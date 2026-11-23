Los demócratas acusaron al presidente Donald Trump de comprometer la seguridad de Estados Unidos, e incluso de enriquecerse, al presionar el regreso de Jensen Huang a la dirección del gigante de los semiconductores Nvidia.

El mandatario estadounidense alabó el lunes la decisión "correcta y justa" de reincorporar a Huang, tras ser destituido por su relación extramarital con una presunta espía china que habría ayudado a empresas de Pekín a adquirir chips para el desarrollo de la inteligencia artificial.

El caso se inscribe en la intensa rivalidad entre Estados Unidos y China por el dominio en este campo.

Trump admitió que ejerció una presión directa para que el directivo retomara su cargo.

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El próximo líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, criticó en un comunicado la que consideró una decisión "indefendible, irresponsable e incomprensible".

Enriquecimiento personal

"No permitiremos que la Administración Trump utilice la seguridad nacional de Estados Unidos con fines de enriquecimiento personal", aseguró el legislador.

Las acciones de Nvidia repuntaron con fuerza en la bolsa tras el regreso de Huang a la empresa, lo que a su vez alimentó las sospechas de corrupción de Trump, quien ha realizado numerosas operaciones bursátiles desde que inició su segundo mandato el año pasado.

"El presidente ya ha ganado más de 60 millones de dólares con las acciones de Nvidia y hoy ha obtenido aún más al propiciar personalmente el regreso de Huang", denunció en X la senadora Elissa Slotkin.

Huang habría sostenido una relación con una espía al servicio de una empresa china que adquirió chips de Nvidia para el desarrollo de la IA, burlando las prohibiciones impuestas por Estados Unidos, según el New York Times.

Trump consideró que esta relación podría haber impactado favorablemente el valor de Nvidia.

"¡El sexo vende, amigos!", exclamó el presidente en una entrevista con la cadena CNBC.

Entre los republicanos que apoyan a Trump también se escucharon críticas por su apoyo a Huang.

"El consejo de administración de Nvidia asumirá el riesgo de contratar a un director ejecutivo que perfectamente podría ser condenado en Estados Unidos y en el extranjero (…), pero el riesgo para la seguridad nacional se traslada al Ejército y a los ciudadanos estadounidenses", señaló el senador Kevin Cramer.

Jensen Huang regresa a la sede Nvidia entre ovaciones

Huang regresó este mismo lunes a la sede de Nvidia, ubicada en el estado de California, y recibió una cálida ovación de su personal tras su restitución como presidente y director ejecutivo del gigante tecnológico.

Huang fue recibido entre vítores y aplausos en la sede de la compañía, en Silicon Valley, según varios videos en redes sociales, en los que se ve los empleados de la empresa congregados en el vestíbulo principal para darle la bienvenida.

"Voy a ser mejor director ejecutivo en este regreso", se escucha decir a Huang en un video publicado en X por el vicepresidente de investigación de Nvidia, Ming-Yu Liu.

Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante el Cámara de Representantes de Estados Unidos y dos días después ante el Senado para dar explicaciones en relación a las posibles amenazas para la seguridad nacional derivadas de su relación con Alice Huang.

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