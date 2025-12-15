El presidente estadounidense, Donald Trump, saludó este lunes la victoria del ahora presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, al que calificó de "muy buena persona", mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de "nazi" y provocó el enojo del presidente chileno saliente, Gabriel Boric, que protestó en una nota diplomática.

"Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba (perdió la primera vuelta), acabó ganando (la segunda vuelta electoral) bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona" dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval.

Kast, que venció por amplio margen, lideraba los sondeos previos al balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara, que ganó la primera vuelta.

Kast, de 59 años, venció la víspera en la segunda vuelta de los comicios chilenos con un discurso contra la inmigración ilegal parecido al que llevó a Trump a la Casa Blanca por segunda vez.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

“Jamás le daré la mano a un nazi”

El presidente colombiano alertó a su vez que “el fascismo avanza” y denunció, sin pruebas, que la tumba de Pablo Neruda está en peligro con el triunfo de Kast, un admirador del ya extinto dictador chileno Augusto Pinochet, presente en los festejos por el triunfo electoral del ultraderechista.

“El fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano. Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos”, sostuvo el presidente colombiano.

Frente a ello y pese a sus afinidades ideológicas, el Gobierno de Gabriel Boric ha respondido con una nota diplomática de protesta frente a tal intromisión “en la política interna” de Chile

Petro ha sido uno de los pocos líderes de la región que no ha felicitado la victoria de Kast. Otros presidentes de su misma orientación ideológica, como la mexicana Claudia Sheinbaum o el brasilero Luiz Inácio Lula da Silva, le desearon “mucho éxito” al presidente electo y abogaron por trabajar “por el bien de los países y de la región”.

El colombiano apoyaba abiertamente a la candidata del bloque de la izquierda, la comunista Jeannette Jara. En julio, manifestó que “pasar al fascismo es terrible para cualquier sociedad”.

En sus últimas publicaciones, el mandatario ha retomado esta idea: “El fascismo en Chile no durará 40 años. Son otros los tiempos. Sé lo que pasa, no volveré a La Moneda (palacio presidencial de Chile) como antaño, volvieron a matar al presidente”. A su vez, ha hecho varios llamados a la juventud chilena. “Les digo, abracen la vida y no se junten con la muerte jamás”.

El mandatario colombiano ve la mano negra de Washington en este giro latinoamericano hacia gobiernos derechistas.

“(El secretario de Estado de EEUU, Marco) Rubio extiende el cerco del odio: divisiones indígenas en Bolivia y ya tienen preso a su presidente [Luis] Arce, hombre inteligente; ya tienen al presidente (Pedro) Castillo preso en el Perú, no se aguantó la oligarquía blanca y vieja que el Perú fuera dirigido por un profesor de vereda”, añadió Petro.

Asimismo, el presidente de Colombia alertó: “Nos rodearon de presidentes presos porque nos quieren acorralar. Acorralar la idea de la Gran Colombia libertaria y el Caribe. Nos quieren dejar solos como en Cien años de soledad”, el libro de referencia del Nobel de Literatura de su país, Gabriel García Márquez.

Otra preocupación que ha mostrado Petro es la protección de la tumba del poeta y también Nobel de Literatura Pablo Neruda, enterrado en su casa de Isla Negra, localidad ubicada al sur de Valparaíso.

“Por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte. Atentos grancolombianos, vienen por nosotros y debemos resistir con la espada de Bolívar en alto y paso de vencedores”, ha dicho Petro, mientras que otros presidentes han saludado, al menos diplomáticamente, la elección del nuevo presidente chileno.

Chile envía una nota de protesta diplomática

Tras los pronunciamientos de Petro, el ministro de Relaciones Exteriores de Boric, Alberto van Klaveren, ha informado que por instrucción del mandatario chileno han presentado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile.

A través de un video, ha explicado que lo hizo para “manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial”.

Alberto van Klaveren ha agregado que “sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna” que “no solo denostan al presidente electo (José Antonio Kast), sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y la solidez democrática de nuestras instituciones”.

(CON INFORMACIONES DE LAS AGENCIAS EFE, AFP Y OTROS SERVICIOS DE ACENTO)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más