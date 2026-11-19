La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó que la tasa acumulada de homicidios en República Dominicana disminuyó casi un 45 % desde 2022, al pasar de 13.2 por cada 100,000 habitantes a 7.2 al 13 de noviembre de este año, como uno de los resultados del proceso de transformación de la Policía Nacional.

Raful atribuyó esta reducción al trabajo coordinado de las instituciones que integran el sistema de seguridad ciudadana y a una mayor presencia de agentes policiales en las calles, así como a las mejoras en equipamiento y formación de los miembros de la institución.

La funcionaria informó que más de 14,000 nuevos agentes han ingresado a las filas de la Policía Nacional como parte de este esquema de transformación, que también contempla programas de capacitación en derechos humanos, uso de la fuerza y manejo de conflictos.

Explicó que cada semana el presidente Luis Abinader encabeza reuniones de la Fuerza de Tarea Conjunta, en las que participan la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y Policía, las Fuerzas Armadas, la Dirección Nacional de Control de Drogas y otras instituciones especializadas.

Durante estos encuentros, según indicó, las autoridades revisan el mapa de calor de los territorios para evaluar la situación de seguridad y coordinar las acciones de prevención y respuesta.

"Eso es voluntad política", expresó Raful al referirse al seguimiento que reciben las políticas de seguridad ciudadana y al trabajo conjunto de las instituciones del Estado.

La ministra sostuvo que la reforma no solo busca modificar la estructura y el funcionamiento de la Policía Nacional, sino también transformar la manera en que sus integrantes se relacionan con la ciudadanía y entienden su responsabilidad frente a la sociedad.

En ese sentido, afirmó que la seguridad debe concebirse como un servicio a la población, sustentado en el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el Estado de derecho.

Raful reconoció que el proceso todavía enfrenta desafíos y que la transformación requiere continuidad y compromiso institucional. Sin embargo, consideró que los avances alcanzados representan una base para seguir construyendo una Policía más profesional, cercana, humana y transparente.

"Nadie nos dijo que sería fácil, pero también tenemos la certeza de que, a pesar de las dificultades, la esperanza nos mueve a seguir hacia adelante", manifestó.

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La funcionaria agregó que el proceso constituye un compromiso con los miembros de la institución, la ciudadanía y las futuras generaciones, con el propósito de avanzar hacia un país más seguro y con mayores garantías de derechos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la puesta en circulación del libro Huellas de una transformación 2021-2025, un compendio que recoge los avances, las acciones ejecutadas y los desafíos pendientes del proceso de reforma de la Policía Nacional.