El presidente ucraniano Volodímir Zelenski declaró el domingo que le sorprendió el anuncio de su homólogo estadounidense Donald Trump sobre un «cese al fuego energético» entre Ucrania y Rusia, pero aseguró que está dispuesto a aceptarlo si Moscú hace lo mismo.

«El anuncio de la tregua fue una noticia para mí. Pero si los rusos aceptan un cese al fuego energético, Ucrania estará de acuerdo. Si el presidente Trump la negoció con (el presidente ruso Vladímir) Putin —por favor, dígannos cuándo entra en vigor la tregua—, estamos preparados y la aceptaremos», dijo Zelenski, según el periodista de Axios Barak Ravid, que publicó estas declaraciones en X.

Un anuncio sin detalles sobre su aplicación

El presidente estadounidense afirmó que Rusia y Ucrania habían acordado suspender los ataques contra sus respectivas infraestructuras energéticas, pero no precisó los términos del supuesto entendimiento.

Los ataques contra instalaciones energéticas se han convertido en un componente importante de la guerra, iniciada con la invasión rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

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Rusia ha atacado repetidamente instalaciones eléctricas y otras infraestructuras esenciales de Ucrania, mientras que las fuerzas ucranianas han intensificado sus operaciones contra refinerías y otras instalaciones petroleras rusas.

Kiev sostiene que estos ataques buscan reducir los recursos económicos y la capacidad logística de Moscú para sostener la ofensiva militar.

Washington ha expresado preocupación por el impacto de los ataques ucranianos contra las refinerías rusas en el suministro y los precios de los combustibles, mientras que el Gobierno de Zelenski insiste en que cualquier desescalada debe incluir compromisos recíprocos.

En septiembre, Zelenski ya había comunicado a Axios que Ucrania estaba dispuesta a aceptar una tregua sobre infraestructuras energéticas como parte de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos.

Sin embargo, las dudas sobre la disposición de Rusia a respetar un eventual acuerdo han obstaculizado las perspectivas de una pausa efectiva.

Trump opina sobre el fin de Zelenski

Horas antes de anunciar el acuerdo energético desmentido por Zelenski, Trump dijo que Ucrania estaba en la hora de elegir a otro presidente.

"Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente", respondió el mandatario ucraniano en una entrevista con el canal ABC. MIRA TAMBIÉN Trump contra Zelenski: "ha llegado el momento de que Ucrania tenga un nuevo presidente" Gaza sigue sin reconstrucción y crece riesgo de una nueva escalada Zelenski dijo que le comentó al equipo de Trump que, si Estados Unidos quiere que Ucrania celebre elecciones —las primeras desde que comenzó la invasión rusa en 2022— deben hablar con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Díganle a Putin que nos conceda dos meses, 60 días de alto el fuego total, 60 días, y organizaremos elecciones", dijo. "Por supuesto, estaremos dispuestos a aceptar cualquier decisión de nuestro pueblo", aseguró. Trump anunció previamente un acuerdo entre Washington y Moscú para la compra masiva de diésel ruso, acompañado de una flexibilización de las sanciones estadounidenses a Rusia. El precio del diésel ha aumentado más de un 65% en Estados Unidos desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, lo que afecta a muchos sectores económicos, entre ellos la agricultura y el transporte. Trump, que busca por todos los medios reducir los precios en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, sabe que el elevado costo de los combustibles es una de las principales causas del descontento de los votantes. A pesar de las declaraciones de Trump, Zelenski aseguró que sigue "contando con Estados Unidos para ayudar" a su país a poner fin a la guerra, que en febrero entrará en su quinto año. "Contamos con el compromiso del presidente (Trump) y de su equipo para detener a Putin (…) Es la clave para poner fin a esta guerra, y contamos con el apoyo estadounidense", afirmó. "Y por supuesto, contamos con nuestros socios europeos, y espero que preservemos esta unidad, Europa y Estados Unidos", agregó.

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