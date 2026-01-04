Linda Unamuno. La Guaira, Venezuela, on January 3, 2026 (Photo by Juan BARRETO / AFP)

"Nos activamos todos y sacamos a la gente de la comunidad para allá para el cerro", explica Alpidio, de 47 años y cuya esposa está embarazada. "Llega a caer un misil de estos para acá, bueno, no queda nada", agrega.

– "Traumático" –

Su hermana Linda Unamuno, de 39 años y con tres décadas en el barrio, estalla en llanto al evocar su noche de pesadilla: "A las dos de la mañana se escuchó el primer sonido. Salí a buscar a mi hija" de 11 años, en la habitación vecina.

"La onda expansiva rompió todo el techo de mi casa. Me arrinconé para proteger a mi hija. Realmente se escuchó el estruendo. No sabía qué es lo que estaba pasando. Pensé que el cerro se estaba cayendo", dice, 26 años después de la tragedia de Vargas, un gigantesco deslizamiento de tierra que causó más de 10.000 muertos en esta zona.

"Cuando salí, fue que vi lo que estaba pasando. Hasta hace un ratico estaba llorando. Es traumático. No se lo deseo a nadie, de verdad", solloza.

"Está mal hecho lo que hicieron. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Porque si ellos querían hacer lo que iban a hacer, lo hubieran hecho de otra forma. No asustarnos así como nos asustaron", concluye.

Puerto de La Guaira, Venezuela, January 3, 2026. (Photo by Pedro MATTEY / AFP)

Un vecino, Alirio Elista, de 68 años, cuyo tanque de agua se rompió, asiente: "Hay que vivirlo para saber. La gente que dice que la invasión es la solución no sabe de qué hablan. Hay que encontrar una solución pacifica".

"Ni Maduro ni tampoco María Corina (Machado), quiero una persona honesta que quiera el país", agrega.

Recuerda los tiempos del boom petrolero, cuando el crudo corría a raudales. "Hoy en día gano 130 bolívares (unos 42 centavos de dólar) de pensión. No alcanza para nada. Pasamos hambre. Esto no va a tener solución de un día para otro, va a tardar 15 años para resolverse". (Por Patrick FORT)