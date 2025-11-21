Decenas de fanáticos, muchos ataviados con sombreros de paja alusivos a la gira de Bad Bunny, se congregaron en el Estadio Olímpico de Santo Domingo horas antes del inicio del primero de los dos conciertos del artista más cotizado del género reguetonero.

El puertorriqueño llegó al país este jueves para presentar su gira "Debí tirar más fotos" en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con funciones programadas para este viernes 21 y sábado 22 de noviembre.

1 de 5 | Foto: Emil Socias 2 de 5 | Foto: Emil Socias 3 de 5 | Foto: Emil Socias 4 de 5 | Foto: Emil Socias 5 de 5 | Foto: Emil Socias

La alta demanda por el evento se evidenció en la rápida venta de las boletas originales, cuyos precios oscilaron entre los $ 53 y $ 373 dólares al momento de su lanzamiento en junio.

Ante el agotamiento, los organizadores habilitaron la zona especial “Los Vecinos”, un espacio cercano a la tarima con un costo de RD$ 29,900.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A pesar de la disponibilidad oficial, se observó un activo mercado de reventa en la entrada del Centro Olímpico, con precios que rondan los RD$ 4,000 y RD$ 5,000 por taquilla.

Reventa de boletas. Foto: Emil Socias

El tráfico en las vías circundantes al Estadio Olímpico se reportó como muy pesado desde horas de la tarde, afectando la movilidad en el Distrito Nacional.

Para garantizar la fluidez vehicular y la seguridad, el Gabinete de Transporte, Intrant y Digesett activaron un plan especial de movilidad en el entorno del evento.

Acento notó una fuerte presencia de agentes de la Digesett, quienes están desplegados para reforzar el control y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas.

1 de 5 | Foto: Emil Socias 2 de 5 | Foto: Emil Socias 3 de 5 | Foto: Emil Socias 4 de 5 | Foto: Emil Socias 5 de 5 | Rutas alternativas.

Las autoridades recomiendan el uso del Metro de Santo Domingo y taxis autorizados como principal medio de transporte para los asistentes.

Se sugieren vías alternas a partir de las 3:00 p.m., incluyendo la avenida México, la Abraham Lincoln, la Independencia, la George Washington, la Delgado y la Leopoldo Navarro.

El estacionamiento estará estrictamente prohibido en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy y Ortega y Gasset.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más