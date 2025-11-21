Estas son las rutas alternas por concierto de Bad Bunny los días 21 y 22 de noviembre

El Gabinete de Transporte, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), informó la activación de un plan especial de movilidad debido al concierto del artista boricua Bad Bunny, que tendrá lugar el viernes 21 y sábado 22 de noviembre en el entorno del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las autoridades explicaron que estas medidas tienen el objetivo de garantizar la fluidez vehicular, prevenir congestiones y asegurar una movilidad segura durante ambos días del evento.

Para evitar el perímetro afectado por la actividad, el Gabinete de Transporte recomendó utilizar, a partir de las 3:00 p. m., vías alternas como la avenida México, la avenida Abraham Lincoln, la avenida Independencia, la avenida George Washington, la avenida Delgado y la avenida Leopoldo Navarro, así como otras rutas fuera del polígono inmediato del Centro Olímpico. Estas alternativas permitirán desviar el tráfico y facilitar los desplazamientos en el Distrito Nacional.

Restricciones y control en el entorno del Centro Olímpico

Como parte del plan, no se permitirá el estacionamiento en las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy y Ortega y Gasset. Tampoco estará permitido ocupar las aceras ni permanecer en la vía pública.

Además, el acceso vehicular dentro del Centro Olímpico estará estrictamente limitado a actividades deportivas y labores internas, por las puertas ubicadas en la avenida Máximo Gómez y la avenida 27 de Febrero.

Los autobuses procedentes del interior, así como los vehículos de tour-operadores, solo podrán desmontar pasajeros en el entorno, preferiblemente por la avenida John F. Kennedy.

Plan especial de salida

Para la salida del evento, prevista en horas de la madrugada, se implementará un operativo especial donde la avenida Ortega y Gasset operará únicamente en sentido Sur–Norte, desde la avenida Gustavo Mejía Ricart hasta la avenida John F. Kennedy. El acceso al túnel de Ortega y Gasset se habilitará solo desde Gustavo Mejía Ricart, priorizando la seguridad de los peatones.

Uso recomendado de transporte público

El Gabinete de Transporte exhortó a los participantes a utilizar el Metro de Santo Domingo, corredores de autobuses y taxis autorizados, recomendando la avenida John F. Kennedy y la avenida Máximo Gómez como puntos adecuados para la transferencia de pasajeros.

Más de 200 agentes de la Digesett estarán desplegados para garantizar el orden, la movilidad y el cumplimiento de las disposiciones adoptadas durante los dos días del evento.

