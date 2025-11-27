El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró hoy que quiere abordar en las negociaciones con Estados Unidos el reconocimiento de la soberanía rusa sobre el Donbás y la península de Crimea, territorios ucranianos anexionados por Moscú.

Dicho reconocimiento "debe ser un tema de conversación en nuestras negociaciones con la parte estadounidense (…) Es uno de los puntos clave", dijo Putin durante una rueda de prensa en Kirguistán transmitida en directo por la televisión rusa.

Putin subrayó que el reconocimiento jurídico internacional "tiene importancia", ya que en ese caso un ataque a esos territorios sería considerado "una agresión contra la Federación Rusia con todas las medidas de respuesta consiguientes".

"Por eso, por supuesto, necesitamos el reconocimiento. Pero, a día de hoy, no de Ucrania", subrayó.

El líder ruso añadió que, "por supuesto, queremos al fin y al cabo llegar a un acuerdo con Ucrania, pero eso ahora es prácticamente imposible, imposible desde el punto de vista jurídico".

"Por su parte (de Ucrania), quien quiera, quien pueda, que entable negociaciones. Nosotros queremos que nuestras decisiones sean reconocidas por los principales actores internacionales. Eso es importante", señaló.

Volvió a insistir en que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, cometió "un error estratégico" al negarse a convocar elecciones, aunque se mostró convencido de que el motivo es que si las celebra solo podrá ganarlas por medio de un fraude.

Y argumentó que Rusia también está en guerra -aunque no existe una declaración de guerra formal- y celebró comicios presidenciales en 2024, en los que Putin fue reelegido por otros seis años sin la competencia de candidatos opositores.

Los negociadores de Ucrania y EE.UU. se reunirán a finales de esta semana

Los equipos negociadores de Ucrania y EE.UU. volverán a reunirse a finales de esta semana para continuar trabajando en el plan de paz propuesto por la parte estadounidense que la ucraniana ya revisó el pasado domingo en los contactos que ambas mantuvieron en Suiza, según declaró este jueves el jefe de gabinete del presidente Volodímir Zelenski, Andrí Yermak.

“A finales de esta semana continuará el trabajo conjunto de las delegaciones de Ucrania y EE.UU. para trabajar sobre los resultados logradas en Ginebra”, escribió Yermak en su cuenta de X.

Ucrania había adelantado previamente que el secretario del Ejército de EE.UU. y nuevo emisario designado por Washington para las negociaciones a dos bandas que la Casa Blanca mantiene con Ucrania y Rusia, Dan Driscoll, volvería a Kiev para continuar los contactos.

Driscoll debutó en su nueva misión como correo de la administración de Donald Trump para Ucrania cuando viajó a Kiev la semana pasada para entregar el borrador inicial del plan de paz a Zelenski.

En su mensaje de este jueves, el jefe de gabinete del presidente ucraniano dijo que “es crucial no perder productividad y trabajar rápido” y que conseguir una paz “duradera y digna” es el objetivo compartido de estadounidenses y ucranianos.

“Igual que hicimos en Ginebra, nos preparamos para un diálogo constructivo que dé progresos tangibles para definir los pasos para poner fin a la guerra”, escribió también Yermak.

Ucrania acordó con EE.UU. en Ginebra el domingo la eliminación del borrador del plan de paz de puntos que considera inaceptables, como el que preveía que renuncie al territorio que aún controla en su región del Donbás y que se comprometa a abandonar sus aspiraciones de entrar en la OTAN o a recibir tras la guerra a tropas de países de la Alianza como garantía para evitar una nueva invasión.

Rusia insiste en estas y otras demandas que estaban incluidas en un plan de paz inicial que reflejaba casi sin modificaciones las condiciones para parar la guerra que exige el Kremlin.

