanda de servicios premium es insaciable», afirmó Corneel Koster, director ejecutivo de Virgin Atlantic. La aerolínea va a deshacerse de los interiores de sus 787 Dreamliner para instalar más asientos de clase turista premium y clase ejecutiva. «No considero que esto sea una apuesta arriesgada en absoluto».

Este año, las aerolíneas han subido los precios de los boletos para compensar el mayor costo del combustible —derivado del conflicto en Irán— y prevén volver a aumentar las tarifas el próximo año. Lufthansa advirtió este mes que espera incrementos de precios de dos dígitos para el año entrante. Aun así, las aerolíneas confían en que los consumidores seguirán dispuestos a pagar tarifas más elevadas.

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La demanda de viajes de negocios es «en general, muy resiliente», señaló Sean Doyle, director ejecutivo de British Airways. «Si estás cerrando un acuerdo o invirtiendo en un negocio, vas a viajar. Que el precio del boleto sea un 5 % o un 6 % más alto que hace un año no será el factor determinante en tu decisión de viajar».

Aerolíneas de todo el mundo están modificando sus aviones para añadir asientos de categoría premium. El año pasado, Air France presentó sus cabinas de primera clase La Première como parte de su programa de renovación, mientras que Singapore Airlines dio a conocer este mes una nueva oferta de primera clase que incluye la cama totalmente reclinable más grande del mundo en una aeronave. Las aerolíneas estadounidenses, entre ellas Delta y United —que han aumentado la cantidad de asientos de categoría premium que ofrecen—, han hablado de una «economía en forma de K», en la que los viajeros más adinerados siguen realizando grandes gastos, mientras que el consumidor promedio se enfrenta a las dificultades de la inflación.

Esta tendencia ha impulsado la demanda de las ofertas de categoría premium de las aerolíneas —que suelen ser sus asientos más rentables—, con un número creciente de viajeros por placer que invierten su propio dinero en boletos de clase turista premium o clase ejecutiva.

«Nuestros próximos A330 contarán con esta configuración de mayor categoría», afirmó Koster, de Virgin. «Y nuestros aviones 787 serán renovados por completo, con esta misma configuración. Estoy totalmente convencido de que es la decisión correcta».

Los 787 Dreamliner renovados de Virgin dispondrán de 44 asientos Upper Class —frente a los 31 actuales—, de los cuales ocho serán Retreat Suites de mayor tamaño. También contarán con 56 asientos en clase económica superior, en comparación con los 35 actuales.

BA está llevando a cabo una importante renovación que transformará toda la cubierta superior de sus aviones A380 —que cuentan con dos niveles— en asientos de clase ejecutiva, pasando de 97 a 106 plazas.

La aerolínea, que retiró toda su flota de aviones jumbo 747 durante la pandemia, opera actualmente 12 unidades del modelo A380 hacia destinos como Boston, Los Ángeles, Miami y Johannesburgo.

Doyle, de BA, señaló que la decisión de la compañía de mejorar sus aviones A380 refleja su confianza en que el gasto en viajes seguirá aumentando. «Un avión se compra para una vida útil de 25 años», le declaró al Financial Times (FT). «Hay que considerar esta renovación con un horizonte temporal de 10 a 15 años. Es una gran inversión de capital».

Hace dos años se tomó la decisión de renovar la flota. Sin embargo, los diseños finales se dieron a conocer apenas el mes pasado, en un momento en que el sector se enfrenta a unos costos de combustible que casi se han duplicado.

No obstante, Doyle sostiene firmemente que los consumidores seguirán gastando más en las cabinas premium, a pesar del aumento de la inflación. Los pronósticos apocalípticos de la época de la pandemia sobre el fin de los viajes de negocios no se han cumplido, añadió.

En cuanto al ámbito empresarial, Doyle señaló: «Ya estoy cansado de las reuniones por Teams y Zoom. Si quieres que las cosas avancen, tienes que reunirte con la gente en persona».

Peter Campbell. Copyright The Financial Times Limited 2026. © 2026 The Financial Times Ltd. All rights reserved. Please do not copy and paste FT articles and redistribute by email or post to the web.

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