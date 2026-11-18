Las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos están muy avanzadas, tras 56 reuniones técnicas, afirmó este miércoles la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, después de reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en el marco de la cumbre de la APEC en China, mientras mantienen abierto el tratado comercial de Norteamérica (T-MEC).

Desde Shenzen, la mandataria mexicana se conectó de forma virtual a su conferencia de prensa en Palacio Nacional de Ciudad de México y explicó que el encuentro duró unos 20 minutos y se centró en los acuerdos comerciales y avances de las conversaciones que mantiene el secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, con sus interlocutores estadounidenses.

"Se le informó al presidente Trump de los avances de las pláticas que han estado teniendo el secretario de economía con sus homólogos en Estados Unidos. Y podemos decir que vamos muy avanzados", expresó la gobernante mexicana.

Las conversaciones ocurren mientras México busca reducir los aranceles estadounidenses de la Sección 232, que afectan principalmente al acero, aluminio y sector automotriz, en paralelo a la revisión del T-MEC con Canadá y EEUU.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sheinbaum ha señalado que su objetivo es disminuir esas tarifas y evitar nuevos gravámenes, mientras Ebrard ha expresado su confianza en conseguir reducciones antes de concluir el año.

En la reunión también participó el canciller mexicano, Roberto Velasco; mientras que la delegación estadounidense incluyó al secretario de Estado, Marco Rubio; al secretario de Comercio, Howard Lutnick; al representante comercial, Jamieson Greer, y al asesor presidencial Stephen Miller.

Sehinbaum calificó el encuentro como "una muy buena reunión, muy agradable" y destacó la disposición de Trump para continuar el diálogo bilateral.

"Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump", resumió.

Además, la presidenta anunció que acordó volver a reunirse con Trump durante la próxima cumbre del G20, en diciembre, en Florida (EEUU).

Ebrard precisó que México y Estados Unidos han celebrado 56 reuniones técnicas como parte de sus negociaciones comerciales y destacó que Sheinbaum también ha mantenido encuentros presenciales y conversaciones virtuales con sus contrapartes.

Por su parte, Velasco sostuvo que la relación bilateral continúa desarrollándose mediante el diálogo y el respeto mutuo, al tiempo que México busca profundizar sus vínculos con otras regiones.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más