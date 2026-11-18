Un buque perteneciente a la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) fue atacado anoche mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, informó este miércoles la petrolera, que confirmó que un tripulante permanece desaparecido y otros once resultaron heridos.

Según una nota de la agencia oficial de noticias emiratí WAM, que replica información de la división de logística y servicios de ADNOC, operadora de la embarcación, el incidente se produjo en la noche del martes y el resto de la tripulación ya ha sido evacuada de forma segura.

"Nuestra prioridad es apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como a nuestra tripulación y a los afectados", señaló la petrolera, que añadió que la operativa para localizar al tripulante desaparecido continúa en marcha en coordinación con las autoridades pertinentes, mientras que los heridos reciben atención médica según su estado de salud.

Asimismo, la compañía reiteró la importancia de salvaguardar tanto la libertad de navegación como la seguridad marítima en esta vía estratégica, e instó a la opinión pública a informarse únicamente mediante fuentes oficiales y a evitar la difusión de rumores o datos no verificados sobre el suceso.

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Este suceso confirma una nueva escalada de ataques contra la navegación comercial en torno al estrecho de Ormuz, escenario del pulso militar entre Irán y Estados Unidos en el marco de la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

Tras registrarse en octubre el mes con mayor número de incidentes desde el inicio del conflicto (al menos 30, según datos de la agencia marítima británica UKMTO), noviembre mantiene una secuencia casi diaria de ataques con misiles, proyectiles y minas navales que tanto la ONU como la Organización Marítima Internacional (OMI) han calificado de "grave repunte", aunque advierten de que no todos los episodios pueden atribuirse con certeza a un mismo actor.

Mientras, Teherán mantiene restringido el paso y amenaza a los buques que usen rutas que considera no autorizadas y Washington intenta asegurar corredores de navegación junto a Omán, la creciente gravedad de esta ola quedó patente ayer mismo con el impacto de un proyectil contra el gasero de bandera panameña 'Tara Gas' al norte de Jasab, la ciudad omaní más próxima al estrecho de Ormuz, que dejó un tripulante desaparecido y al menos dos heridos.