Rusia pidió hoy a Estados Unidos que aclare los "contradictorios" mensajes sobre sus planes de reanudar los ensayos nucleares después de la correspondiente orden impartida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Las señales provenientes de Washington, que generan preocupaciones legítimas en todos los rincones del mundo, siguen siendo contradictorias, y, por supuesto, las razones ocultas deben ser aclaradas", dijo María Zajárova, portavoz de Exteriores, en rueda de prensa.

La diplomática aseguró que existe una pregunta sin responder: "¿Se busca intensificar las pruebas de portadores de armas nucleares o Washington está realmente considerando reanudar directamente, bajo pretextos fabricados, las pruebas de explosiones de elementos con cabezas nucleares?".

Recordó que dichas pruebas "van en contra de las cláusulas del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT) y del contenido de las moratorias nacionales que fueron implementadas por todos los países del quinteto nuclear, incluido EE.UU., antes de la entrada en vigor de dicho acuerdo".

"Estas preguntas debían haber sido respondidas por los representantes de Estados Unidos", agregó.

Además, Zajárova aseguró que el Ministerio de Exteriores ha procedido ya a cumplir con el encargo del presidente ruso, Vladímir Putin, de presentar junto a otras carteras un "informe consensuado sobre el posible comienzo de los preparativos de las pruebas con armas nucleares".

Antes de reunirse la pasada semana con el presidente chino, Xi Jinping, Trump anunció la posible reanudación de las pruebas con arsenal nuclear después de que en el plazo de dos semanas Putin dirigiera maniobras con armamento atómico y anunciara el lanzamiento de un misil de crucero Burevéstnik y de un sumergible no tripulado Poseidón, ambos de propulsión nuclear.

Como reacción, Putin convocó este miércoles una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia en la que planteó al Gobierno la conveniencia de reanudar los ensayos nucleares.

El líder ruso recordó que al intervenir en 2023 ante la Asamblea Federal aseguró que "si Estados Unidos o cualquier otro Estado participante en el correspondiente acuerdo realizan tales pruebas, entonces Rusia también tendrá que dar los pasos adecuados de respuesta".

El ministro de Defensa, Andréi Beloúsov, propuso a Putin reanudar las pruebas y aseguró que el polígono ártico de Nueva Zembla está listo, aduciendo que EE.UU. está ampliando su arsenal estratégico y se plantea desplegarlo en Europa.

En noviembre de 2023 el jefe del Kremlin firmó la ley que revoca la ratificación del CTBT, pero mantuvo la moratoria hasta nuevo aviso.

