"Estamos hablando con ellos. Querían cerrar el estrecho otra vez, ya saben, como han venido haciendo durante años, y no pueden chantajearnos", afirmó Trump durante un evento en la Casa Blanca.

Cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transita normalmente por esa estratégica vía marítima.

El mandatario dijo que habría "alguna información" sobre Irán más tarde en el día, y añadió: "Estamos adoptando una postura firme".

Irán anunció el sábado que volvió a cerrar el estrecho de Ormuz apenas unas horas después de haberlo reabierto, en respuesta a la decisión de Estados Unidos de mantener el bloqueo a sus puertos.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transita normalmente por esa estratégica vía marítima.