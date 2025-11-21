Decenas de fanáticos, muchos ataviados con sombreros de paja alusivos a la gira de Bad Bunny, se congregaron en el Estadio Olímpico de Santo Domingo horas antes del inicio del primero de los dos conciertos del artista más cotizado del género reguetonero.
El puertorriqueño llegó al país este jueves para presentar su gira "Debí tirar más fotos" en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, con funciones programadas para este viernes 21 y sábado 22 de noviembre.
La alta demanda por el evento se evidenció en la rápida venta de las boletas originales, cuyos precios oscilaron entre los $ 53 y $ 373 dólares al momento de su lanzamiento en junio.
Ante el agotamiento, los organizadores habilitaron la zona especial “Los Vecinos”, un espacio cercano a la tarima con un costo de RD$ 29,900.
A pesar de la disponibilidad oficial, se observó un activo mercado de reventa en la entrada del Centro Olímpico, con precios que rondan los RD$ 4,000 y RD$ 5,000 por taquilla.
El tráfico en las vías circundantes al Estadio Olímpico se reportó como muy pesado desde horas de la tarde, afectando la movilidad en el Distrito Nacional.
Para garantizar la fluidez vehicular y la seguridad, el Gabinete de Transporte, Intrant y Digesett activaron un plan especial de movilidad en el entorno del evento.
Acento notó una fuerte presencia de agentes de la Digesett, quienes están desplegados para reforzar el control y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas.
Las autoridades recomiendan el uso del Metro de Santo Domingo y taxis autorizados como principal medio de transporte para los asistentes.
Se sugieren vías alternas a partir de las 3:00 p.m., incluyendo la avenida México, la Abraham Lincoln, la Independencia, la George Washington, la Delgado y la Leopoldo Navarro.
El estacionamiento estará estrictamente prohibido en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy y Ortega y Gasset.
