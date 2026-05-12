El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, clamó por una actualización de los datos demográficos de la ciudad, al señalar que la asignación económica que recibe el Ayuntamiento está calculada sobre una base poblacional de 695,000 habitantes, mientras que la demanda real de servicios supera el millón de personas, entre residentes y visitantes.

Rodríguez, quien asumió la administración municipal en 2024 por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), atribuye esta brecha al rol de Santiago como ciudad eje de la región del Cibao.

"El flujo constante de personas que entran desde municipios aledaños para trabajar en zonas francas, turismo, servicios médicos o realizar actividades comerciales, refleja una vitalidad económica que desborda las proyecciones estadísticas actuales", afirmó el alcalde en un comunicado difundido por el departamento de Comunicaciones de la Alcaldía.

El flujo diario, un reto operativo sin solución definitiva

El alcalde reconoció que la afluencia diaria de personas representa un reto operativo para la Alcaldía, institución que en su segunda rendición de cuentas consecutiva volvió a prometer soluciones para el tránsito y la falta de estacionamientos públicos, sin precisar plazos ni mecanismos concretos.

En cuanto a los recursos que maneja el Ayuntamiento, Rodríguez no se refirió al monto de la asignación mensual del Estado, aunque sí destacó que la recaudación de arbitrios alcanza un millón de pesos diarios.

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"El déficit presupuestario derivado del desfase censal limita el alcance de las soluciones definitivas que la ciudad necesita", sostuvo el ejecutivo municipal.

El comunicado de la Alcaldía, sin embargo, no detalla la cifra exacta de las transferencias estatales que recibe el municipio ni ofrece un desglose del presupuesto institucional.

Máximo Laureano Periodista Periodista crítico e investigador con experiencias en diarios, radioemisoras y noticiarios de televisión. Del equipo de http://Acento.com.do . Ver más