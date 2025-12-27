La Dirección General de Migración (DGM) comunica a sus usuarios que, luego de una falla técnica temporal en la página destinada al llenado del E-ticket, el servicio ha sido restablecido. Este resultado fue posible gracias a los esfuerzos del equipo tecnológico de la institución.

La DGM expresa sus disculpas por los inconvenientes generados debido a esta situación y agradece la comprensión y paciencia de sus usuarios. Se ha autorizado temporalmente a las aerolíneas para que permitan el abordaje de pasajeros en vuelos de entrada y salida del país sin la obligatoriedad de completar el documento correspondiente, con el objetivo de reducir el impacto para los usuarios.

La institución se compromete a seguir trabajando para brindar un mejor servicio al usuario y a mejorar continuamente sus procesos. Un informe técnico detallado será remitido al Presidente de la República para conocimiento del caso.

Más temprano, la Dirección General de Migración comunicó que, desde las 05:00 a.m., se encontraban atendiendo una incidencia técnica en sus servidores institucionales. El equipo especializado del departamento de tecnología reportó haber detectado intermitencias en el acceso a la plataforma de E-ticket y continúa ejecutando las acciones necesarias para restablecer la normalidad del servicio. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La interrupción del sistema de entrada y salida de pasajeros impactó a cientos de usuarios en diversos aeropuertos internacionales del país. No obstante, las autoridades migratorias están coordinando con las aerolíneas para facilitar el embarque de las personas afectadas por la falla, procurando que no se presenten mayores inconvenientes.