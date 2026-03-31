El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que la guerra contra Irán no durará "mucho más" y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá "automáticamente" tras la salida de Estados Unidos.

"No vamos a estar allí mucho más tiempo. Ahora mismo les estamos dando una paliza", declaró Trump en una entrevista telefónica a The New York Post.

Según el mandatario, Estados Unidos no tendrá que quedarse en Irán "mucho más tiempo", aunque aclaró que le "queda trabajo por hacer para acabar con su capacidad ofensiva, sea cual sea la que les quede".

El republicano insistió en que ha "arrasado el país" y que a la república islámica "no le queda fuerza".

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Sobre el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra circulaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, opinó que "se abrirá automáticamente".

"(Irán) no va a tener un arma nuclear. Cuando nos vayamos, el estrecho se abrirá automáticamente", subrayó.

La Casa Blanca dijo ayer que el mandatario mantiene vigente por ahora una duración de cuatro a seis semanas de operaciones militares para lograr todos sus objetivos en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

Trump, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y miembros del Gabinete republicano han cantado victoria y asegurado que cada día están más cerca de cumplir sus propósitos de acabar con el programa nuclear de Irán, la destrucción de sus misiles balísticos y Armada y de desmantelar su capacidad de producción armamentística.

Este lunes, el presidente afirmó en su red Truth Social que su país "está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable" en Irán, al tiempo que reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de la República Islámica "si no se llega pronto a un acuerdo".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses, a las que calificó como "compañías terroristas espías", y entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google.

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