El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este jueves 19 de noviembre un momento que ha generado controversia en redes sociales, luego de ser captado aparentemente dormido mientras su homólogo de China, Xi Jinping, pronunciaba un discurso durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en la ciudad china de Shenzhen.

En las imágenes, transmitidas en directo durante una sesión plenaria del encuentro internacional, se observa al mandatario estadounidense, de 80 años, con los ojos cerrados y la cabeza inclinada hacia delante durante aproximadamente 10 segundos, mientras el presidente chino abordaba el futuro económico de la región y la importancia del libre comercio.

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El video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios y figuras políticas cuestionaron si Trump se había quedado dormido durante la intervención de Xi Jinping.

Casa Blanca niega que Trump se quedara dormido

Ante la difusión de las imágenes, el director de Comunicación de la Casa Blanca, Steven Cheung, rechazó las afirmaciones de que el mandatario estadounidense se hubiera quedado dormido.

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"¡Noticias falsas! El presidente Trump estaba mirando unos papeles que tenía delante mientras el orador pronunciaba su discurso. Se puede ver claramente cómo sus ojos se mueven de un lado a otro", expresó Cheung en la red social X.

La explicación surgió después de que distintos usuarios interpretaran la postura del presidente como una señal de que estaba durmiendo durante la sesión.

El momento también generó reacciones políticas. La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, compartió el audiovisual acompañado del mensaje: "El mundo se está riendo de él".

El incidente ocurrió durante la cumbre con presencia de líderes mundiales

El episodio se produjo durante una de las sesiones de la cumbre de APEC, que reúne a representantes de las economías de Asia y el Pacífico para abordar temas relacionados con el comercio, la cooperación económica y los desafíos internacionales.

Mientras Xi Jinping pronunciaba su discurso, otros líderes presentes seguían la intervención, entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, quien fue visto tomando notas.

El encuentro forma parte de una agenda diplomática en China que también incluyó conversaciones entre Trump, Xi Jinping y Putin sobre asuntos internacionales.

Las imágenes del mandatario estadounidense se convirtieron en uno de los momentos más comentados de la jornada, mientras la Casa Blanca mantiene su posición de que Trump permanecía despierto y consultaba documentos durante la intervención del presidente chino.