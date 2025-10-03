El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que Hamás tiene hasta el próximo domingo a las 18:00 horas de Washington (22:00 GMT) para aceptar el plan de paz que el republicano propuso para la Franja de Gaza o "se desatará un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista palestino.

Trump presentó el pasado lunes un plan de 20 puntos que habría sido aceptado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y que propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

"Se debe llegar a un acuerdo con Hamás antes de las seis (6) p.m., hora de Washington, D. C. ¡Todos los países han firmado! Si no se alcanza este acuerdo de ÚLTIMA OPORTUNIDAD, se desatará un infierno, como nadie ha visto antes, contra Hamás", escribió Trump en la red Truth Social.

El presidente aseguró que la mayoría de los milicianos de Hamás "están rodeados y atrapados militarmente", esperando a que él dé la orden de ejecutarlos.

Pidió además a los habitantes de las áreas donde se encuentran esos miembros de Hamás a que "abandonen inmediatamente esta zona de muerte potencial hacia zonas más seguras en Gaza".

Agregó, sin embargo, que Hamás tiene "una última oportunidad" para aceptar el plan de Washington que, dijo, ha sido aceptado ya por "las grandes, poderosas y ricas naciones de Oriente Medio".

El acuerdo, que según dijo traerá la paz a la región después de 3.000 años, también "PERDONA LA VIDA DE TODOS LOS COMBATIENTES RESTANTES DE HAMAS. Les exigió por tanto que acepten el plan y que LIBEREN A TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA".

Mohammed Nazzal, miembro de la oficina política de Hamás, afirmó en una entrevista con la cadena Al Jazeera que el grupo responderá "pronto" a la propuesta del presidente estadounidense.

Trump había afirmado el martes que el grupo tenía "tres o cuatro días" para dar una respuesta.

El plan contempla también la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por Netanyahu.

Plan de Trump crea una "oportunidad" para ayudar a palestinos y liberar rehenes, según ONU

El coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU, Tom Fletcher, afirmó este viernes que el plan de paz para Gaza propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, "abre una nueva ventana de oportunidad" tanto para que los palestinos reciban "ayuda vital" como para "traer de vuelta a los rehenes".

"La iniciativa abre una ventana de oportunidad. Ofrece tanto a los palestinos la oportunidad de recibir ayuda vital en la escala que se necesita con urgencia como de traer a casa a los rehenes", dijo Fletcher, recoge la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en un comunicado.

Fletcher agregó que el organismo está "listo y deseoso de actuar" y que tiene "unas 170.000 toneladas métricas de alimentos, medicamentos, refugio y otros suministros necesarios listos para entrar en Gaza desde toda la región".

"Nuestro plan no es una teoría; sabemos que funciona. Durante el último alto el fuego, nos movimos con rapidez y escala por toda la Franja. Hoy nos movilizamos de nuevo. La ONU y nuestros socios cuentan con el personal, la confianza y la experiencia necesarios. Nuestro plan proporciona ayuda a los civiles a través de las rutas más seguras y directas, de forma neutral y basada en principios", señaló.

No obstante, recalcó que para que el plan de la ONU tenga éxito se necesitan "cruces fronterizos abiertos; circulación segura para civiles y trabajadores humanitarios; entrada sin restricciones de mercancías; visas para el personal; espacio para que los trabajadores humanitarios operen y que se reactive el sector privado".

"Esta pesadilla ha durado demasiado. Cada minuto de retraso trae más sufrimiento. Pero ahora tenemos la oportunidad de cumplir. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que acuerden un alto el fuego, nos den acceso y nos permitan trabajar", dijo.

