El jefe de la bancada en el Parlamento del opositor Partido Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, denunció este lunes un "autogolpe" a la vez que acusó al expresidente Manuel Zelaya, al frente del oficialista Partido Libre, de promover acciones para obstaculizar el escrutinio especial y retrasar la declaratoria oficial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

"Atención comunidad internacional, países amigos y observadores del proceso electoral, se les alerta de un autogolpe en Honduras. Mel (Manuel) Zelaya, el destructor de la democracia, que ha sido el poder detrás del trono durante estos cuatro años de gobierno de Libre, se aferra a no dejar el poder y llama a sus violentos colectivos a las calles para evitar el proceso de conteo voto por voto en el escrutinio especial para que no haya declaratoria", subrayó Zambrano en la red social X.

AME8448. TEGUCIGALPA (HONDURAS), 15/12/2025.- Integrantes de la Policía de Honduras custodian durante una manifestación este lunes, en Tegucigalpa (Honduras). Militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) de Honduras salieron a las calles para protestar contra el proceso de elecciones generales del pasado 30 de noviembre, acatando así el llamado que hizo su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya. EFE/ Gustavo Amador

Este lunes, militantes del izquierdista Partido Libre salieron en pequeños grupos a las calles, quemando neumáticos y lanzando piedras, en protesta contra el proceso electoral, tras el llamado a movilización que hizo el sábado su coordinador general, Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.

Zambrano alertó además sobre una supuesta "alianza" entre Libre y el candidato Salvador Nasralla, del Partido Liberal, que busca "desconocer los resultados" que, según él, otorgan la victoria al aspirante Nasry 'Tito' Asfura, del conservador Partido Nacional y apoyado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Asfura encabeza el conteo con el 40,54 %, seguido de Nasralla, con el 39,19 %, con un margen de diferencia de 43.184 votos, mientras que la candidata de Libre, Rixi Moncada, permanece en el tercer puesto, con el 19,29 % de las papeletas, según el 99,80 % de las actas escrutadas de los resultados preliminares oficiales.

Zambrano instó a la ciudadanía a respaldar a las consejeras del CNE Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, para que el conteo "se reanude y se declare a un ganador" de los comicios para que "prevalezca la democracia sobre el caos del socialismo del siglo XXI y sus nuevos socios".

Destacó que las Fuerzas Armadas tienen "la responsabilidad" de asegurar el respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones y garantizar que "el familión" (grupo político vinculado al expresidente Zelaya) "entregue el poder el 27 de enero y tome posesión el nuevo presidente electo por la mayoría de los hondureños".

El escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado, aún no ha comenzado debido a obstáculos administrativos, retrasos en la acreditación de los representantes de los partidos y a que la empresa encargada del soporte tecnológico solicitó repetir el triple sellado del software, pese a que dicho procedimiento ya se había realizado el viernes.

El CNE dispone de un plazo de 30 días desde la celebración de los comicios para oficializar los resultados finales de unas elecciones en las que los hondureños eligieron al sucesor de la presidenta Castro, así como a tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados nacionales y 20 para el Parlamento Centroamericano.

Centenar de personas marcha en Honduras contra "fraude" electoral que denuncia oficialismo

Un centenar de militantes del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) salió este lunes a las calles tras acatar el llamado del expresidente y líder de esa colectividad Manuel Zelaya, que en una asamblea el sábado pasado, acompañado de la candidata Rixi Moncada, dijo que su partido saldría a protestar contra el supuesto "fraude" que según ellos, hubo en las elecciones.

Los manifestantes comenzaron a protestar frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), un centro de apoyo logístico del Consejo Nacional Electoral (CNE) en el que se guarda todo el material de los comicios generales, cuyos resultados aún se desconocen por varios problemas, incluido el inicio de un escrutinio especial previsto desde el sábado pero que no ha podido comenzar.

Otro grupo, entre hombres y mujeres, algunos con su rostro cubierto con pañuelos, quemaban neumáticos y lanzaban piedras a unos 300 metros del Infop, sobre el Bulevar Fuerzas Armadas, que conecta con las salidas hacia el norte, sur y este del país.

Los cuatro carriles del bulevar seguían tomados hacia las 13:00 horas (19:00 GMT).

La candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, figura en el tercer puesto con el 19,29 % de los votos escruto el 99,80 % de las actas electorales, siendo el aspirante del conservador Partido Nacional, Nasry 'Tito' Asfura, el líder con el 40,54 %, seguido por el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %.

A primeras horas de este lunes otro grupo en la capital quemó neumáticos en la salida hacia el norte de Honduras, pero la protesta fue disuelta, sin incidentes mayores, por la Policía Nacional.

Las protestas se producen mientras los hondureños esperan el inicio del recuento especial de al menos 2.792 actas electorales con inconsistencias tras las elecciones, cuyos resultados generales deberían ser presentados a más tardar el 30 de diciembre por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Este lunes, en un mensaje en redes sociales, Zelaya convocó a los "colectivos militantes (grupos de choque) y organismos de base" de Libre a que se movilicen a las calles y hacia el Infop de forma "pacífica" para "exigir al CNE que apruebe de inmediato la impugnación de las 19.167 actas presidenciales del TREP" (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares).

La situación es "crítica", según consejera

Cossette López, una de los tres consejeros dijo en redes sociales que "la situación en el Centro Logístico Electoral (en el Infop) se presenta como crítica", debido a algunos incidentes violentos dentro y fuera de esa institución.

Agregó que el deber de los miembros de las juntas es "comportarse y hacer su trabajo conforme a ley, no a directrices partidarias. En lugar de integrar las juntas y avanzar con el escrutinio, traen consignas y violencia a la institución", afirmó.

También enfatizó que las fuerzas del orden "deben detener estos actos de sedición que están impidiendo avanzar con la instalación de estos organismos electorales y el escrutinio. Deben separar físicamente a los agresores que se encuentran irrespetando verbalmente y golpeando a otros. La situación está desbordada. Atrasaron más de un mes y una semana en julio, ahora también boicotean esta etapa".

"Hay que restablecer el orden, los militares y la Policía deben actuar, las cosas están sucediendo frente a sus ojos y paciencia. Pueblo hondureño: Sean testigos por ustedes mismos en el canal de Youtube que habilitamos. Sin falsedades, sin producción, en vivo y en directo", acotó.

