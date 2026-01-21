El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes que Groenlandia ocupa una posición "muy importante" para la seguridad nacional estadounidense y la seguridad internacional, al subrayar el valor estratégico de la isla en el contexto de la defensa global.

Trump sostuvo, durante una entrevista exclusiva con la televisora conservadora NewsNation, que la ubicación de Groenlandia es clave ante posibles amenazas militares y la vinculó a los planes de defensa de su Administración.

"Está en un lugar que es muy importante para nuestra seguridad nacional y también para la seguridad del mundo, literalmente", repitió el mandatario.

Como ejemplo, el mandatario mencionó el desarrollo del sistema defensivo conocido como la cúpula de oro, que, según dijo, permitiría interceptar ataques con misiles.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Si alguien quiere disparar misiles, los derribará del aire como si fueran palillos", agregó el republicano.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca este martes, al ser preguntado por lo que muestran los sondeos en Groenlandia, donde la inmensa mayoría de la población se muestra en contra de formar parte de EE.UU., Trump se mostró convencido de que estarán a favor de su proyecto una vez hable con las autoridades de la isla.

"Todavía no he hablado con ellos, pero estoy seguro de que cuando lo haga estarán encantados", aseguró.

Esta noche, Trump salió de Washington rumbo a Zurich a bordo del Air Force 1 para participar en el Foro Económico Mundial de Davos, donde presentará oficialmente la Junta de la Paz, un nuevo organismo liderado por él mismo para resolver conflictos.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más