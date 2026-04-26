La autora Rosmary Rodríguez compartió en el programa La Caja Verde un testimonio marcado por el dolor, la resiliencia y la transformación personal, al relatar los 22 años que vivió en una relación de maltrato físico, verbal y emocional, experiencia que dio origen a su libro “Este no es tu final”.

Durante la entrevista conducida por Lisbeth Montás, Rodríguez explicó que su historia comienza desde una decisión tomada a temprana edad, al casarse a los 17 años en medio de carencias emocionales. Esa elección, según relata, la llevó a una relación disfuncional con una pareja con rasgos narcisistas, en la que predominaban la violencia, la manipulación y la falta de respeto.

La autora reveló que, a pesar de intentar en múltiples ocasiones salir de esa situación, factores como las creencias religiosas, la dependencia emocional y el miedo la mantenían dentro del ciclo de violencia. “Muchas mujeres viven consecuencias, no amor”, expresó al referirse a las relaciones que se sostienen desde la carencia y no desde la madurez emocional.

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Rodríguez indicó que su proceso de sanación inició al buscar ayuda tanto espiritual como psicológica, destacando la importancia de la terapia profesional como complemento a la fe. Este camino le permitió tomar la decisión de romper con la relación y priorizar su bienestar y el de sus hijos.

Uno de los momentos más críticos de su vida ocurrió cuando, tras la separación, su expareja le retiró todos sus recursos económicos, dejándola sin estabilidad en un país que no era el suyo. Sin embargo, afirmó que esa etapa fue determinante para enfocarse en su proceso espiritual y comenzar a escribir su historia, la cual define como una herramienta para ayudar a otras personas.

El libro, según explicó, busca ser una guía para quienes atraviesan situaciones similares, abordando temas como la dependencia emocional, el perdón, la reconstrucción personal y la importancia de tomar decisiones conscientes.

“La jaula dorada”, uno de los capítulos de la obra, describe la realidad de muchas personas que aparentan estabilidad mientras viven situaciones de sufrimiento en privado, una metáfora que, a su juicio, conecta con la experiencia de muchas mujeres.

Rodríguez también enfatizó que romper el ciclo de violencia no solo implica salir de la relación, sino también sanar internamente y evitar replicar patrones en futuras generaciones, especialmente en los hijos.

La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube de La Caja Verde, espacio que se transmite de lunes a viernes a las 8:00 p. m. por Acento TV, canal 38 de Claro TV y Altice.