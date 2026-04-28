La comisión reguladora de las telecomunicaciones en Estados Unidos, la FCC, ordenó el martes al grupo Disney que presentara una solicitud de renovación de licencia para las estaciones locales de su cadena ABC, anticipándose varios años al calendario previsto.

La solicitud se produce después de que el presidente Donald Trump y su esposa Melania pidieran a ABC que cancelara el programa de comedia presentado por Jimmy Kimmel debido a una broma que consideraron un llamado a la violencia, días antes de un presunto intento de asesinato contra el mandatario.