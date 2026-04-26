El ecosistema emprendedor dominicano tiene nombre de mujer. Cada vez más emprendedoras dominicanas están apostando por herramientas digitales para organizar sus negocios, tomar decisiones estratégicas y cumplir con las obligaciones fiscales desde el primer día.

Así lo confirma María Carolina Felizzola, gerente de Alegra en República Dominicana, quien en entrevista con Mirada Femenina de Acento TV ofreció una radiografía detallada del comportamiento de la mujer emprendedora en el país.

"La mujer dominicana no quiere empezar un emprendimiento de manera informal. Desde el principio se preocupa en educarse, en formarse y en conseguir herramientas que le permitan hacerlo bien", afirmó Felizzola.

El dato que lo confirma: 11.4% más de empresas lideradas por mujeres

Entre 2024 y 2025, el número de empresas dirigidas por mujeres en la plataforma Alegra pasó de 158,485 a 176,507 en toda América Latina, lo que representa un crecimiento del 11.4%. La tendencia refleja no solo más mujeres emprendiendo, sino mujeres emprendiendo con una mentalidad de crecimiento desde el inicio.

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Otro dato relevante: el 63.6% de los negocios liderados por mujeres se mantiene activo después de 12 meses, una tasa de supervivencia que Felizzola atribuye directamente al uso de herramientas de gestión desde el arranque del negocio.

"El punto clave está en organizarse, tener conciencia desde el principio de poderlo hacer bien." — María Carolina Felizzola, gerente de Alegra RD

¿Qué hace Alegra y por qué la usan las emprendedoras dominicanas?

Alegra es una plataforma de gestión empresarial fundada en 2013 que permite a emprendedores y empresas administrar su facturación, ingresos, gastos y reportes financieros desde un solo lugar. Opera en ocho países de América Latina y cuenta con integración directa con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana.

La herramienta permite, entre otras funciones:

Emitir facturas desde WhatsApp , con automatización del proceso completo

, con automatización del proceso completo Visualizar ingresos y gastos en reportes en tiempo real

en reportes en tiempo real Cumplir con la normativa de facturación electrónica (e-CF) , exigida por la Ley 32-23

, exigida por la Ley 32-23 Conectarse con la DGII para la emisión de comprobantes fiscales electrónicos

Alegra fue el segundo proveedor aprobado por la DGII para servicios electrónicos, desde el año 2021, anticipándose a la obligatoriedad que rige para todas las pequeñas empresas y microempresas a partir del 15 de mayo de 2026.

¿En qué sectores emprenden más las mujeres dominicanas?

Según los datos de Alegra en República Dominicana, los sectores donde más se concentra el emprendimiento femenino son predominantemente de servicios:

Agencias de publicidad y mercadeo digital

Organización de bodas y eventos

Salones de belleza y decoración

Servicios de imagen y estética

"Las agencias de publicidad es un área que está muy marcada por las mujeres en República Dominicana", señaló Felizzola, quien también destacó que el mercadeo digital se consolida como uno de los rubros de mayor crecimiento entre las emprendedoras dominicanas.

Tecnología e inteligencia artificial: la nueva aliada de la mujer emprendedora

El auge del emprendimiento femenino y tecnología no es una tendencia aislada en República Dominicana. A nivel regional, un estudio reciente revela que las mujeres están usando la inteligencia artificial y la digitalización para superar barreras históricas y proyectar sus negocios hacia mercados más amplios.

En México, el 98% de las emprendedoras asegura que las herramientas digitales han impactado positivamente su operación, y la IA ha incrementado la productividad hasta en un 50% en algunos casos.

Felizzola lo resume con una cita que tomó de la feminista y especialista en inteligencia artificial Sofie Toffin: "Si yo quiero una inteligencia artificial que haga lo cotidiano y que me deje ser estratégica". Eso, dice, es exactamente lo que hace Alegra.

Facturación electrónica en RD: el reloj corre para las emprendedoras

Un elemento que le da urgencia al tema es la fecha límite del 15 de mayo de 2026, cuando todas las pequeñas empresas, microempresas y contribuyentes no clasificados deberán emitir comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) de manera obligatoria, según la Ley 32-23 de Facturación Electrónica.

Para las emprendedoras dominicanas que aún no han dado ese paso, el tiempo se acorta. Plataformas como Alegra ofrecen el proceso completo de habilitación ante la DGII, incluyendo firma digital, certificados y pruebas de simulación de e-CF.

¿Cómo empezar un negocio con tecnología en República Dominicana?

Felizzola ofrece una recomendación concreta para quienes quieran dar el primer paso:

Educarse y formarse antes de lanzar el negocio

antes de lanzar el negocio Adoptar herramientas digitales desde el inicio , no cuando el negocio ya esté en problemas

, no cuando el negocio ya esté en problemas Cumplir con la normativa fiscal desde el primer día, incluyendo la habilitación como facturador electrónico ante la DGII

desde el primer día, incluyendo la habilitación como facturador electrónico ante la DGII Usar la tecnología para liberar tiempo estratégico : que la plataforma haga el trabajo operativo y la emprendedora se enfoque en vender y crecer

Elvira Lora Subdirectora Periodista especialista en investigación, documentación y derechos humanos. Doctora en Periodismo & Comunicación de la #UAB. Productora transmediática y fundadora de una plataforma de periodismo feminista Ciudadanía Fémina. Ver más