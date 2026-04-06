El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró hoy su amenaza a Irán de destruir sus puentes y sus centrales energéticas si no reabre el estrecho de Ormuz antes de este martes por la noche, y a la par la ONU le advirtió que las infraestructuras civiles y energéticas "no se pueden atacar".

Trump repitió que desatará "el infierno" en Irán, que además dijo quedará sin carreteras, y que la propuesta de paz presentada por los negociadores iraníes en las últimas horas es "significativa", pero apuntó que aún no está a la altura de sus exigencias.

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, rechazó el ultimátum de Trump a Irán y subrayó: "La ONU se muestra muy clara en cuestiones relacionadas con el derecho internacional y, una vez más, insta a todas las partes a que cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la conducción de estas hostilidades. Recuerda que las infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras energéticas, no pueden ser atacadas".

Además, según Dujarric, esta prohibición se extiende a las infraestructuras civiles que "pudieran considerarse un objetivo militar" cuando un ataque pudiera causar "daños colaterales excesivos a la población civil".

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"Cualquier ataque contra infraestructuras civiles es una violación del derecho internacional y muy clara", afirmó.

Dujarric fue preguntado por las amenazas de Trump a Teherán para que reabran el estrecho, clave para el transporte de una quinta parte del petróleo mundial.

"Una vez más, el secretario general reafirma que ya es hora de que las partes pongan fin a este conflicto, ya que no existe alternativa viable a la solución pacífica de las controversias internacionales", concluyó Dujarric.

Trump insistió en que Irán volverá "a la Edad de Piedra"

Tal como ya lo dijo la semana pasada, cuando EEUU destruyó un gran puerte en Irán, Trump insistió este lunes que Washington podría "destruir un país en una noche y esa noche podría ser mañana", cuando expira el ultimátum dado a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz, plazo que dijo será esta vez "improrrogable".

"Será la Edad de Piedra. Tienen hasta mañana", subrayó, aunque a renglón seguido reveló que las autoridades iraníes "están negociando y creo que de buena fe".

La población iraní, a su vez, sostuvo Trump, "piden a los estadounidenses que sigan bombardeando pese a que "las bombas caen junto a sus casas".

Ello, porque "quieren libertad" y "están dispuestos a sufrir".

También repitió que en Irán se ha llevado a cabo "un cambio de régimen" con nuevos líderes, "que son más inteligentes que los anteriores", y entienden que "no podemos consentir que tengan armas nucleares".

Consultado sobre qué sucederá luego, manifestó que tiene "el mejor plan del mundo" para la región, pero que no puede "compartirlo con los medios".

Trump amenaza con cárcel a periodistas por filtrar operativo

Sobre los medios, Trump amenazó con imponer represalias a los medios de comunicación y a periodistas que publicaron filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana. Aseguró que su Gobierno está "buscando" al funcionario que filtró los detalles a los medios y que además exigirá a aquellos que publicaron la información que revelen sus fuentes o irán "a la cárcel"."Vamos a encontrar quién fue; es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice", dijo Trump y acusó a los funcionarios que filtraron la información de haber complicado el operativo. EEUU rescató este fin de semana a dos pilotos de la Fuerza Aérea de territorio iraní después de que el caza en el que volaban fuera derribado por las fuerzas militares de ese país. El viernes por la tarde varios medios de comunicación, incluyendo el diario 'The Washington Post' y el portal Axios, informaron, citando a funcionarios del Gobierno anónimos, sobre el rescate de uno de los pilotos y que el segundo seguía desaparecido dentro de Irán. El domingo, el mandatario anunció que Washington consiguió rescatar al piloto que estaba perdido, en lo que calificó como una de las operaciones de búsqueda "más osadas" de la historia. Las declaraciones de hoy no constituyen la primera vez que el mandatario o su Gobierno amenaza con consecuencias legales a medios por publicar información filtrada por funcionarios. En enero de este año, el FBI allanó la casa de una periodista de 'The Washington Post' y confiscó sus dispositivos electrónicos, como parte de una investigación por filtraciones relacionada con un contratista del Gobierno acusado de manejar de forma indebida material clasificado. MIRA TAMBIÉN Irán asegura que frustró intento de rescate de piloto y derribó aeronaves de EE.UU. Cuba concluye descarga de petróleo ruso y respira brevemente tras tres meses de asfixia energética Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha intensificado sus ataques a los medios de comunicación en el país, a través de proceso judiciales, el desmantelamiento de medios públicos y presionando a las empresas para poner de directivos a personas favorables a su Gobierno, según han denunciado organizaciones de libertad de prensa como Reporteros sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE Y AFP)

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