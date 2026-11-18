"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertieres", escribió Bukele en X en criollo haitiano, al referirse a un enfrentamiento militar de 1803, decisivo de la revolución de Haití.

En las imágenes se observa a dos helicópteros con bandera salvadoreña disparando repetidamente contra la vivienda, ubicada al norte de Puerto Príncipe.

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Las tropas enviadas por Bukele desde finales de octubre destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y, junto a la policía haitiana, fue recuperado un estadio de fútbol en la capital, tomado desde hace dos años por las bandas.

Bukele dijo haber enviado sus tropas, que mantiene en Puerto Príncipe y alrededores, para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de la capital haitiana.

Los gobiernos de Haití y El Salvador firmaron el martes un "acuerdo de cooperación" sobre el despliegue de militares salvadoreños, pero ninguno ha revelado los alcances del convenio, que mantienen "bajo reserva".