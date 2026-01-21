El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles en el Foro de Davos, al hablar de sus deseos de anexionar la isla ártica de Groenlandia, que no quiere recurrir a la fuerza y no recurrirá a ella, pero insistió en que quiere "negociaciones inmediatas" para comprarla.

"No tengo por qué recurrir a la fuerza. No quiero recurrir a la fuerza. No recurriré a la fuerza", dijo.

No obstante, añadió: "solicito negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos".

"Ahora lo que pido es un trozo de hielo, frío y mal ubicado, que pueda jugar un papel vital en la paz mundial y la protección del mundo", comentó.

En este sentido comentó que tanto Estados Unidos como otras naciones europeas habían adquirido a lo largo de la historia otros territorios, no había nada malo en comprar este territorio autónomo danés.

"Supone un interés fundamental de seguridad nacional para los Estados Unidos de América, y ha sido nuestra política durante siglos evitar que las amenazas externas entren en nuestro hemisferio (occidental), y lo hemos hecho con mucho éxito", dijo antes de asegurar que Estados Unidos nunca había sido tan fuerte como hasta ahora.

Sobre la compra de este territorio, que ha soliviantado a la Unión Europea Trump agregó "Por eso, los presidentes estadounidenses han intentado comprar Groenlandia durante casi dos siglos. Ya saben, durante dos siglos lo han intentado. Deberían haberla conservado después de la Segunda Guerra Mundial".

Solo EE.UU. puede garantizar la seguridad de Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en el Foro de Davos que Estados Unidos es el único país del mundo que puede garantizar la seguridad de Groenlandia y recordó que durante la II Guerra Mundial defendieron ese territorio en nombre de Dinamarca.

"Solo Estados Unidos puede proteger esta gigantesca masa de tierra, este pedazo gigante de hielo, desarrollarlo y mejorarlo y hacerlo de modo que sea bueno y seguro para Europa y bueno par nosotros. Y por eso estoy buscando negociaciones inmediatas para de nuevo negociar la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos", aseveró el mandatario.

Trump dijo que los daneses y groenlandenses "pueden decir que sí y lo apreciaremos; pueden decir que no y lo recordaremos", amenazó el mandatario, quien dijo que la anexión de Groenlandia es "una pequeña petición" comparado con todo lo que han aportado a la alianza de la OTAN "durante décadas".

"Nosotros hemos estado siempre al 100% con la OTAN cuando se ha necesitado, pero no estoy seguro de que (el resto de socios) estarán a la altura con nosotros", indicó Trumo en un discurso crítico con la Alianza del Atlántico Norte.

"Nosotros pagamos, en mi opinión, el 100% de la OTAN, porque no pagaban sus facturas y todo lo que estamos pidiendo es tomar Groenlandia, incluido la titularidad, porque necesitamos ser los dueños para defenderla", insistió Trump.

El mandatario dijo que durante la II Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó bajo el control nazi fue Estados Unidos el que defendió la isla y amplió su presencia con bases militares por toda su costa.

"Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí mismo o Groenlandia", apuntó.

