La tecnológica Nvidia anunció este lunes su decisión de restituir a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

Dos semanas después de su dimisión, el Consejo de Administración votó a favor de su reincorporación tras una serie de reuniones con él, en las que, según explicó Nvidia, quedaron satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderar".

"El Consejo de Administración considera que Jensen es la persona idónea para liderar Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes", declaró Harvey Jones, presidente del Consejo, en un comunicado.

La compañía líder en el sector de la inteligencia artificial (IA) reconoce que "recibió información de altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos" y en base a estos datos confía en que el retorno de Huang no suponga "ningún riesgo para la seguridad nacional".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El pasado 12 de noviembre, Huang anunció su dimisión de todos sus cargos de la compañía después de que se revelara que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una empresaria tecnológica china que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín.

Además, también mantuvo relaciones con dos trabajadoras de la compañía que lideraba.

Tras conocer las revelaciones, la empresa anunció que había consultado a altos cargos del Gobierno estadounidense para determinar si la relación de Huang con la empresaria suponía algún riesgo para la seguridad nacional.

Ahora, el Consejo señala que Huang "ha sido objeto de una operación de inteligencia extranjera" y defiende que está apoyando plenamente la investigación que lleva a cabo la compañía.

"Es un honor para mí regresar a Nvidia y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial", declaró Jensen Huang, según recoge el mensaje de la empresa.

Huang agregó que vuelve al frente de la compañía con "la mayor humildad y el compromiso renovado" y agradeció a la Junta Directiva su decisión.

También a Colette Kress, quien asumió sus labores en funciones tras su renuncia.

"Estoy profundamente agradecido a nuestros empleados, accionistas, líderes de la industria y socios de todo el mundo por su extraordinario apoyo", añadió Huang.

Trump celebra que Nvidia restituya a Jensen Huang

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes que la tecnológica Nvidia restituyera a Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de la compañía tras un acuerdo por unanimidad del Consejo de Administración.

"La Junta Directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y adecuada de restituir a Jensen Huang en el cargo de director ejecutivo (CEO). El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense", escribió el mandatario en un mensaje en su red Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 9 de noviembre de 2026. (Foto de MANDEL NGAN / AFP)

Huang dejó la compañía el pasado 12 de noviembre envuelto en el escándalo por sus infidelidades con Alice Huang, ejecutiva de la empresa Megaspeed, que los servicios de inteligencia de Estados Unidos acusan de ser una espía de Pekín, y con una empleada de Nvidia.

Aunque está previsto que Huang comparezca el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos sobre amenazas para la seguridad nacional, Trump aseguró este lunes que no existen motivos de preocupación.

"El Gobierno de los Estados Unidos no tiene motivos para considerar que el regreso de Jensen a Nvidia suponga riesgo alguno para la seguridad nacional", escribió y añadió que "el fiscal general de los Estados Unidos (Todd Blanche) ha confirmado que el Gobierno estadounidense no dispone de pruebas que indiquen que él haya incurrido en conducta ilícita alguna".

Desde que Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2025 ha mantenido una estrecha relación con Huang, la pasada semana pidió para él "una segunda oportunidad" y que Nvidia le restituyera al frente de la compañía.

"En el plano personal, he tenido la oportunidad de conocer a Jensen; es un gran patriota y un tesoro nacional", afirmó el presidente.

Además, Trump aseguró que "Nvidia debería continuar con su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento de los controles de exportación de los Estados Unidos a fin de asegurar que la empresa esté cumpliendo con sus obligaciones legales y con su deber patriótico de proteger la seguridad nacional estadounidense".

La semana pasada, antes de que el presidente comenzara su viaje a Asia donde se encontró con el presidente chino, Xi Jinping, su Gobierno anunció una norma que limita el acceso a chips y servidores de IA avanzados a algunos países, entre ellos China.

La ley tiene como objetivo cerrar el vacío legal que ha permitido a China eludir la prohibición del Departamento de Comercio que impide a las empresas chinas comprar los chips de IA más avanzados diseñados por compañías como Nvidia.