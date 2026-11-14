Un Donald Trump aún resentido por la derrota republicana en las elecciones de medio término llega a Shenzhen para un nuevo encuentro con Xi Jinping al margen de la cumbre de la APEC, con la tregua comercial recién prorrogada hasta enero, el diálogo sobre IA en marcha y el imprevisto escándalo del supuesto espionaje chino a Nvidia.

El mandatario estadounidense aterrizará en China después de que los demócratas arrebataran a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso en los comicios del 3 de noviembre, un revés que ha abierto fisuras en su partido y complicado el horizonte político de sus dos últimos años de mandato.

En este contexto, la reunión con Xi, la tercera que mantienen este año, ofrecerá a ambos mandatarios una nueva oportunidad para preservar la estabilidad de una relación bilateral que, pese a la distensión comercial, sigue condicionada por disputas tecnológicas y estratégicas.

Dos meses más de tregua

El encuentro llegará tras la prórroga, acordada en septiembre y hasta enero de 2027, de una tregua comercial alcanzada hace un año que puso fin a meses de escalada arancelaria y represalias cruzadas, además de permitir una relajación de algunas restricciones chinas a la exportación de tierras raras y otros materiales.

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Precisamente esta semana, el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, pidió durante una llamada a su homólogo estadounidense, Marco Rubio, preservar la estabilidad bilateral, que, según reconoció, "no ha sido fácil" de alcanzar.

Por su parte, Washington destacó el compromiso de los dos presidentes de mantener una relación basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad, en vísperas del que sería su cuarto encuentro desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025.

Aunque el entendimiento ha contenido las tensiones comerciales, persisten diferencias sobre el acceso a los mercados y los controles estadounidenses a la exportación de tecnología avanzada, que restringen la venta a China de determinados chips utilizados para desarrollar sistemas de inteligencia artificial (IA).

Sun Lijian, profesor de la Universidad de Fudan, advirtió a la prensa china de que la tregua ofrece un horizonte de apenas dos meses, insuficiente para garantizar certidumbre a las empresas.

"Los pedidos son de hoy y las reglas duran dos meses, pero las inversiones en una fábrica de semiconductores, una ruta logística portuaria o los canales internacionales de una pequeña empresa no son para dos meses", indicó el académico, que pidió mecanismos comerciales más duraderos.

En declaraciones a EFE, Wing Lok Hung, profesor de la Universidad China de Hong Kong, consideró que Pekín todavía puede presentarse como "defensor del libre comercio", especialmente cuando "las tendencias actuales de la economía política mundial se inclinan claramente hacia las medidas comerciales restrictivas y el proteccionismo".

Por su parte, Wu Xinbo, director del Centro de Estudios Americanos de Fudan, señaló a medios chinos que las elecciones estadounidenses suponen un "reequilibrio" político en Washington, aunque las relaciones bilaterales "no experimentarán grandes cambios".

El caso Nvidia

La vertiente tecnológica se ha visto alterada por la dimisión este jueves de Jensen Huang, cofundador y consejero delegado de Nvidia durante 33 años, tras conocerse su supuesta relación con Alice Huang, una empresaria señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china.

Cotización de las acciones de Nvidia y retrato de Jensen Huang mostrados en un teléfono inteligente en la ciudad de Yichang, provincia de Hubei, China, el 13 de noviembre de 2026. (Foto de LJF / CFoto / CFOTO vía AFP)

El Departamento de Justicia estadounidense ha precisado que todavía no ha determinado si la mujer trabajaba como espía, mientras las investigaciones sobre un supuesto desvío de semiconductores avanzados hacia China han reavivado las presiones para endurecer los controles tecnológicos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró este viernes que su departamento y otros organismos llevaban meses reclamando la inclusión de Megaspeed, empresa singapurense vinculada a Alice Huang, en la lista estadounidense de entidades restringidas, y señaló al Departamento de Comercio como responsable de esas decisiones.

La controversia ha afectado también a Trump, que mantenía una estrecha relación con Jensen Huang y salió públicamente en su defensa tras hablar con él por teléfono.

Hung advirtió a EFE de que el escándalo "probablemente complicará las próximas conversaciones entre Xi y Trump a corto plazo", ya que podría propiciar debates sobre el endurecimiento de los controles a la exportación de semiconductores.

No obstante, consideró "poco probable que tenga un impacto importante a medio y largo plazo" y agregó que "la rivalidad entre China y Estados Unidos en el sector de la IA es inevitable, lo que dificulta alcanzar una cooperación significativa en este ámbito".

La Cancillería china ha rechazado las acusaciones de espionaje y ha pedido a Washington dejar de fabricar "narrativas" para justificar un "bloqueo tecnológico".